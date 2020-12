Volkswagen Motorsport je bil majhen oddelek velikega avtomobilskega koncerna, ki je še pred nekaj dnevi zaposloval 169 ljudi. Nekoč so z njihovimi formulami v svet avtošporta vstopili Niki Lauda, Jochen Rindt in tudi Michael Schumacher, v zadnjih 20 letih pa so si v nekem obdobju podredili puščavski reli Dakar, izdelali najuspešnejši dirkalnik za reli vseh časov in postavili izjemen absolutni rekord ameriškega Pikes Peaka. Po zaslugi inženirjev iz Hannovra je znal volkswagen na čustva, strast in zanos potrkati tudi v Sloveniji.

Leta 1974 je volkswagen izdelal prvega golfa v športni različici GTI. V drugi generaciji je imel z golfom GTI že prve resne športne ambicije, a je bil v svetu športnega dirkaškega avtomobilizma še pravi palček. V osemdesetih so izdelali enega svojih najbolj pomenljivih golfov samo zato, da bi z njim lahko dirkali.

Ta se je v devetdesetih zapisal tudi v srca mnogih Slovencev. Zaradi tega golfa so svoje volkswagne tudi Štajerci vozili na servis vse do Idrije, požvižgali so se na zavito cesto in ovinke. Upali so, da srečajo mojstra volana tiste belo-modre specialke in se avtomobila morda dotaknejo, se celo usedejo vanj.

Leta 1986 je Volkswagen, resda v senci skupine B, osvojil naslov svetovnega prvaka v reliju v skupini A. Foto: Volkswagen Nato je pred desetimi leti volkswagen, do takrat v svetovnem avtomobilskem športu vselej v senci svojih manjših koncernskih znamk, vendarle stopil naprej, trikrat slavil na puščavskem Dakarju in si nato za štiri leta podredil še svetovno prvenstvo v reliju.

Volkswagen Motorsport v Hannovru je še do sredine tega tedna zaposloval 169 ljudi, med njimi že desetletja tudi slovenskega mojstra avtomobilske tehnike. V tednu, ko nadzorniki še niso želeli podaljšati pogodbe predsedniku koncerna Herbertu Diessu in je odstopil vodja programa R Jost Capito, je volkswagen čez noč ukinil svoj kultni motoršportni oddelek iz Hannovra. Bodo ostali le spomini ali bodo tamkajšnje hale spet kmalu obudili?

Tisti golf, ki ga je volkswagen izdelal izključno za reli tekmovanja

Maja leta 1992 so lahko Slovenci to volkswagnovo specialko prvič videli v živo. To je bil tovarniško pripravljeni volkswagen golf rallye G60, ki ga je proti Krimu in takrat še po makadamski cesti na Hrušico mojstrsko obvladoval avstrijski reli zvezdnik Raimund Baumschlager. Bil je testni voznik Volkswagen Motorsporta in je zanje razvijal dirkalnik, ki pa na svetovni sceni ob boku Lancie, Toyote, Mitsubishija in Subaruja ni imel resnejših možnosti za preboj.

Leto prej je enega takega golfov kupil takrat še 21-letni Darko Peljhan iz Idrije. Doma v Idriji so imeli družinsko podjetje za prodajo in servisiranje volkswagnov, golf rallye G60 s štirikolesnim pogonom pa so Nemci izdelali prav za reli tekmovanja.

Eden izmed pet tisoč izdelanih VW golfov G60 rallye. Foto: Volkswagen

Volkswagen je različico G60 rallye za golfa druge generacije predstavil leta 1989. Izdelali so jih pet tisoč, kar je bil pogoj za homologacijo dirkalnika za reli skupine A. Poganjal ga je 1,8-litrski osemventilski motor s tako imenovanim "G-polnilnikom". Motor je imel 119 kilovatov (160 "konjev") moči in 226 njutonmetrov navora. Moč se je na vsa štiri kolesa prenašala prek petstopenjskega ročnega menjalnika.



V primerjavi z dvokolesno gnanim golfom II GTI je imel dodatnih 31 "konjev" in 58 njutonmetrov navora. Imel je tudi štiri milimetre daljšo medosno razdaljo, ponastavljeno podvozje in volanski mehanizem ter večje zavore (spredaj premer diskov 280, zadaj 226 milimetrov). Do 100 kilometrov na uro je tak serijski golf pospešil v 8,7 sekunde in dosegel najvišjo hitrost 216 kilometrov na uro.

Idrijska specialka je osvajala slovenske relije

To je bilo kot naročeno za ambicioznega voznika, ki se je nato leta 1991 prvič zavihtel na stopničke, spomladi leta 1999 dobil prvi reli za državno prvenstvo samostojne Slovenije in bil leta 1993 prvič državni prvak. Medtem ko v svetu volkswagen še ni gradil posebne športne prepoznavnosti, je Peljhan s sovoznikom Miranom Kacinom in pravo dirkaško evforijo, ki je takrat osvojila Idrijo, znamko neposredno povezal z izbruhi strasti, čustev in zanosa.

Video:

Darko Peljhan in njegov dolgoletni sovoznik Miran Kacin v začetku sezone 1995. Foto: Gregor Pavšič

Peljhan je prvi naslov državnega prvaka osvojil še z golfom, ki ga je pripravil sam. Leta 1994 je začel prvič sodelovati z uvoznikom znamke Volkswagen v Sloveniji in z dodatnim denarjem je bilo mogoče kupiti tudi pravo tovarniško specialko. Uvoznik je stopil v kontakt z Volkswagen Motosportom, kjer so priimek Peljhan že poznali. Zanj so naredili še zadnjega golfa G60 rallye.

Stal je okrog 240 tisoč takratnih nemških mark. Tovarna je plačala polovico, četrtino uvoznik, zadnjo četrtino pa Peljhan in njegov takratni klub AK Olimpija. Z njim je bil še dvakrat slovenski državni prvak, januarja leta 1995 pa je z njim uspešno končal tudi reli svetovnega prvenstva v Monte Carlu. Pozneje je golfa prodal na Nizozemsko.

Leto 1990 in Michael Schumacher še v formuli 3 - poganjal jo je Volkswagnov motor. Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Od motorja za Schumacherjevo formulo 3 do pokalnih avtomobilov za mlade talente

Volkswagen je oddelek Motorsport ustanovil leta 1966. Odločitev je bila sprva spontana. Vodstvo podjetja je v ZDA videlo dirke z dokaj preprostimi enosedežnimi formulami Vee, ki so uporabljale hroščev 1,2-litrski bencinski motor. To idejo so prenesli tudi v Evropo in začeli z lastnim prvenstvom teh formul. Mnogi asi, med njimi tudi Niki Lauda, Jochen Rindt in Keke Rosberg, so svoje kariere pričeli v takih dirkalnikih z volkswagnovo osnovo. Od leta 1979 so postali dobavitelj motorjev za formulo 3. Z njihovimi motorji je postal prvak tudi Michael Schumacher.

V ospredje so vendarle rinile druge znamke. Audi je v svetu relija zaslovel s štirikolesnim pogonom, proračuni škode in seata pa so bili vsaj v reliju premajhni za osvajanje zmag in naslovov svetovnega prvaka. Volkswagen je uspel razvijati avtomobile za različna pokalna tekmovanja na dirkališčih, ki so bila v nekaterih državah zelo priljubljena.

S turbodizlom krojili zgodovino puščavskega relija Dakar

Leta 1980 so z ittisom zmagali na reliju Dakar in nato 29 let pozneje to ponovili z bistveno naprednejšim touaregom. To je bila prva dakarska zmaga za dizelski motor. Sledili sta še dve zmagi. Potem pa se je razvil polo R WRC za svetovno prvenstvo v reliju. Ko so na Dakarju osvojili vse, so podpisali pogodbo s citroenovo vzhajajočo zvezdo Ogierjem in v štirih zaporednih sezonah osvojili dvojna naslova svetovnega prvaka med vozniki in proizvajalci. Polo R WRC je s 43 zmagami (kar 31 je bilo Ogierjevih) postal najuspešnejši dirkalnik za reli vseh časov.

Volkswagen je v svetovnem prvenstvu v reliju osvojil štiri zaporedne naslove svetovnega prvaka med vozniki in proizvajalci. Foto: Guliver/Getty Images

Že več deset let je bil del Volkswagen Motorsporta tudi Ptujčan Zlatko Kvar. Na fotografiji ob električnem prototipu ID.3. Foto: Zlatko Kvar

Dizelska afera razbila šampionsko moštvo WRC, sledil je osupljiv rekord na Pikes Peak

Po izbruhu dizelske afere Dieselgate septembra leta 2016 je volkswagen osvojil še en dvojni naslov svetovnega prvaka v reliju. Tik pred koncem sezone 2016 pa so napovedali nenaden umik in razpad razkošne tovarniške ekipe, njihov takratni svetovni prvak Sebastien Ogier pa si je moral čez noč poiskati novo službo. Volkswagen se je strateško umaknil stran od športnih bencinskih in dizelskih motorjev, ki koncernu sicer prinašajo dobršen del prihodkov in dobička.

Kljub temu so pod vodstvom Capita, nekoč režiserja zmag na najtežjih svetovnih relijih, uspeli z električnim športnim prototipom ID.R doseči nekaj izjemnih rekordov. Najbolj odmeven in osupljiv je bil prav gotovo tisti na ameriški Pikes Peak, kjer so podrli navidez nedotakljiv rekord peugeota in Sebastiena Loeba - produkt skrajno brutalnega bencinsko gnanega prototipa 208 T16.

Capito je zdaj zapustil oddelek R, 169 zaposlenim iz Hannovra pa iščejo novo zaposlitev znotraj pisarn in tovarn v 90 kilometrov oddaljenem Wolfsburgu.

Še dobro, da je ta čas uspelo Peljhanu v Idrijo pripeljati eno izmed nekdanjih tovarniških karoserij Baumschlagerjevega tovarniškega VW golfa G60 rallye in se lahko iz nje nadejamo replike nekdanje tovarniške specialke. Volkswagen Motorsport je po 54 letih resda mrtev, a tradicija, spomini in zgodbe ga bodo obdržale živega.