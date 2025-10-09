Poleg prenovljega DS N°4 so v Slovenijo pri DS Automobiles pripeljali svojo najprestižnejšo limuzino zanimivih oblikovalskih rešitev in tudi imena N°8.

DS N°8 je dolg 4,82 metra, širok je 1,9 metra in visok 1,58 metra. Medosna razdalja znaša 2,9 metra. Francoska avtomobilska znamka z njim uvaja nov sistem poimenovanja svojih vozil. Tega so nekoliko zapletli, saj se bodo avtomobili namesto DS4, DS7 ali DS8 imenovali na način DS “numéro 8” (številka 8) - nastal je DS N°8.

To je za DS Automobiles elitna in najbolj prestižna limuzina, s katero trkajo na vrata premijskega segmenta. N°8 je za zdaj izključno električno vozilo, pri čemer gre za Stellantisovo 400-voltno platformo STLA medium. Ta ni namensko (izključno) električna.

DS Automobiles v Slovenijo z novim DS N°8 in prenovljenim DS N°4. Foto: Saša Despot

Foto: DS Automobiles

Sistemska moč pogona bo od 169 do 257 kilovatov (230 do 350 “konjev”), kapaciteta baterije pa 74 ali 97 kilovatnih ur (kWh). Francozi po standardu WLTP napovedujejo nizko porabo in sicer kvečjemu 14 kWh na sto prevoženih kilometrov. Moč polnjenja baterije bo lahko na polnilnicah z enosmernim tokom DC največ 160 kilovatov, pri izmeničnem toku AC pa do 11 kilovatov. Ta bo doplačljiva, enako naknadno tudi možnost 22-kilovatnega polnilca AC. Polnjenje od 20 do 80 odstotkov bo trajalo slabe pol ure.

Pri DS Automobiles obljubljajo dobro krivuljo moči pri hitrem polnjenju DC, kar bo zanimivo preizkusiti v praksi.

DS N°8 je poln francoske elegance, šarma in zanimivih oblikovalskih rešitev. Prestižna limuzina bo na cesti prav gotovo izstopala. Sprednja maska je osvetljena, zadnje luči so zanimive oblike, v notranjosti izstopa volanski obroč na zasnovi črke X. Prostornina prtljažnika znaša od 580 do 1.553 litrov.

Glede na različico bodo v Sloveniji cene od 56.600 do dobrih 71 tisoč evrov.

Zanimive in vpadljive oblikovalske linije DS N°8:

Foto: DS Automobiles

Foto: DS Automobiles Foto: DS Automobiles Foto: DS Automobiles Foto: DS Automobiles Foto: DS Automobiles