Drugačno ime za najmanjši DS #foto

DS 3 dobiva novo masko hladilnika in drugačne dnevne luči LED. Foto: DS Automobiles

DS je svoj najmanjši model DS 3 crossback predstavil leta 2018 in z njim najbolj dvignil prodajne številke znamke. Francozi so zdaj poskrbeli za njegovo vizualno osvežitev, iz imena odstranili dodatek crossback in izboljšali električno različico e-tense

Na zunaj se prenovljeni DS 3 ne razlikuje bistveno od predhodnika. Dobil je drugačne dnevne luči LED, ki smo jih videli že na DS 4 in DS 7, ter drugačno masko hladilnika. Na zadku je okrog zadnjih luči zdaj črn okvir, 17- in 18-palčna platišča pa so drugačnih oblik.

Motorji nespremenjeni, izboljšana električna različica

Prenova je najbolj vplivala na električno različico e-tense, ki dobiva nov 400-voltni elektromotor s 115 kilovati (15 kilovatov več kot prej). Vgrajen ima tudi reduktor in večjo baterijo z zmogljivostjo 54 kilovatnih ur (štiri kilovatne ure več kot prej). Vse te komponente izdelujejo v Franciji, rezultat pa je daljši doseg, ki po podatkih merilnega cikla WLTP znaša 402 kilometra. Polnjenje je mogoče z močjo 100 kilovatov oziroma z 11 kilovati ob priklopu na polnilnico z izmeničnim tokom. V ponudbi bodo še naprej dva bencinska in dizelski motor.

V notranjosti dobiva nov multimedijski sistem

Največja sprememba v potniški kabini je prihod novega multimedijskega sistema IRIS. Ta se lahko prilagodi po željah voznika, ključne funkcije so lažje dosegljive in 10,3-palčni zaslon je bolj odziven. Sistem lahko informacije prikazuje tudi na projicirnem zaslonu in na sedempalčnih prilagodljivih digitalnih merilnikih.

DS 3, po novem brez oznake crossback, bo na slovenske ceste najverjetneje zapeljal še letos.

Foto: DS Automobiles

Foto: DS Automobiles