Prodaja avtomobilske znamke DS Automobiles je letos v Evropi padla za 25 odstotkov na okrog 35 tisoč avtomobilov in zato Francozi, tudi zaradi obstoja znotraj Stellantisovega koncerna, potrebujejo svež pristop in nove modele.

Pogon res izključno električni?

Prvi med temi je že večkrat napovedana fastback limuzina N°8, ki prihaja s Stellantisove platforme STLA medium. Francozi še vedno zatrjujejo, da bo imel N°8 izključno električni pogon – omenjena platforma namreč omogoča uporabo tudi bencinskih in hibridnih pogonov, kar smo že videli pri peugeotih 3008 in 5008.

DS N°8 bo imel na voljo baterijo s kapaciteto 74 ali 97 kilovatnih ur (kWh), moč pogona pa sega od 230 do 350 "konjev". Najvišja različica ima tudi dvojni elektromotor s štirikolesnim pogonom. Pri bateriji z manjšo kapaciteto je masa vozila 2,13 tone, pri večji bateriji pa do 2,28 tone. Pri polnjenju je posebnost možnost 22-kilovatnega polnilca AC, pri polnilnicah DC pa bo konična moč polnjenja presegala 200 kilovatov. Od 20 do 80 odstotkov bo mogoče večjo baterijo napolniti v 27 minutah.

