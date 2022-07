Popolno nasprotje: Nemci tako dobrega tekmeca še niso imeli #video

Kar tri različne logotipe je mogoče opaziti na najnovejšem modelu DS 4, kar ustvari še večjo zmedo pri sami prepoznavnosti te francoske znamke. Toda konec koncev na cesti spregovori s svojo všečno in ravno prav odrezavo podobo. Tako kot pri drugih modelih DS je notranjost nekaj posebnega, vsekakor oblečena v vrhunske materiale in z obilico karakterja. Potrebnega je nekaj privajanja na drugače postavljena stikala, tudi dodatni manjši zaslon pri prestavni ročici govori o njegovi tehnološki naprednosti (čeprav ne vidimo pravega smisla za njegovo uporabo). Čeprav je do neke mere povezan s preostalimi modeli znotraj Stellantisa, je praktično nemogoče opaziti podobnost, razen pri pogonu. Testni DS 4 je poganjal priključnohibridni pogon. Gre za že znano rešitev z baterijo z zmogljivostjo 12,4 kilovatne ure in 165 kilovati sistemske moči, ki na cesti omogočajo do 46 električnih kilometrov.

Foto: Gašper Pirman DS se seveda po prodajnih številkah, še manj pa po prepoznavnosti ne more kosati s svojimi premijskimi tekmeci, toda novi DS 4 je v naših očeh premik v pravo smer. Oblikovno je pravo nasprotje umirjenih, če lahko tako rečemo, tudi hladnih (predvsem nemških) tekmecev. Gre za zanimivo zmes kombilimuzine in križanca, s 4,4 metra dolžine pa gre za čistokrvnega predstavnika segmenta C. Z velikimi platišči in zanimivo oblikovanimi sprednjimi dnevnimi lučmi LED ter še bolj zanimivimi zadnjimi lučmi si očitno želi biti drugačen. Težko je pojasniti, zakaj, a že ob prvem stiku daje občutek, da noče biti običajen. To obenem pomeni, da noče biti tekmec golfu, focusu ali 308. Ne, želi se primerjati z audijem A3, BMW serijo 1 in Mercedesovim razredom A.

Od zgoraj navedene trojice je prostornejši

Pri premijsko naravnanih modelih, praktično v vseh segmentih prostornost potniške kabine ne igra ključne vloge. Ve se, da ne morejo biti tako prostorni kot bistveno bolj družinsko naravnani in predvsem cenovno dostopnejši modeli. Enako je pri DS 4. Vsekakor ne podira rekordov pri prostornosti, predvsem zadaj. Še manj pri prtljažniku, ki je zaradi priključnohibridnega pogona še malenkost manjši (390 litrov), a tudi v tem primeru je prtljažnik večji kot recimo pri A3. Na zadnji klopi in pri prtljažniku je od zgoraj omenjene trojice prostornejši, predvsem na račun večje širine. To pomeni, da se bodo z avtom brez večjih kompromisov prevažali štirje ljudje. Ko se je zadaj vozil otrok v otroškem sedežu, je bilo treba sovoznikov sedež pomakniti kakšen centimeter naprej, a prostora za povsem sproščeno sedenje je bilo za oba povsem dovolj.

Velika platišča, kratki previsi in vpadljivi zadnji žarometi poskrbijo, da je na cesti DS 4 hitro opažen. Foto: Gašper Pirman

Notranjost je unikatna in pravzaprav daleč najbolj ekstravagantna med premijskimi modeli razreda C. Foto: Gašper Pirman

Fizičnih stikal skoraj ni

Verjamemo, da posebna in zelo drugačna notranjost ne bo všeč vsakemu. Veliko je ostrih linij, barvnih kombinacij in različnih materialov. Stikala za odpiranje stekel so povsem na vrhu vrat, na sredini za njih ni bilo prostora, saj njihov prostor zavzema dodatni zaslon na dotik. Tudi sedeži so v boljše opremljenih različicah prešiti z zanimivimi vzorci, nekaj posebnega je tudi stikalo za zagon motorja.

Nekaj stikal je spretno skritih v armaturni plošči, a voznik praktično vse upravlja prek zaslona na dotik. Kot smo povedali že nekajkrat, bi raje imeli vsaj fizična stikala za upravljanje klimatske naprave, čeprav je zaslon dovolj hiter. Na sredini osrednjega grebena je poleg stikala za menjalnik pri vseh paketih opreme nameščena dodatna ploščica, občutljiva na dotik, za boljše upravljanje med vožnjo. Voznik si nastavi šest programov, ki jih potem s kratkimi podrsi ali napisi aktivira. Med vožnjo lahko tudi napiše ulico, ki jo potem navigacija prepozna in tako poskrbi predvsem za bolj varno vpisovanje podatkov. Zaslon lepo sledi prstom in brez težav zazna pomikanje dveh ali treh prstov hkrati, a žal nas njegova uporabnost še ni prepričala. Morda bi morali z avtom preživeti več časa, da bi nam takšen način pomikanja po menijih prišel v kri, zato podpiramo takšno rešitev, ki vsaj do neke mere odpravlja odvisnost od zaslona na dotik (in posledičnega umikanja pogleda s ceste). Njegovo delovanje si lahko pogledate v videu zgoraj.

Skenira cesto in prilagaja vzmetenje



DS 4 se lahko pohvali tudi s sistemom Active Scan, torej aktivnim skenerjem, ki dela točno to, kar pove njegovo ime. Skenira cesto pred avtomobilov ter preučuje topografijo ceste in prilagaja trdoto blažilnikov glede na cesto. Žal sistem deluje le v načinu comfort. Na cesti je mogoče čutiti udobnejšo vožnjo, DS 4 takrat tudi lepše požira neravnine, toda če pozabimo prestaviti vozni profil, bo vožnja skozi zavoje še bolj "migajoča". Več je nagibanja vstran in nos še nekoliko bolj sili k podkrmiljenju. DS 4 je sicer tudi v povsem običajnem voznem profilu predvsem udoben avto, ki ima raje mirno vožnjo kot hitenje skozi zavoje. 20-palčne pnevmatike sicer do neke mere pokvarijo brezkompromisno udobje, predvsem se to pokaže pri vožnji na luknjasti cesti, kjer nizkoprofilnim pnevmatikam ne uspe zagotavljati takšnega blaženja kot colo manjšim pnevmatikam.

Potovalni računalnik je bil preveč optimističen

Nekaj besed bomo namenili tudi priključnohibridni kombinaciji. Kot smo že zapisali, ne gre za novost, gre za preverjen recept znotraj skupine Stellantis. Tudi tokrat smo opravili več voženj s polno baterijo v različnih hitrostih in tudi s prazno. Največ kilometrov nam je uspelo prepeljati v umirjeni vožnji, med katero nismo zavili na avtocesto - 46. Potovalni računalnik nam je takrat celo zapisal, da bomo na elektriko prevozili 56 kilometrov, kar je več, kot predvideva tovarna. V nekem normalnem kombiniranem ciklu smo v povprečju prevozili okoli 40 električnih kilometrov.

Še podatek pri vožnji s prazno baterijo, takrat je avto v povprečju porabil sedem litrov. A če boste pot večinoma začeli s prazno baterijo, je primerno vprašanje, ali potrebujete priključnohibridni pogon. Preskok v ceni v primerjavi z bencinskim motorjem je občuten, zato je bolj smiseln podatek, kakšna je poraba, ko se baterija izprazni in se vožnja nadaljuje v hibridnem načinu. Ko smo prevozili takšen vozni cikel, se je povprečna poraba ustavila pri 4,5 litra, če bi manj kilometrov prevozili na avtocesti, pa bi se ta zlahka spustila tudi pod štiri litre.

Galerija: poudarek je na podrobnostih

Slovensko znanje je pomemben del DS 4

Ne moremo mimo majhnega, a zelo pomembnega stilskega elementa na DS 4. To so seveda dnevne luči LED na sprednjem odbijaču. Imajo pomembno vlogo pri razkošnosti modela, njegovi pojavnosti. Dnevna luč LED ima tri funkcije: čez dan je dnevna svetilka, ponoči se ugasne in sveti kot "pozicija" s približno desetimi odstotki intenzivnosti dnevne luči, tretja funkcija pa je vgrajen smernik.

"Optični koncept je izveden z 49 diodami. 36 je belih in so razporejene tako navpično kot vodoravno, 13 pa je rumenih in so razporejene navpično ter služijo kot smernik. Tolikšno število diod je že termalno obremenjujoče, zato je bil za razvojnike to precejšen izziv. Več ko imamo luči LED, večja je poraba in višji je tudi ogljični podpis avtomobila. Ena izmed posebnosti teh dnevnih LED-luči je tudi možnost animacije. Ker so zadaj za lučjo visokonapetostne komore, se lahko vgrajene luči prižigajo zaporedno," je razložil Gregor Povše, vodja na razvojnih projektih Hella Saturnus Slovenija. Razvoj teh zelo naprednih luči je potekal v Ljubljani v Helli Saturnusu, proizvodnja pa poteka v Kamniku.

tehnični podatki DS 4 1.6 PureTech (225 KM) E-TENSE Automatic vrsta motorja priključni hibrid prostornina v ccm 1,598 sistemska moč v kW (KM) 166 (225) največji navor bencinskega motorja v Nm pri vrt.min. 300 pri 3.000 menjalnik 8-stopenjski ročni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4547 x 1784 x 1631 medosna razdalja v mm 2898 prtljažnik v dm3 za 7 / za 5 sedeži 160 / 696 število sedežev 7 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1331 (531) največja hitrost v km/h 233 pospešek do 100 km/h v sekundah 7,7 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,7 poraba na testu v l/100 km 6,9 cena osnovnega modela v EUR 28.980 cena testnega vozila v EUR 48.480 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 49.570

