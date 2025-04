Šok za Poljake, Kitajci se s tovarno umikajo – kaj je v ozadju?

Stellantis je pridobil 20-odstotni lastniški delež v kitajskem Leapmotorju. Za Stellantis je bila to priložnost za krepitev položaja na Kitajskem, Leapmotorju pa je olajšal prihod v Evropo. Najprej so električne malčke T02 iz Kitajske uvažali, lani junija pa začeli njihovo proizvodnjo v Stellantisovi tovarni Tychy na Poljskem.

Od konca marca tam leapmotorjev T02 ne izdelujejo več, je poročal Reuters. V vodstvu podjetja so pojasnili, da ohranjajo polno podporo proizvodnji vozil v Evropi, a da trenutno preučujejo druge proizvodne možnosti. Uradno ni znano, ali pri Leapmotorju iščejo drugo tovarno v Evropi.

Je kriva poljska podpora višjim carinam za kitajske električne avtomobile?

Na Poljskem bi morali izdelovati tudi drugi model B10, a so te načrte preklicali. Vmes je namreč posegla odločitev kitajske vlade, ki je njihovim proizvajalcem prepovedala vlaganje v evropske države, ki so podpirale dvig uvoznih carin za kitajske električne avtomobile. Poljska je bila med temi državami in vse očitneje postaja, da se zato Leapmotor zdaj iz Poljske umika.

Malček T03 je na voljo v izbranih evropskih državah. V Franciji na primer stane slabih 19 tisoč evrov. Poganja ga 70-kilovatni elektromotor, kapaciteta baterije pa znaša 37,3 kilovatne ure.