Uživaška notranjost avtomobila, zanimiv izziv pri motorju #foto

Naključni opazovalci so večkrat spraševali, ali je to citroën? Za modele DS večina ve, da je to samostojna znamka pa se še ni dobro prijelo. Foto: Aleš Črnivec

Matrična žarometa DS pixel LED vision, dnevne luči ecoLED so integrirane v odbijač. Foto: Aleš Črnivec DS7 je odličnjak, ki navdušuje tako voznika kot potnike pa tudi naključne opazovalce. Ponaša se s prestižno urejeno notranjostjo in tehnološko naprednimi sistemi, glede pogona pa je sploh posebnež. Hibridno postrojenje z dvesto bencinskimi konji in dvema 110-konjskima elektromotorjema zmore sistemskih tristo konj, kot je oznanjeno z nazivom E-tense 300.

Štirikolesni pogon sestavljajo bencinski motor z integriranim sprednjim elektromotorjem, 8-stopenjski samodejni menjalnik in drugi elektromotor na zadnji osi. Ne nazadnje mu med odlike štejemo vozne lastnosti, pri katerih ne poudarjamo zgolj pričakovanega udobja. Serijsko vgrajeni sistem "DS active scan suspension" namreč omogoča tudi preklop na športno nastavitev pogona, podvozja in volanskega prenosa.

Palec gor: lahko enakomerno porazdelimo med bogato notranjo opremljenostjo, prilagodljivimi voznimi lastnostmi in zmogljivim hibridnim sistemom, ki dve toni težko vozilo požene do stotice v manj kot šestih sekundah.

Palec dol: če bi vozilo testirali v poletni vročini, bi potarnali, da se daljinsko lahko upravlja le vrata prtljažnika, bočnih stekel pa ne. Tudi za trdo ploščo prtljažnika z možno namestitvijo na dve višini je potrebno doplačilo (341 evrov), česar pri testnih vozilih še nismo opazili.

Po prenovi zadaj znova izstopata s kromom obrobljeni izpušni odprtini, svetlobni enoti sta zdaj črno obrobljeni. Foto: Aleš Črnivec

Slabih 40 tisočakov za dizelski DS7, različice PHEV so med 55 in 65 tisočaki

54.650 evrov je cena E-tense 225 2x4, 59-400 stane E-tense 300, 65.500 pa E-tense 360. Številke v nazivih pomenijo konje, močnejši dve sta na voljo samo kot 4x4. Cena dodatno opremljenega testnega vozila je 66.930 evrov, promocijska pa 63.600.

Ta vključuje 19-palčna platišča, avtomatske luči "DS pixel LED vision", stekleno pomično ostrešje, ogrevana, prezračevana in masažna sprednja sedeža z usnjem tudi prek armature in vratnih oblog, Hi-Fi Focal Electra, 12-palčno instrumentno ploščo, povezljiv HD zaslon z navigacijo, "prostonožno" upravljanje vrat prtljažnika …

Pozornost pritegnejo nove dnevne luči

Čeprav so spremembe maske, žarometov in ščitne plošče izdatne, se najbolj opazi nov odbijač z rebrasto oblikovanimi dnevnimi lučmi. Odlična matrična žarometa pustita "slepo pego" samo na površinah, kjer bi lahko koga zaslepila.

Spremembe s strani so komaj opazne, zadaj znova izstopata s kromom obrobljeni izpušni odprtini, svetlobni enoti sta zdaj črno uokvirjeni. K vsebini klasičnega križanca spadajo strešni letvi, črne obrobe in 19-centimetrska oddaljenost od tal na 19-palčnih kolesih.

V prestižni notranjosti prevladuje usnje (sedeži, armatura, volan, obloge) s šivi bisernega videza in veliko kroma (stikala, obrobe, ročaji, vrtljivi valjčki, ura …). Foto: Aleš Črnivec

Dve toni težko vozilo je na 19-palčnih kolesih dvignjeno 19 centimetrov od tal, kar bi bilo lahko primerno za terenske podvige. Vendar to ni namen tega avtomobila. Foto: Aleš Črnivec

Eleganca in podrobnosti v francoskem slogu

V tipično francosko urejeni notranjosti izstopajo kakovostni materiali, kovinski so svetli in trdi, kot na primer gumb za zagon, valjček "volume", stikala na vmesni konzoli, obrobe zaslonov in zračnikov, ročaji vrat, napisi na pragovih …

Po drugi strani je kabina udobno mehko obložena prek armature in naslonov, "biserno" prešito usnje prekriva sedeže, armaturo in površine vrat. Elegantno podrobnost predstavlja urarski izdelek, ki se zloži v armaturo. Klavirski črnini so se spredaj skoraj v celoti izognili, nekaj jo je ostalo okoli druge vrste sedežev.

550 litrov meri prtljažnik

To je več kot bi pričakovali zaradi baterije priključno hibridnega sistema. Mehko dno prtljažnika sega čez prečno korito, kjer je nameščena obvezna oprema ali pa 3,7-kilovatni kabel za standardno vtičnico. Trde plošče za namestitev v dveh višinah, brez doplačila v vozilu ni.

Pokrov prtljažnika se odpira daljinsko, s stikalom iz kabine in z nožnim zamahom pod odbijačem. Prostor je dvojno osvetljen, s polaganjem naslonjal (60/40) z vzvodoma od zadaj se volumen poveča do 1.752 litrov.

550-litrski prtljažnik se s položenimi naslonjali poveča na 1752 litrov. Trdna plošča za višjo namestitev brez doplačila pač manjka. Foto: Aleš Črnivec

Zgledna prostornost in udobje na zadnjih sedežih. Foto: Aleš Črnivec

Kakšen je voznikov prostor?

Spominska funkcija poskrbi, da se s stikalom "engine start" povrnejo električne nastavitve sedeža, ogledal, delovanje klime, ročno se namesti volanski obroč in raztegneta dolžini sedal. DS7 odpelje s programom hybrid, sicer pa voznik izbira med načini vožnje electric, comfort, sport in 4WD.

8-stopenjski samodejni menjalnik lahko deluje ročno izza volana, osnovna prestavna ročica pa ima poleg D, R, N in P tudi možnost B za močnejšo rekuperacijo z električnim zaviranjem med odvzemanjem plina. Vožnjo in posamezne funkcije spremlja voznik na 12,3-palčni barvni instrumentni plošči, šest različnih prikazov pa izbira z valjčkom na volanski prečki.

12-palčni osrednji zaslon se upravlja na dotik, osnovna stikala so razporejena v vrsti spodaj, kjer je zanimiv vrtljiv valjček za glasnost. Škoda, da niso vgradili podobno analognega še za klimo. Sredinski zaslon služi navigaciji, avdio sistemu Focal Electra, povezovanju telefonov in nastavitvam vozila, varnostnih sistemov, vozniških pripomočkov, počutja v kabini …

Potovalno udobje in mestna okretnost

Pohvalimo solidno okretnost 4,6 metra dolgega vozila pri mestni vožnji, kar potrjuje krog obračanja 10,45 metra, k temu verjetno pripomorejo trije polni zavrtljaji volana. Ta posrednost prenosa med ovinki ni moteča, posebej, če voznik izbere način sport.

Zanimivo je delovanje sistema DS active scan suspension. Gre za sprednjo kamero, ki "opazuje" vozno površino in pošilja podatke vzmetenju. Pri tem se podvozje ustrezno odziva tako v smislu bolj udobne vožnje kot pri legi na cesti med hitreje odvoženimi ovinki.

Opozorilo, da je priključni hibrid smiseln le takrat, ko baterijo polnimo doma vsak dan. Foto: Aleš Črnivec

Testni DS7 je postavljen na 19-palčnih kolesih, ki za doplačilo lahko segajo celo do 21. Dnevne luči zagotavljajo enkratno razpoznavnost. Foto: Aleš Črnivec

Način comfort za sproščeno uživanje

Potovalno udobje je rezultat prilagodljivega delovanja podvozja in oblazinjenja, značilnega za Citroën, za povrh sta prezračevana sprednja sedeža tudi masažna. Brezskrbno vožnjo spremlja nezaznavno delovanje 8-stopenjske avtomatike in tempomat, ki se prilagaja tudi ovinkom.

V bateriji se vedno ohrani zaloga energije, da se bencinskim konjem na zahtevo pridružijo električni in takrat DS7 potegne kot pravi športniki. Način sport je zanimiv zaradi odzivnosti in boljšega občutka na volanu, vendar smo na testnih kilometrih večinoma uporabljali comfort oziroma hibrid, ki sovpadata z značajem avtomobila.

Tako lahko v še večji meri trdimo za način 4x4, saj smo se že kolovozom, kaj šele terenu povsem odpovedali. Štirikolesni pogon kot hibridno kombinacijo spredaj in električno zadaj bi z 19-centimetrsko višino podvozja sicer lahko preizkusili, vendar brez rezervnega kolesa rajši nismo, sploh pa avto po namenu, značaju in ceni spada na urejene ceste.

43-litrski rezervoar sili voznika k rednemu polnjenju baterije

Na zaslonu se večkrat dnevno pojavlja "plug in reminder", ki prešteva vožnje brez polnjenja in svetuje: "Izkoristite hibridno tehnologijo in priklopite vozilo med postanki". Žal je bil v testnem vozilu zgolj kabel za domačo vtičnico, 7,4-kilovatnega za zunanje polnilnice (doplačilo 800 evrov) pa ni.

Proizvajalec očitno računa na pogosta polnjenja baterije, saj je v hibridne različice vgradil le 43-litrske rezervoarje, v dizelske pa 12 litrov večje. S povsem napolnjeno 14,2-kilovatno baterijo lahko DS7 po WLTP prevozi do 63 povsem električnih kilometrov.

Podatki za uradno porabo goriva so do priključno hibridnih vozil prizanesljivi. Meritev pričenja z napolnjeno baterijo, ki se med testnim postopkom (deloma tudi s 133 na uro) prazni. Pri DS7 so tako namerili porabo bencina 1,2 litra na sto kilometrov. Temu seveda verjamemo, vemo pa, da bi bila poraba večja že pri ponovnem testu s preostalo energijo v bateriji.

Brez ustreznega kabla je DS7 porabil 8,5 litra na sto kilometrov

Brez možnosti polnjenja na domači vtičnici je naša poraba po točenju znašala 8,5 (8,2 po računalniku). Tudi vozniki pred nami niso kaj prida polnili doma, saj so 1.784 kilometrov prevozili s porabo 8,3 po računalniku, zaradi skoraj 4-odstotne napake pa je dejanska poraba znašala 8,6.

Na 200-kilometrski relaciji izven avtocest je DS7 porabil 7,3, na avtocesti 8.5, med mestno vožnjo pa skoraj 11. To niti ni pretirano, saj že sam bencinski motor lahko sprosti 200 konj, vozilo pa brez potnikov in prtljage tehta dve toni.