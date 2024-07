DS Automobiles naredi vsako potovanje sanjsko

Humanist, romanopisec, pilot, znanstvenik in umetnik Antoine de Saint-Exupéry je bil navdih za poimenovanje kolekcije 2024, ki jo ob 80. obletnici njegove smrti predstavlja znamka DS Automobiles. Kolekcijo ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY tvorijo trije modeli: DS 3, DS 4 in DS 7. V ponudbo so zajeti vsi motorji, ki so na voljo pri vsakem modelu: stoodstotno električni, priključno-hibridni, hibridni, bencinski in dizelski.

Antoine de Saint-Exupéry: vsestranski junak, ki je postal legenda

Antoine de Saint-Exupéry je že v rani mladosti vzljubil nebo in njegova ozvezdja. Zaradi svojega navdušenja nad letalstvom se je v času prve svetovne vojne pridružil francoskim letalskim silam in njegova strast do letenja je začela cveteti. Leta 1943 pa je resnično osvojil srca vsega sveta z izdajo Malega princa. Poetična zgodba, ki jo je avtor popestril z lastnimi ilustracijami, pripoveduje o epskem potovanju mladega princa z oddaljenega planeta in o njegovem srečanju s pilotom, ki je obtičal v gorečem puščavskem pesku. Antoine de Saint-Exupéry se v dogodivščinah Malega princa subtilno loteva univerzalnih tem, kot so ljubezen, prijateljstvo, osamljenost in iskanje smisla, ter navdušuje milijone bralcev po vsem svetu. Mali princ je postal najbolj prevajano književno delo na svetu.

Foto: DS Automobiles

Kolekcija Antoine de Saint-Exupéry: trije modeli po njegovem vzoru

Kolekcija Antoine de Saint-Exupéry, ki je na voljo za modele DS 3, DS 4 in DS 7, se predstavlja z ekskluzivnim podpisom, ki je tesno povezan z zgodbo francoskega pustolovca. Vsak model, ki je nastal po vzoru enega od literarnih del Antoina de Saint-Exupéryja, je na voljo v posebni novi barvi Night Flight. Iz te pigmentne barve z bisernim leskom izhajajo subtilni zlati odsevi, kot jih vidimo na zvezdnatem nebu ob zori.

Notranji ambient spominja na pilote iz prve polovice 20. stoletja prek na otip prijetnega in trpežnega toplega napa usnja v rjavi barvi Criollo, ki ponazarja edinstveno strokovno znanje in uporabo plemenitih materialov, ki jih znamka DS Automobiles nadvse ceni. Usnje krasi inovativna tehnika vezenja na dekorativnih elementih armaturne plošče, ki spominja na trenje letala.

Različni okrasni emblemi na notranjih in zunanjih površinah ter ploščice na pragovih vrat dopolnjujejo ekskluzivni podpis kolekcije Antoine de Saint-Exupéry. Na teh ploščicah so citati in risbe iz navdihujočih literarnih del in podpis Antoina de Saint-Exupéryja, ki ga dopolnjuje logotip speedform. Njegova skica namiguje na trup letala. Propeler v sredini spominja na zvezdo, ki bi lahko imela vlogo vodnika pilotov in na splošno vseh popotnikov.

Foto: DS Automobiles

DS 3 Antoine de Saint-Exupéry: Navdihnjen z romanom Mali princ, ki velja za najbolj prevajano književno delo na svetu, ta model ponuja notranjost OPÉRA v rjavem napa usnju Criollo s posebnimi okrasnimi dodatki. Zunanjost krasijo emblemi in osrednji kolesni pokrovčki Vol de Nuit. Na voljo so stoodstotno električni, hibridni, bencinski in dizelski motorji. Barve karoserije vključujejo Vol de Nuit, Cristal Pearl in črno Perla Nera.

Foto: DS Automobiles

DS 4 Antoine de Saint-Exupéry: Ta model črpa navdih iz knjige Južni prevoznik, avtorjeve prve objavljene knjige, in simbolizira pogum, svobodo in zvestobo literata in ljubitelja neba. Model se ponaša z notranjostjo OPÉRA v rjavi barvi Criollo. Armaturna plošča in obloge vrat imajo ekskluzivne vezenine in šive. Motorji vključujejo priključni hibrid, hibrid, bencin in dizel. Na voljo so barve Vol de Nuit, Cristal Pearl in črna Perla Nera.

Foto: DS Automobiles

DS 7 Antoine de Saint-Exupéry: Ta model navdihuje Citadela, zbirka razmišljanj o človeškem stanju, ki je bila izdana po avtorjevi smrti. Mogočnost tega literarnega dela se ujema z močjo modela, katerega silhueta vzbuja občutek udobja in varnosti. Ta model združuje udobje in varnost z notranjostjo OPÉRA v rjavi barvi Criollo. Emblemi in srednji okrasni pokrovčki koles dodajajo ekskluzivnost. Motorji vključujejo priključne hibride s 360-, 300- in 225-konjskimi močmi ter dizel. Barve vključujejo Vol de Nuit, Cristal Pearl, črno Perla Nera in modro Saphir.

