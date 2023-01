Tina Maze ima novega: zgovorno o sebi kot voznici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Maze in DS 7

Kaj o sebi kot voznici pravi Tina Maze, ki bo vsaj eno leto vozila prenovljeni DS 7? Kako strpna je za volanom in ali, podobno kot mnogi odlični smučarji, tudi sama rada hitreje odpelje kakšno kombinacijo ovinkov?

Foto: Gregor Pavšič V Slovenijo je pripeljal prenovljeni DS 7, najbolj prepoznavni in tudi priljubljeni športni terenec te francoske premijske znamke. Priključnohibridno različico avtomobila bo vsaj eno leto vozila tudi Tina Maze, ki po koncu smučarske kariere letno prevozi vsaj 30 tisoč kilometrov, in prav nič ne skriva, da za volanom uživa tudi pri nekoliko večjih hitrostih in na zasneženi cesti. Navsezadnje je že več odličnih alpskih smučarjev svoje spretnosti pokazalo tudi v avtomobilih.

"Ravno včeraj sem peljala čez prelaz v Italiji. Cesta je bila povsem zasnežena, jaz pa sama v avtomobilu, zato sem si lahko privoščila nekaj več. Še vedno vse v okviru varnosti, a se ne pritožujem, če so kdaj hitrosti tudi malo večje in če me malo odnese," je za volanom avtomobila za Siol.net povedala Mazetova. Več v zgornjem videu.

Poudarek na priključnih hibridih, za vsak primer je zraven tudi še dizel

DS 7 je s prenovo dobil nekoliko drugačno sprednjo masko, matrične žaromete LED, rahlo spremenjen je tudi zadek avtomobila. DS 7 je dolg 4,5 metra, širok 1,89 metra in ima 2,7 metra medosne razdalje. Kapaciteto baterije pri priključnem hibridu so povečali na 14,2 kilovatne ure (kWh) − uradno je to dovolj za do 65 kilometrov električnega dosega.

Eden izmed pogonov je še vedno tudi dizelski 130-"konjski" motor, ob tem pa so v ponudbi še tri priključnohibridne različice. Mazetova se vozi z DS7 300, kar pomeni štirikolesni pogon in pospešek do 100 kilometrov na uro v slabih šestih sekundah.

DS 7 predstavlja več kot polovico prodaje te znamke v Sloveniji, ki do zdaj večjih težav z dobavnimi roki ni imela. Letos nameravajo v Sloveniji prodati okoli 60 prenovljenih DS7.

Foto: Gregor Pavšič