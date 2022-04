Hrvat, odgovoren za oblikovanje BMW-jev: Zato imamo velike ledvičke

V zadnjih letih je BMW ubral svojo oblikovno smer. Jasno, v ospredju te oblikovne revolucije so velike ledvičke, ki so dodobra razburile ljubitelje znamke in tudi druge avtomobilske navdušence. "Če imaš velik nos, potem imaš velik nos. Ne moreš ga narediti majhnega," nam je med drugim povedal Domagoj Dukec, vodja zunanjega oblikovanja pri BMW. Spregovoril je tudi o prijateljstvu z Robertom Lešnikom, uspešni generaciji oblikovalcev, oblikovni prihodnosti in o tem, kaj lahko pričakujemo v prihodnjih letih, desetletjih.

Globalizacija, vse višji prihodki in široka modelna paleta so v zadnjih letih močno razširili potencial številnih avtomobilskih znamk. Hitro se širi krog kupcev, povečuje se tudi njihovo število, hkrati pa se izrazito prikazujejo različna kulturna usmerjenost teh kupcev in njihove individualne potrebe. Težko je zadovoljiti vse. Ustreči vsem očem in vsem okusom. Kot je Domagoj Dukec, vodja oblikovanja pri znamki BMW, poudaril že večkrat, se zaveda, kako zelo polarizirajo sprednje velike ledvičke. Prav dobro se zaveda tudi tega, da vsem ne bodo všeč. A njihov namen ni bil polarizirati. Za to zgodbo se skriva marsikaj. Velik pomen pa ima tudi napredna tehnologija. Za velikimi ledvičkami so nameščeni senzorji, radarji in drugi vozniški pripomočki.

Kako zbrati pogum in se odločiti za takšno odločitev?

Zanimalo nas je, kako zbrati pogum, upravičiti svojo oblikovno rešitev in jo pozneje tudi zagovarjati, ko ta ni bila najbolje sprejeta med simpatizerji znamke. "Pogum je pri oblikovanju zelo pomemben. Če hočeš biti inovativen, če hočeš biti pionir, moraš narediti stvari, ki niso pričakovane. Zanimivo, pri oblikovanju narediš nekaj predvidljivega in ljudje rečejo, da je dolgočasno. Ko narediš nekaj novega, bodo rekli, da to ni več BMW. A to ni njihova odločitev. Inovacije vodi podjetje. Kot če bi Louis Vuitton vprašal, ali svoje torbice obarva v rožnato. Vsi bi rekli ne, toda sčasoma bi to postalo vsakdanje. Prepoznaven znak," se je barvito izrazil Dukec.

Gre za večplastno oblikovno rešitev, ki je odvisna tudi od pozicioniranja modela v družini BMW. "Tega se nismo lotili na vseh modelih. Na velikih avtomobilih, na statusnih avtomobilih. Pri drugih avtomobilih ni tako. Recimo na seriji 5, ki je eleganten avtomobil, smo ledvičke elegantno vključili v obliko. So kot harmoničen dodatek zunanje podobe. Toda iX ima svoj namen v modelni paleti. Napoveduje spremembo, zato ni sramežljiv o svoji vlogi. Mora biti ikona. Če imaš velik nos, potem imaš velik nos. Ne moreš ga narediti majhnega. Kot človek bi to sprejel in si rekel, takšen pač sem."

Avto mora biti funkcionalen, ne samo lep. Oboje mora iti z roko v roki, pravi Dukec. Foto: BMW

Nekateri "električarji" so drzni, drugi ne

Toda to prinaša tudi oblikovne razlike med električnimi avtomobili. Zakaj je na primer iX3 podoben serijskemu X3, medtem ko sta bila i3 ali iX bistveno bolj drzna in drugačna? Tudi i4 oblikovno sledi običajni seriji 4.

"V resnici nimamo različnih podob med električnimi avtomobili. Imamo spremenjeno podobo med modeli, ki so označeni drugače, kot na primer modeli z oznako i. Naš električni i4 in tudi kmalu predstavljeni i7 ter že napovedani iX1, kot boste lahko videli, bodo imeli le drugačen pogon. Naši kupci so povsem individualni. Nekateri si želijo polno električni avto, spet drugi pravijo, da infrastruktura ni zadostna, zato želijo običajen avto. Zato verjamemo v izbiro. Poudarek dajemo užitku v vožnji in to ni odvisno od pogona. Vsak pogon bo najbolj zmogljiv, a izbira je odvisna od kupca. Modeli podznamke i so vedno drugačni, ker že znamka rešuje težave, ki pomenijo težave za industrijo in tudi BMW. Pri podznamki i tako pripravljajo rešitve. Tako je nastal tudi i3. Zelo uspešen mestni električni avtomobil, ki je prinesel številne rešitve in spoznanja. Pri tem ni šlo le za rešitev električnega avtomobila, gre za ves proces, kako ustvariti učinkovit in trajnosten avtomobil. Pokazal je, kam bo šla znamka BMW," je pojasnil, zakaj se znotraj modelne palete pojavljajo oblikovno drugačni električni modeli.

Dva vplivna oblikovalca: en je Slovenec, drugi Hrvat

Kako zelo zanimiva je tudi zgodba o oblikovni šoli Pforzheim, ki ste jo v isti generaciji obiskovali z Robertom Lešnikom, Marcom Z Robertom Lešnikom sta skupaj obiskovala isto fakulteto, zdaj sta oba med pomembnejšimi avtomobilskimi oblikovalci na svetu. Foto: Gregor Pavšič Lichtejem (Audi) in Thomasom Ingenlathom (Polestar). Gre za izjemno generacijo, saj ste in še naprej puščate velik oblikovalski vpliv v avtomobilskem svetu. Kaj je tako posebnega na tej generaciji, kako je vsem uspelo, da ste postali vrhunski oblikovalci, ki krojite današnji avtomobilski svet?

"Zanimivo je, da smo vsi iz iste generacije. Enako imamo tudi pot. Vsi smo začeli pri Volkswagnu. Marca Lichteja se spomnim, saj smo živeli v isti skupnosti. Toda vsi smo individualni, vsak je imel svoj pogled in svoj cilj. Zato smo zdaj vsak pri svoji znamki, Slovenec pri Mercedesu, Hrvat pri BMW in Nemec pri Volkswagnu. Z Robertom se dobro poznava. Imela sva tudi skupen intervju pred hrvaškimi novinarji," nam je zaupal Dukec.

"Toda mislim, da to, da nam je vsem uspelo, ni bila samo sreča. Morda se je ravno pri nas zgodila menjava generacij in so se odprla mesta, ki se sicer ne odprejo pogosto. Takrat je čas, da delo začne nova generacija. Če bom zdrav in ne bom naredil kakšne velike napake, bom verjetno na svojem položaju še nekaj let. Tudi če je nekdo zelo nadarjen, ni nujno, da mu uspe. Ko pa se zgodi menjava generacij, se lahko zgodi to, kar se je zgodilo pri nas."

Zanimiv pogled v leto 2030?

"2030 se zdi zelo daleč, a vsi avtomobili, ki jih lansiramo danes, bodo s sedemletnim ciklom na cestah še 2030. Morda se to zdi daleč, a v resnici ni. Takrat bomo imeli mešanico novih in starih avtomobilov. Politika o prihodnjih avtomobilih ni odvisna od njihovega dizajna. To ni odločitev izključno na strani BMW. Vse je odvisno od kupcev. Prodaja kabrioletov upada, prodaja športnih terencev se dviguje. Oni narekujejo, kaj se bo dogajalo. Že zdaj smo bolj podjetje SUV, a to postajata tudi Lotus in Ferrari, česar si ne bi nikoli mislili," je še sklenil Dukec.