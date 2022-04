Cenejši kot bencin ali dizel? Novi BMW ima veliko adutov.

Po slovenskih cestah smo prvič zapeljali novega električnega BMW in tudi prvi bavarski športni "M", ki nima več klasičnega motorja. Vozna dinamika je neposredna, hipna in občasno celo brutalna, je pa dojemanje pregovorno s športnostjo prežete znamke z novimi pogoni precej drugačno kot do zdaj. Novi i4 bo najprej kupce iskal znotraj BMW baze, kjer je kot službeni avtomobil lahko že mnogo ugodnejši od bencinsko ali dizelsko gnane serije 4.

Svoje električno osnovo obe različici modela i4 dobro skrivata. Foto: Žiga Intihar Na prvi pogled sta videti kot klasična avtomobila znamke BMW, a sta dejansko v marsičem njihovo dozdajšnjo nasprotje. Zelo podobni so oblikovalski prijemi tako od zunaj kot tudi znotraj avtomobila, kar je bila sicer tudi osnovna usmeritev inženirjev in oblikovalcev, zato pa oznaka i4 pomeni izključni elektropogon in s tem odpiranje vrat drugačnemu dojemanju nemških športnih limuzin.

Avtomobila se, sodeč po prvih sto testnih kilometrih, peljeta odlično, prav gotovo zelo dinamično in športno. Že osnovni i4 s pogonom na zadnji par koles nudi izjemne pospeške. Niti ne toliko ob speljevanju z mesta kot predvsem pri pospeševanju in hipni odzivnosti med ovinki. Športni M50 to še nadgradi z brutalnostjo in voznik se mora kar dobro nadzirati, da takega avtomobila ne požene prek meja sprejemljivega. Oba se lahko v hipu spremenita iz krotkega in mirnega avtomobila v zares izraziti športni avtomobil. Hvalimo tudi povratni občutek z volana, ki ni tako "arkaden" kot pri nekaterih drugih električnih avtomobilih.

Primerjava BMW i4 in BMW i4 M50

BMW i4 eDrive 40 BMW i4 M50 Najv. moč 250 kW 400 kW Najv. navor 430 Nm 795 Nm 0-100 km/h 5,7 s 3,9 s Najv. hitrost 190 km/h 225 km/h Doseg (WLTP) do 590 km do 521 km Moč polnjenja DC/AC 205 kW 11 kW 205 kW 11 kW Baterija 80,7 kWh 80,7 kWh Začetna cena 57.650 EUR 71.500 EUR

Med ovinki je že osnovni i4 izjemno hiter in eksploziven. Foto: Žiga Intihar

V notranjosti znano vozniško okolje in napredni širok digitalni zaslon. Foto: Gregor Pavšič

Osnovni model poganjajo zadnji kolesi, štirikolesni pogon je z dvojnim elektromotorjem na voljo pri športnemu M50. Foto: Žiga Intihar

BMW prvič uporablja peto generacijo v postavitvi eDrive. Motor na zadnji osi ima moč 230 kilovatov (pri M50), dodatni motor na sprednji osi pa 190 kilovatov. Sistemska moč štirikolesno gnane različice z dvema elektromotorjema je 400 kilovatov (544 "konjev"). Pri klasičnem i40 je moč 250 kilovatov (340 "konjev") in 430 njutonmetrov navora. Uporabna kapaciteta baterije znaša 80 kilovatnih ur.

Pod črto bo že i4 iz vidika zmogljivosti zadoščal, žal ta avtomobil ni na voljo z dvema elektromotorjema in štirikolesnim pogonom. Ta kombinacija je rezervirana za M40, ki pa je vsaj 20 tisočakov dražji. Vas pri M40 skrbi odsotnost hrupa bencinskega šest- ali osemvaljnika? Marsikaj nadomesti še toliko bolj neposredna vozniška dinamika, v načinu sport pa se vključi zanimiva glasbena kulisa kultnega filmskega ustvarjalca Hansa Zimmerja. Zadovoljivo? Ne vem. Zanimivo in drugače? Zagotovo.

Bo doseg prepričal tudi kupce službenih vozil?

O tem, kako daleč se bo mogoče z električnim i4 peljati, za zdaj še ne moremo trditi. Prvi preizkus je bil prekratek, cesta pa premalo reprezentativna. Izven najnižjih zimskih temperatur pa napovedujemo doseg med 300 (predvsem avtocesta) in 400 kilometri z enim polnjenjem. O podatkih o dosegu, ki bodo zagotovo zanimali predvsem kupce službenih vozil, zato več po naslednjem bolj obsežnem testu.

Žal bo i4 sprva na voljo le z 11-kilovatno močjo polnjenja AC (naknadno bo sledila nadgradnja na 22 kilovatov), na polnilnicah DC bo moč polnjenja znašala do 205 kilovatov. Sistema predgretja baterije, ki predvsem pozimi zagotavlja kolikor toliko učinkovito polnjenje na "hitrih" polnilnicah, pri BMW še ne poznajo.

Zadaj je prostora toliko kot v primerljivem bencinskem BMW. Tudi greben je na tleh in ta zagotovo moti. Bavarci električne limuzine pač niso izdelali na namenski platformi. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Žiga Intihar

Foto: Gregor Pavšič

Konkurence prav veliko ni in načeloma bo glavni tekmec električnemu i4 kar podoben bencinsko ali dizelsko gnani BMW serije 4. Oba sta dimenzijsko in prostorno avtomobila, bosta pa le nekaj tisočakov dražja od električnega. Pri električnem bodo pravni kupci za potrebe službenih vozil lahko odbili DDV, prav tako so službeni električni avtomobili oproščeni bonitet. Ta pri bencinskem 430i znaša 824, pri dizelskem 420d gran coupe pa 786 evrov.

Primerjava električno, bencinsko in dizelsko gnanega BMW serije 4:

BMW i4 BMW 420d gran coupe BMW 430i pogon električni dizel bencin najv. moč 250 kW 140 kW 180 kW najv. navor 430 Nm 400 Nm 400 Nm 0-100 km/#h 5,7 s 7,3 s 6,2 s najv. hitrost 190 km/h 235 km/h 250 km/h prtljažnik 470 l 470 l 470 l začetna cena 57.650 EUR 52.450 EUR 54.950 EUR boniteta na mesec 0% 786,75 EUR (1,5 %) 824,25 EUR (1,5 %) odbitek DDV da ne ne

Foto: Gregor Pavšič

Velika podobnost z bencinsko in dizelsko gnanimi avtomobili pa ima kajpak tudi svoje omejitve. Električnega i4 izdelujejo v Munchnu na isti proizvodnji liniji kot vozila s termičnimi motorji. Povedano drugače, i4 ni nastal na namenski električni platformi. To pomaga pri izogibu dragega razvoja, zato pa predvsem pri izkoristku prostora nudi precej manj manevrskega prostora. Zato i4 nima sprednjega prtljažnika, zadaj je pred sedeži na tleh še vedno nepotrebni greben, tudi prostornost na zadnji klopi ni zaradi električnega pogona prav nič boljša.

Nemški premijski trojček ima za zdaj podoben pristop, pri električni ponudbi pa sta precej bolj drzni predvsem znamki Tesla in Polestar.

Če bo proizvodnja temu kos, bi lahko BMW v Sloveniji letno prodal okrog 200 električnih i4. Kot pravijo trgovci, so jih stranke naročile že preden so lahko v živo videle avtomobil.