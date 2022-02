Izdelali jih bodo 99: BMW s podpisom slavnega umetnika

Eden najvplivnejših umetnikov povojnega časa se je avtomobilskemu svetu predstavil leta 2010 s svojo vizijo BMW "art car". Pripadla mu je čast, da bo njegov podpis nosil že drugi umetniški BMW, a tokrat z nekoliko drugačno idejno zasnovo. Tokrat je Jeff Koons sredi epidemije potoval med ZDA in Evropo ter z ekipo ustvaril novo poglavje v zgodovini BMW "art car". Tokrat je ne bodo postavili ob bok drugim legendarnim članom družbe "art car", temveč bodo izdelali 99 umetniških avtomobilov in jih prodali zbirateljem po za zdaj neznani ceni.

Čuti se vpliv stripov

"Ko sem bil povabljen, da naredim 'art car', sem želel poudariti njegovo energijo. Pogledal sem vse vrste energije, nuklearno, nebesno, eksplozivno, vse različne moči, ki bi jih lahko povezal z avtomobilom. Končal sem pri božičnih lučkah. Videl sem fotografije božičnih luči, kjer je bila slika zamegljena zaradi premika objektiva. Nastal je videz gibanja, ki je imel v sebi tudi potrebno energijo," nam je ob sprehodu ob avtomobilu zaupal Koons.

"THE 8 X JEFF KOONS", kot je uradna oznaka BMW-jeve umetnine na kolesih, vsekakor po svojem videzu spada v družbo BMW-jevih umetniških avtomobilov. Toda ne gre za unikat in svojega mesta ne bo našel v BMW-jevi zasebni zbirki. Ta ostaja na voljo le za edinstvene avtomobile, tokrat pa bodo Bavarci naredili 99 avtomobilov in jih prodali zbirateljem.

Foto: BMW

BMW projekt Art Car je pognal francoski dirkač Herve Poulain, ki je želel spodbuditi umetnike, slikarje, da bi uporabili avtomobil kot slikarsko platno. To je bilo leta 1975, ko mu je uspelo navdušiti svojega prijatelja, Američana Alexandra Calderja, umetnika, ki je vtisnil prvi pečat na BMW 3.0 CSL, s katerim naj bi Poulain dirkal na 24-urni vztrajnostni dirki Le Mans. Takoj je postal ljubljenec navijačev na dirkališču. Od takrat so svoj pečat pri BMW Art Car z edinstvenimi umetninami pustili slavni umetniki, kot so Andy Warhol, Roy Lichtenstein, David Hockney in seveda zdaj že dvakrat Jeff Koons.

Znotraj velik podpis Koonsa

Kot pravijo pri BMW, potrebujejo dvesto ur, da eno serijo 8 pobarvajo po zamisli Koonsa. Tako bi lahko na teden izdelali le štiri avtomobile, a tudi to le takrat, ko bi ličarska delavnica v Münchnu delovala cel dan. Posebnost tokratne umetniške ideje je tudi sprememba potniške kabine. Tudi v njej je svoj vtis pustil Koons in jo oblekel v različne zanimive barvne kombinacije. Vsak avtomobil ima na sredinskem predalu tudi velik podpis Koonsa, poleg tega pa kupec dobi še certifikat, na katerem bosta podpisana Koons in Oliver Zipse, izvršni predsednik skupine BMW.

"Moja izdaja BMW serije 8 je moj sanjski avtomobil! Zame je zelo poseben in že dolgo sem si želel ustvariti posebno izdajo BMW. Je športen in bleščeč ter minimalističen in konceptualen. Komaj čakam, da se vozim z njim, ter upam, da bodo ljudje uživali v gran coupeju prav tako kot jaz. Na avtomobilu so linije vse večje na poti od pokrova motorja proti prtljažniku, kar ustvarja občutek gibanja naprej, tako kot 'POP!' in elementi oblikovanja parnega potiska. Modra barva spominja na prostranstvo prostora in všeč mi je ideja, da je avto globalni avtomobil. Pomemben je odnos drug do drugega in naše zavedanje vsega, s čimer smo obkroženi. Za voznika in vse potnike je stanje povečanega užitka. To je tisto, kar ponuja moj avto," nam je zaupal Koons.

Prvega bodo prodali na dražbi, izkupiček v dobrodelne namene

Pod pokrovom motorja sicer ni sprememb. Koons je svoj pečat pustil na različici 850i xDrive, ki jo poganja 4,4-litrski osemvaljni motor s 390 kilovati in 750 njutonmetri navora. Kljub temu pričakujemo kar precej povpraševanja za vsemi 99 primerki, še posebej za prvim, ki ga bodo aprila prodali na dražbi Christie's v New Yorku. Celoten izkupiček bo namenjen organizaciji Mednarodni center za pogrešane in izkoriščane otroke. O cenah za zdaj še ni govora, a glede na to, da je Koons prodal svojo umetnino "Zajec" za 91 milijonov evrov, bo cena za te ekskluzivne modele vse prej kot majhna.

Foto: BMW

Foto: BMW Foto: BMW