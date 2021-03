Francozi pojasnjujejo: navadite se na nov svet, pozabite GTI

Peugeot je bil vselej povezan tudi z dinamičnimi avtomobili in športnimi uspehi, danes pa ta avtomobilska znamka nazorno kaže spremembe v industriji tudi na področju zmogljivih avtomobilov. Nekdanjo "old school" oznako GTI je zamenjal športni hibridizirani pogon PSE. To je v skladu s cilji v avtomobilski panogi in našim povratkom na vztrajnostno dirko v Le Mansu, pojasnjuje Francois Wales, direktor Peugeot Sporta. Oznaka GTI je očitno zgodovina, tudi v primeru uspešne prodaje elektriciranih avtomobilov pa pod streho Stellantisa klasičnega športnega avtomobila ne moremo več pričakovati.

Tak peugeot z oznako PSE ima kar 360 "konjev" sistemske moči, ki pa se občutijo drugače kot pri nekdanjih bolj špartanskih GTI-jih. Foto: Gregor Pavšič Ko sem se prejšnji teden prvič usedel v novi športni peugeot 508 PSE, sem se nehote spomnil vse Peugeotove športne preteklosti. Če se je na športnih tekmovanjih ta v njihovih zlatih časih vrtela okrog končnice T16, je bila v serijskih avtomobilih označena s kratico GTI. Peugeot je nekoč z dvestopetico demokratiziral športne avtomobile in svojemu ljudskemu avtomobilu namenil prvovrstne športne gene.

V naslednjih desetetljih je Peugeot osvojil osem naslovov svetovnega prvaka v reliju (tri med vozniki, pet med proizvajalci), zmagali so na relijih Dakar, na gorski dirki na Pikes Peak in tudi na 24-urni dirki v Le Mansu. Zadnje desetletje so njihovi športni avtomobili pod oznako GTI vse bolj potisnjeni v ozadje. Prejšnja generacija 208 je še imela športno različico GTI, nova je več nima. Za volanom 508 je bilo jasno, da je oznaka PSE zdaj tisto, kar je bil nekoč GTI, in da vprašanja, ali bomo katerega od novih peugeotov videli še s to kratico, postajajo brezpredmetna.

Francois Wales je leta 2019 vodenje Peugeota Sporta prevzel od Bruna Famina. Foto: Peugeot

"GTI je močno ime, a tudi PSE bo postalo močno ime. Ključen je razvoj zanimivih, za vožnjo privlačnih in energijsko učinkovitih zmogljivih avtomobilov. Trideset let nazaj je bil GTI sopomenka za športne in užitkarske avtomobile. Če pozabimo ime, je lahko ta užitek tudi danes enak. To je vsaj naš cilj," je za Siol.net povedal Francois Wales, ki od predlani vodi oddelek Peugeot Sport. Ti so bili odgovorni za razvoj pogona za avtomobile PSE, ob tem pa razvijajo tudi Peugeotov prihodnji program za serijo Le Mans in zasebnikom prodajajo reli avtomobile, kot je novi 208 rally4.

Kratice GTI pri Peugeotu torej ne bo in novi kupci se bodo morali navaditi oziroma sprejeti kratico PSE. Wales potrjuje, da pogon PSE ne bo na voljo za model 508 in da v prihodnje sledijo še drugi avtomobili. Podrobneje o teh načrtih še ne more govoriti.

Peugeot 205 GTI je bil nekoč pojem športnega "ljudskega" avtomobila. Foto: Gašper Pirman

Če je uspelo čistokrvnega športnika narediti že desetletje "hibridni" Toyoti, lahko tudi drugim?

Walesa sem vseeno rahlo zbodel in opomnil na novega toyoto yarisa GR, ki smo ga nedavno vozili po zavitih cestah v Slovenij in na Hrvaškem. Toyota je avtomobilska znamka, ki že najdlje elektrificira svojo floto vozil, toda športni avtomobil so vendarle izdelali s klasičnim bencinskim motorjem. Yaris GR je športni avtomobil stare šole in to na trgu – sodeč po zanimanju – še vedno veliko šteje. Bi lahko, če bi kajpak prodali dovolj hibridov in električnih avtomobilov ter tako zadostno znižali izpust CO2, tak "old school" športni avtomobil spet izdelali tudi pri Peugeotu?

Wales: "Da, to je danes mogoče narediti. Ni pa to naša politika, zavezani smo elektrificiranim avtomobilom. Trenutno za tak avtomobil v skupini Stellantis ni mesta."

"Odraščal sem v Alpah, bil sem velik ljubitelj relija. Leta 1985 in 1986 sem bil med gledalci na reliju Monte Carlo, v živo sem videl dirkalnike skupine B. To je bilo nepozabno," se spominja Wales. Foto: Peugeot

Nekdanji srditi tekmeci zdaj pod isto streho

Nova avtomobilska skupina Stellantis je pod eno streho združila avtomobilske znamke s slavno športno preteklostjo. Poleg Peugeota in Citroena tudi Fiat, Opel in Lancio. Ta je bila sredi osemdesetih let glavna tekmica Peugeotove tovarniške ekipe v reliju. Tudi pri vseh teh znamkah torej klasičnega neelektrificiranega športnega avtomobila do nadaljnjega ne bo.

PSE vsaj pri peugeotu 508 prinaša pogon s tremi motorji. Spredaj sta bencinski in elektromotor, eden tak je še na zadnji osi. Teoretični podatki so izjemni – sistemska moč 360 "konjev", omejitev hitrosti na 250 kilometrov na uro, pospešek do "stotice" v dobrih petih sekundah. Odzivnost resda ni povsem brutalno neposredna, toda športne dinamike tak avtomobil nudi veliko. Še več jo bo v manjših avtomobilih, saj je 508 vendarle bolj potovalno-športni uživač kot pa vozilo za zgolj hitro vožnjo skozi ovinke ali celo obiske dirkališč.

Pristopa Toyote, ki je naredila zgolj bencinskega športnika yarisa GR, Peugeot ne bo posnemal. Zapisani so elektrifikaciji, poudarja Francois Wales. Foto: Peugeot

Vsaj za Peugeot razvoj hibridnega športnega pogona ni bila prava novost. Že leta 2011 so za vztrajnostno dirko v Le Mansu razvijali hibridno različico športnega prototipa peugeota 908 (prej z dizelskim pogonom), a je nato vodstvo podjetja ustavilo projekt in se umaknilo stran od te legendarne 24-urne dirke. Očitno je zdaj čas bolj pravi, saj se tja, spet s hibridnim pogonom, vračajo. Obenem je očitno zdaj čas pravi tudi za razvoj športnih hibridnih pogonov za serijske avtomobile, kakršne vidimo pod oznako PSE.

"Pri razvoju pogona PSE smo imeli dobro osnovo, in sicer obstoječi Peugeotov hibridni pogon. Leta 2012 smo imeli tudi že izdelan hibridni koncept za Le Mans, a je nato tovarna ustavila udejstvovanje v tej seriji. Dirkalnik bi bil zelo konkurenčen. Izkušenj nam torej ne manjka. Leta 2015 in 2016 smo predstavili tudi nekaj visokozmogljivih konceptov. Vse to znanje smo zdaj združili v novi 508 PSE. Ta pogon je bolj športno orientiran kot pri naših klasičnih hibridnih pogonih," razlaga Wales.

"Pred nami so prave brutalne spremembe. Premikati se moramo proti dekarboniziranem svetu. Proizvajati moramo avtomobile z nižjim izpustom CO2 in prvi korak k tej nujni eletrikfikaciji je hibridna tehnologija. Sledila bodo polno električna vozila. Treba se je prilagoditi svetu, ki se spreminja. Nismo edini proizvajalec športnih avtomobilov, ki se mora spopasti s tem izzivom."

Uspehi s prototipi ali dirkalniki na osnovi serijskih avtomobilov?

Po njegovih besedah uspehi na vztrajnostnih dirkah s prototipom, ki ga seveda ni mogoče kupiti v prosti prodaji, prikazujejo tehnologijo znamke. Pomembni pa so tudi dirkalniki na osnovi serijskih avtomobilov.

"Treba je imeti oboje. Če Peugeot zmaga Le Mans, so tam zmagali naša tehnologija, kakovost in znanje. Nič ni narobe, če je ta tehnologija v prototipu in da takega ni mogoče kupiti," pojasnjuje Wales.

Peugeot 908 je bil že odličen dirkalnik za vztrajnostno dirko v Le Mansu, kamor se Francozi kmalu spet vračajo. Foto: Wikimedia Commons

Taki homologacijski avtomobili za nekdanjo skupino B so danes lahko vredni pravo premoženje. Foto: Aguttes

Bodo današnji športniki čez desetletja prav tako vredni več sto tisoč evrov?

Nedavno smo pisali o vrtoglavi dražbeni ceni nekdanjega homologacijskega peugeota 205 T16 za dirkalnik takratne skupine B. Taki kultni avtomobili danes stanejo tudi več sto tisoč evrov. So pravi spomenik avtomobilske zgodovine, prežete z uspehi, pionirskim razvojem in tudi pogumom v določenem trenutku tvegati z nečim novim. Bodo čez desetletja tudi hibridizirani športniki lahko dovolj "kultni", da bodo dosegali take cene?

"Na dražbah cene avtomobilom dvigajo njihovi nekdanji uspehi. V osemdesetih letih tak peugeot najbrž ni bil vreden veliko denarja, danes je drugače. Tudi stari ferrari iz šestdesetih, ki danes stane več deset miliijonov evrov, takrat ni bil vreden niti približno toliko. Vrsta pogona pri tem ni tako pomembna. Vsaj v Le Mansu se nam kmalu obetajo zelo tesni dvoboji Porscheja, Audija, Toyote in Peugeota, kar dolgoročno tudi dviga pomen takim avtomobilom in pogonom. Čez 20 let bo pogled nazaj drugačen. Pomembna je vrednost dogodkov in zmag," trdi Francoz na čelu Peugeot Sporta.

Peugeot Sport je dobil že skoraj 200 naročil za novi dirkalni avtomobil za reli 208 rally4. Vsaj trije bodo prispeli tudi v Slovenijo. Foto: Gregor Pavšič

Ravno včeraj so trije proizvajalci (Toyota, Hyundai in M-Sport Ford) potrdili hibridno prihodnost dirkalnikov WRC v reliju. Hibridna je že formula ena, prav tako vztrajnostne dirke v Le Mansu. Znotraj koncerna PSA je trenutno razvoj vodilnih dirkalnikov za zasebnike (razred Rally2, nekdanji R5) domena Citroena, Peugeot pa več kot uspešno prodaja dvokolesno gnanega 208 rally4. Voznikom so jih predali že prvih sto, skupnih naročil imajo že skoraj 200. Tako se nadaljuje uspešna pot predhodnika 208 R2, ki so jih v Peugeotu prodali več kot 500.

"Komercialni del za Peugeot Sport je zelo pomemben. Smo poslovna enota, ki mora imeti svoje prihodke in poslovno uspešnost. Dobra prodaja teh dirkalnikov je zato zelo pomembna. Peugeot Sport je del Stellantisovega motošportnega oddelka in tudi naša povezava s Peugeotom je zelo pomembna. Pri dirkalnikih za zasebnike moramo biti poslovno samozadostni, ob tem pa imamo še delo za tovarno. To je projekt za Le Mans in razvoj projekta PSE. Sinergija je trenutno zelo pomembna," še razlaga Wales.