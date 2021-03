Kakšen dragulj: cena vrtoglava, le štirje taki obstajajo

Peugeot je izdelal le 219 serijskih vozil 205 turbo 16, ki so bila homologacijska osnova za dirkalnik skupine B v osemdesetih letih, le štirim med temi pa so namenili takratne tovarniške barve.

Peugeot je serijskega 205 turbo 16 predstavil leta 1983 na avtomobilskem salonu v Ženevi. Na prvi pogled je bil podoben klasični dvestopetici, toda imel je povsem predelano karoserijo, motor na sredini in nič več spredaj, pogon pa je bil štirikolesni. Štirivaljni turbomotor je zmogel 200 "konjev".

Foto: Aguttes

Za pridobitev homologacije FIA so morali proizvajalci za dirkalnike skupine B izdelati 200 primerkov vozila. Peugeot je izdelal 219 takih dvestopetic, skoraj vse pa so odeli v belo barvo. Bile pa so tudi štiri izjeme, ki so jim namenili takratne tovarniške barve. Jean Todt, takratni predsednik Peugeot Sporta (danes predsednik FIA), je po enega namenil sebi, predsedniku Peugeota Jeanu Boillotu, francoskemu dirkaču Didierju Pironiju in tehničnemu direktorju Peugeot Sporta Andreju de Cortanzi.

Prav de Cortanzijevega peugeota bodo v Franciji prodali na dražbi. Prevoženih ime 9.900 kilometrov in je v odličnem stanju. Motor in menjalnik sta še originalna, moč motorja je lastnik celo povečal na 230 "konjev". Pričakovana cena je prav tako visoka, in sicer od 300 do 400 tisoč evrov.

