Slovenska legenda obnavlja kultnega VW golfa #foto

Tako nastaja obnova tovarniške reli specialke - Volkswagnovega golfa G60 rallye. Karoserijska in ličarska dela so opravili pri OPV Racingu, zdaj pa Darka Peljhana čakata še kaki dve leti dela z dokončanjem projeta. Foto: OPV Racing

Volkswagen je lani ukinil svoj motoršportni oddelek iz Hannovra, njegovi nekdanji avtomobili pa kljub temu še naprej živijo. Darko Peljhan je uspel dobiti nekdanjo tovarniško karoserijo golfa G60 rallye. Ta je bila v osemdesetih letih prva Volkswagnova štirikolesno gnana specialka za reli, zdaj pa Idrijčan izdeluje nov primerek tega znamenitega nemškega avtomobila.

Danes 52-letni Peljhan ima na ta avtomobil še posebej lepe spomine. To je bil njegov prvi tovarniški dirkalnik, z njim je v devetdesetih letih osvojil tri naslove državnega prvaka in kot prvi Slovenec (z dolgoletnim sovoznikom Miranom Kacinom) končal reli za svetovno prvenstvo. Idrijski golf, odet v tovarniške belo-modre barve, je postal tudi eden najbolj zaznamovanih avtomobilov slovenskega športnega avtomobilizma.

Karoserijo so originalno izdelali za enega izmed tovarniško pripravljenih Volkswagnovih dirkalnikov za reli. Foto: OPV Racing

"Avtomobil sem dobil v precej slabem stanju. Okrog leta 1996 so ga uničili na Nizozemskem. Bil sem v stikih z vsemi lastniki teh golfov in eden izmed njih mi je namignil, da se ta razbit s tovarniško karoserijo nahaja nekje v Avstriji. Izsledil sem ga, se dogovoril za nakup in zdaj ga obnavljam. Karoserijo smo že uredili, na srečo je še mogoče dobiti tudi precej zunanjih delov za takega golfa," pravi Peljhan.

"Še kakšni dve leti, pa bo končan," nadaljuje. "Še dobro, da imam sam veliko sestavnih delov oziroma jih bom lahko dobil pri ostalih lastnikih tega sicer zelo redkega dirkalnika. Po mojih informacijah jih je Volkswagen izdelal le 12. Vsekakor so spomini na ta avtomobil zelo lepi in ko bo končan, se seveda spet želim usesti za volan, morda nastopiti na znameniti prireditvi Rally Legend v San Marinu," je poln načrtov Peljhan, ki bo letos praznoval že trideset let svoje kariere voznika relija.

Volkswagen s tem golfom v svetovnem prvenstvu ni dosegel večjih uspehov. Osvojili so le eno tretje mesto in sicer z Erwinom Webrom leta 1990 na Novi Zelandiji. Foto: Volkswagen Obnova dirkalnika s tovarniško registracijo WOB-AZ-144



Po podatkih, ki jih je Peljhan prejel od nekdanjega direktorja Volkswagen Motorsporta, je imel njegov zdajšnji dirkalnik v času tovarniške kariere registrsko oznako WOB-AZ-144. Z njim je tovarniško moštvo začelo nastopati leta 1990, na večini relijev pa ga je vozil takratni tovarniški voznik Erwin Weber. Ta je bil leta 1991 z njim tudi nemški državni prvak v reliju.



Po podatkih, ki jih je Peljhan prejel od nekdanjega direktorja Volkswagen Motorsporta, je imel njegov zdajšnji dirkalnik v času tovarniške kariere registrsko oznako WOB-AZ-144. Z njim je tovarniško moštvo začelo nastopati leta 1990, na večini relijev pa ga je vozil takratni tovarniški voznik Erwin Weber. Ta je bil leta 1991 z njim tudi nemški državni prvak v reliju.

Volkswagen je za potrebe homologacije tega avtomobila izdelal tudi pet tisoč serijskih golfov G60 rallye. Poganjal ga je 1,8-litrski osemvaljni motor G60. Moč serijskega motorja je bila 118 kilovatov, avtomobil pa je v Nemčiji takrat stal okrog 50 tisoč nemških mark.

Darko Peljhan in Miran Kacin leta 1995 z volkswagen golfom G60 rallye. S tem avtomobilom sta bila trikrat državna prvaka v reliju. Foto: Gregor Pavšič

Vozil je zadnjo tovarniško specialko golf G60 rallye iz Volkswagen Motorsporta

Po tem, ko je leta 1990 na petih relijih kot sovoznik bral zapiske Miranu Kacinu (autobianchi A112), se je aprila leta 1991 prvič usedel za volan dirkalnega avtomobila. Prek družinskega podjetja za prodajo in servisiranje znamke Volkswagen je uredil golfa G60 rallye skupine N. Leto kasneje je prvič zmagal v reliju na državnem prvenstvu, za dve sekundi je ostal brez naslova državnega prvaka in nato leta 1993 prvič osvojil to lovoriko. Še vedno je vozil svojega doma pripravljenega golfa, leta 1994 pa je sledil nakup prave tovarniške specialke.

"Takrat so v Volkswagen Motorsportu za nas izdelali še zadnjega golfa G60 rallye. Stal je 240 tisoč takratnih nemških mark. Tovarna je prispevala polovico, četrtino uvoznik znamke za Slovenijo, ostali del pa je padel name in na klub AK Olimpija," se spominja Peljhan. Državni prvak v Sloveniji je ta golf vozil med leti 1993 in 1995, nato ga je prodal na Nizozemsko. Na reliju Monte Carlo sta s Kacinom postala prva Slovenca na cilju relija za svetovno prvenstvo.

Video - Peljhanovo drsenje z VW golfom G60 rallye

Peljhanovi začetki leta 1990 še kot sovoznik Miranu Kacinu v autobianchiju A112. Leto pozneje sta vlogi v avtomobilu zamenjala. Foto: Osebni arhiv

Ob komentarju, da bo aprila minilo trideset let od relija Kras-Istra, na katerem je leta 1991 s štartno številko 26 prvič vozil, se Peljhan le nasmehne. V njegovi bazi nastopov najdemo več kot 230 relijev in če bi jim dodali še vse gorske in krožnohitrostne dirke ter najrazličnejše šove, je Peljhan prav gotovo blizu mejnika 250 odvoženih dirk.

"Začetki so bili skromni. Kombinezone je meni in sovozniku Kacinu sešila kar tašča. Bili so bolj kot delovna obleka. Pri čeladi je bilo pomembno samo to, da si jo imel, ni bilo zares pomembno, kakšna je. Sprva sem nosil motoristično čelado svojega pokojnega brata," se spominja Peljhan.

Peljhan še danes hrani svojo prvo “dirkaško” čelado, ki je bila dejansko motoristična in je pripadala njegovemu pokojnemu bratu. Foto: Gregor Pavšič

Leta 1995 je bil Peljhan s Kacinom kot prvi Slovenec na cilju relija za svetovno prvenstvo. Foto: osebni arhiv

"Takrat kot 21-letni fant nisem kaj dosti razmišljal o tem, kako dolgo bom še vozil. Enako je tudi danes. Marsikdo me vpraša kako dolgo bom še vztrajal. Toda dokler me to veseli in mi reli predstavlja kombinacijo posla in hobija, z veseljem nadaljujem z dirkanjem. Moje dirkalne avtomobile najemajo tudi drugi in potem se priključim še sam.”

Od leta 1991 naprej je dirkaško "počival" le v sezoni 2002 (z izjemo zimskega šova v Planici), sicer pa je bil aktiven prav vsako leto. V svoji tridesetletni karieri se najbolj spominja omenjenega relija v Monte Carlu in pa predvsem vseh makadamskih hitrostnih preizkušenj. Letos bo v Italiji na nekaterih makadamskih relijih še naprej vozil mitsubishi lancerja, v Sloveniji pa svoj prototip VW polo na tehnični osnovi mitsubishija.

Darko Peljhan je bil do zdaj šestkrat državni prvak v reliju v skupni razvrstitvi (1993, 1994, 1995, 2004, 2009 in 2015), v razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva je zmagal na tridesetih relijih. Nastopil je na treh relijih za svetovno prvenstvo (Monte Carlo 1995, San Remo 1996 in Katalonija 2000). Na sedmih relijih je bil tudi sovoznik, med temi leta 1994 tudi na reliju Monte Carlo za svetovno prvenstvo pri Alešu Črnivcu.



Peljhanov sovoznik je bil najdalje Miran Kacin (1991–2001), na sovozniški sedež pa so sedli še Franc Gregorič, Anja Somun, Igor Kacin, Andreja Verbič, Tina Lazar, Jaka Cevc, Anja Verbič, Matic Kogej in nazadnje Matej Čar.