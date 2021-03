Kako se pelje? "Top" peugeota že naročil tudi prvi Slovenec. #video

Najmočnejši klasični 508 z bencinskim motorjem ali hibridnim pogonom ima moč 165 kilovatov (225 “konjev”) in stane največ 45 tisočakov. Različica PSE ima sistemsko moč 360 “konjev” in stane 60 tisočakov.

Najmočnejši klasični 508 z bencinskim motorjem ali hibridnim pogonom ima moč 165 kilovatov (225 “konjev”) in stane največ 45 tisočakov. Različica PSE ima sistemsko moč 360 “konjev” in stane 60 tisočakov. Foto: Gregor Pavšič

Do 100 kilometrov na uro ta pogon omogoča pospešek v 5,2 sekunde, najvišjo hitrost so omejili na 250 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič Oznako GTI pri Peugeotu, ki je že od leta 1895 zapisan dokazovanju in razvoju prek avtomobilskih dirk – takrat so zmagali na sploh prvi uradni avtodirki med Parizom in Bordeauxem – poznamo že od leta 1984. Že tri leta prej so pod taktirko Jeana Todta ustanovili tudi oddelek Peugeota Talbot Sporta. Toda danes so avtomobilski časi redki in klasične športne različice avtomobilov imajo le še redke znamke. Tudi Peugeot je sklenil kompromis in poskušal v lovu za nižjimi izpusti CO2 izkoristiti novo tehnologijo. Medtem ko se kmalu prav s hibridnim pogonom vračajo na 24-urno dirko v Le Mansu, tudi njihov novi športni avtomobil – model 508 – krasi kratica PSE oziroma Peugeot Sport Engineering.

To je zdaj najmočnejši serijski avtomobil znamke Peugeot. Ima tri različne motorje in sistemsko moč hibridnega pogona 360 "konjev". Na hitrem krogu po poligonu Centra varne vožnje AMZS na Vranskem smo preverili, koliko športen je tak peugeot v resnici.

Video – hiter krog na Vranskem

Skok za volan in okolje je že dobro znano, skoraj enako kot pri klasični petstoosmici. Najbolj opazne so tri zelene črte na spodnjem delu volanskega obroča, ki so tudi sicer zaščitni znak tega športnega peugeota. Ob vžigu motorja takoj opazim, da je različica PSE bolje opremljena in da trenutno pri Peugeotu pomeni vrh ponudbe. V primerjavi s klasičnimi (nekdanjimi?) športnimi avtomobili je tak 508 bolj prilagodljiv trenutni uporabi. Z mesta spelje na elektriko in če je v bateriji dovolj elektrike (ta se polni s pomočjo bencinskega motorja ali pa prek polnilnice z močjo do 7,2 kilovata), so neslišni in mirni tudi počasnejši kilometri.

360 "konjev" se zdi veliko: zelo dinamično, toda ravno brutalno hitro spet ne …

Z vklopom ustreznega programa vožnje voznik vklopi štirikolesni pogon in nato tudi program sport, ki iz pogona s tremi motorji izvabi kar največ. Občutek po hitrem krogu na Vranskem je zanimiv, drugačen, pozitiven. Zaradi samodejnega menjalnika do dovajanja moči pride z zamikom, toda zmogljivosti so lahko odlične. Vseeno se za volanom težko znebimo občutka, da bi od sistemskih 360 "konjev" pričakovali celo več neposredno dinamičnih občutkov. Petstoosmica PSE vsekakor je športna in obenem vsakodnevno uporabna, vseeno pa je to predvsem potovalni avtomobil s športnim značajem.

V primerjavi s klasičnim 508 je za približno centimeter tudi bližje cesti. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost je znana iz klasičnih peugeotov, najbolj izstopajo tri zelene črte na spodnjem delu volanskega obroča. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil je serijsko obut v 20-palčne Michelinove športne pnevmatike. Foto: Gregor Pavšič

Med prehodnike tega avtomobila bi lahko šteli model 405 T16. Poganjal ga je dvolitrski štirivaljnik z močjo do 220 "konjev". Leta 2021 je vrh Peugeotove ponudbe model 508 in različica PSE obenem pomeni pogled v prihodnost tistih najbolj športnih različic te francoske znamke. V primerjavi z omenjenim peugeotom ima danes 508 manjši, a podobno zmogljiv bencinski motor, zato pa vozniku ponuja še dva dodatna elektromotorja.

Osrednji del pogona je 1,6-litrski štirivaljni bencinski motor z močjo 147 kilovatov (200 "konjev"). S tem motorjem je povezan dodani elektromotor z močjo 81 kilovatov (110 "konjev"), prav tako pa tudi osemstopenjski samodejni menjalnik. Za dodatek so na zadnjo os namestili še 83-kilovatni elektromotor (113 "konjev"). Litij-ionska baterija je svoje mesto dobila pod zadnjimi sedeži. Z zmogljivostjo dobrih 11 kilovatnih ur ne vpliva na prostornost na zadnjih sedežih.

Nad 190 kilometri na uro brez štirikolesnega pogona

Do 100 kilometrov na uro ta pogon omogoča pospešek v 5,2 sekunde, najvišjo hitrost so omejili na 250 kilometrov na uro. Zanimiv je podatek, da se pri hitrosti 190 kilometrov na uro izklopi delovanje zadnjega elektromotorja. Štirikolesni pogon torej nad hitrostjo 190 kilometrov na uro ne deluje več.

In cena? Peugeot 508 PSE ponuja le malo dodatne opreme (ogrevano vetrobransko steklo, tri različne barve in strešno okno), zato bo tudi uradna cena že kar blizu tudi dejanske nakupne. Limuzina bo stala 60.490 evrov, za karavansko izvedbo pa bo treba doplačati 1.400 evrov. Prvi primerek tega avtomobila jim je na daljavo, brez testne vožnje in cenika, v Sloveniji že uspelo prodati.

Za prenos moči skrbi osemstopenjski samodejni menjalnik. Foto: Gregor Pavšič

Sedeži s kombinacijo alkantare in zelenih šivov. Foto: Gregor Pavšič

