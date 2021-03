V Sloveniji bodo trije: to je peugeot za 80 tisočakov #video

Sedli smo v trenutno najbolj brutalno različico novega peugeota 208, znotraj špartansko opremljenega in zagnali njegov 1,2-litrski turbo motor. Mali francoski levček z maso komaj dobre tone je moderni dirkalni avtomobil, ki prinaša relativno ugodno razmerje med hitrostjo in ceno - še vedno pa kupca stane blizu 80 tisoč evrov oziroma za štiri klasične serijske dvestoosmice.

Čeprav epidemija s koronavirusom covid-19 prinaša veliko neznank in predvsem nestabilnosti, slovenski avtomobilski športniki ne počivajo. Prav tako ne lastniki moštev, ki se v Sloveniji ukvarjajo z nakupi in oddajanjem novih dirkalnih avtomobilov. Mednarodna avtomobilska zveza FIA je zdaj (spet) vpeljala nove oznake tekmovalnih razredov, proizvajalci pa zanje tudi nove avtomobile.

Iz vidika nakupne cene, vzdrževalnih stroškov in konkurenčnosti na tekmovanjih predvsem za manjše trge kot je Slovenija predstavljajo eno najbolj privlačnih izbir avtomobili razreda Rally4. To je nekdanji razred R2, kjer pa imajo zdaj avtomobili motorje s turbinskim polnilnikom in seveda še naprej pogon le na sprednji par koles.

V Sloveniji prihajajo vsaj trije dirkalni “levčki”

To seveda še vedno ni nič kaj “poceni” avtomobil. Če stane serijska dvestoosmica s športno opremo GT vsaj slabih 20 tisočakov, je treba za dirkalno različico odšteti štirikrat toliko. Sestavijo jo v Peugeot Sportu v Parizu in Francozi zdaj kupcu domov nič več ne pošiljajo “kita” - da bi torej lahko dirkalni avtomobil iz sestavnih delov naredil sam doma.

V Slovenijo bodo letos pripeljali vsaj trije taki peugeoti; prvega je dobila ekipa OPV pod vodstvom Tomaža Kavčiča, ki ima naročen še en tak avtomobil, svojega levčka čakajo tudi pri ekipi Marka Grossija.

Tekmeci? Neposredna konkurenca je Fordova fiesta rally4, ki jo prav tako že ima idrijska ekipa IK Sport.

Video - za volanom peugeota 208 rally4:

Skupaj z davkom stane tak dirkalni peugeot okroglih 80 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Za pogon skrbi 1,2-litrski trivaljni turbo motor. Največja moč motorja znaša 208 “konjev” pri 5.450 vrtljajih v minuti. Foto: Gregor Pavšič



Za pogon skrbi 1,2-litrski trivaljni turbo motor. Največja moč motorja znaša 208 “konjev” pri 5.450 vrtljajih v minuti, največji navor pa 290 njutonmetrov pri 3.000 vrtljajih v minuti. Borgwarnerjev turbinski polnilnik ima obvezen 30-milimetrski restriktor dovoda zraka, ki omejuje moč. Pri dirkalniku je zdaj na voljo le še en diferencial in s tem prenos menjalnika, ki prinaša najvišjo hitrost dobrih 180 kilometrov na uro. Peugeot 208 Rally4 je dolg dobre štiri metre (4.052 mm), širok je 1,74 metra in ima 2,55 metra medosne razdalje. Sprednji previs je dolg 821, zadnji pa 678 milimetrov. Najmanjša zahtevana masa mora biti 1.080 kilogramov, ta pa je razporejena 61 % na prednjo in 39 % na zadnjo os. In še posoda za gorivo - voznik ima v njej prostora za 63 litrov dirkaškega goriva.Za pogon skrbi 1,2-litrski trivaljni turbo motor. Največja moč motorja znaša 208 “konjev” pri 5.450 vrtljajih v minuti, največji navor pa 290 njutonmetrov pri 3.000 vrtljajih v minuti. Borgwarnerjev turbinski polnilnik ima obvezen 30-milimetrski restriktor dovoda zraka, ki omejuje moč. Pri dirkalniku je zdaj na voljo le še en diferencial in s tem prenos menjalnika, ki prinaša najvišjo hitrost dobrih 180 kilometrov na uro.

Motor iz Peugeot Sporta ima zaporedno številko 198, sestavni deli tudi iz Južne Afrike …

Že hiter sprehod okrog avtomobila razkriva, da ima sestavne dele iz skoraj celega sveta. Motor z zaporedno številko 198 je francoski, Hellini dodatni žarometi na pokrovu motorja so iz Romunije, Mahlejev hladilnik motorja pa iz Južne Afrike. Čeprav ima taka dirkaška različica vsaj v notranjosti mnogo manj opreme kot serijska, bi seznam dobaviteljev tovrstnih specialk lahko nadaljevali še naprej.

Ročici sekvenčnega menjalnika (levo) in hidravlične ročne zavore. Foto: Gregor Pavšič

Na dodatni konzoli le najbolj nujne izbire: odpiranje stranskih stekel, vklop dirkalnega programa, izbira prednastavljenih "map" delovanja motorja, gretje vetrobranskega stekla, zagon štartnega programa, hupa ... Foto: Gregor Pavšič

Vklop glavnega stikala in pritisk gumba za zagon motorja …

Toda sam sem želel tokrat poizkusno vendarle sesti za volan, vklopiti glavno stikalo elektrike in zagnati motor. Podobnosti s serijsko 208 dobesedno ni: dirkaška preobleka je odnesla Peugeotov i-cockpit z zasnovo majhnega volanskega obroča in da voznik na merilnike gleda prek njega. Mnogi jih ne vidijo. Pri dirkaškem 208 ima voznik pred seboj le manjši digitalni zaslon in nanj gleda na klasičen način skozi zgornji del volana.

Medtem ko ima fiesta rally4 mnoge gumbe kar na volanskem obroču, pri Peugeotu stavijo na klasiko - volan je brez gumbov, tistih nekaj najbolj nujnih je na dodatni konzoli na vrhu armaturne plošče. Zasloni na dotik niso zaželjeni, saj ima dirkač na sebi ves čas rokavice. Tik ob voznikovi desni roki sta še dve nezgrešljivi pokončni kovinski ročici - leva za pretikanje sekvenčnega menjalnika, desna za poteg ročne zavore.

Uvodni reli državnega prvenstva Slovenije v Vipavski dolini so morali iz aprila prestaviti na konec junija. V načrtovanem aprilskem terminu bo zdaj Kavčičev OPV Racing pri Gorenji vasi pripravil uradni testni dan za slovenske (in morda celo tuje) posadke, aprila se nato nekaj slovenskih posadk odpravlja tudi na reli svetovnega prvenstva na Hrvaškem.



Čeprav so to relativno finančno “ugodni” dirkalni avtomobili, se reli kot šport še vedno draži. Na uvodnem reliju italijanskega državnega prvenstva je včeraj vozilo dvanajst tovrstnih dirkalnikov s pogonom na sprednji par koles (peugeot 208 rally4, peugeot 208 R2, ford fiesta rally4), že zgolj najem takega dirkalnika za slovensko državno prvenstvo (ob 800 kilometrih HP) brez 40 tisočakov v žepu (gume so vštete) ni izvedljiv.

Pri nogah voznika in sovoznika še konzola za upravljanje interkom sistema. Foto: Gregor Pavšič

Voznik na zaslonu pred seboj izbira različne vsebinske podmenije. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič