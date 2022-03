En mesec pred spektaklom: na cestah še zanimive razmere #foto

Pred skoraj 90 leti so tu organizirali smučarsko tekmo z razgledom na morje, letos bo po cesti na Platak pri Reki prvič potekal reli za svetovno prvenstvo. Cesta ni niti pol ure vožnje oddaljena od morja, a konec marca so razmere tu še povsem zimske.

Odcep z glavne proti Reki, kjer cesta zavije navzgor proti smučišču. Foto: Gregor Pavšič En mesec pred relijem za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, športnim spektaklom, ki bo privabil vsaj kakih 350 tisoč obiskovalcev, sem bil spet za volanom toyote yaris GR in na zamišljenem štartu ene izmed dveh novih hitrostnih preizkušenj letošnjega relija. Začelo se je dobro. Pretikanje prestav, pospeševanje, zaviranje. Tak avtomobil se najbolje počuti prav na taki ozki cesti, kjer si ovinki hitro sledijo, enako prevoji in spremembe ritma. Cesta je polna zgodovine in starih pripovedi, prek lukenj in odkrušenega asfalta razkriva, da jo je načel tudi že zob časa. Letos jo bodo spet poživili. Zdelo se je kot zatišje pred viharjem.

Prvi zameti že v prvih kilometrih stranske ceste proti Platku, kjer so avtomobili tudi sicer redki. Foto: Gregor Pavšič

Nato pa za enim izmed ovinkov prvo presenečenje. Ves ovinek je bil zasnežen, delno tudi poledenel. Prek utrjenih kolesnic je bilo mogoče nadaljevati, a dva ovinka pozneje so bile razmere še slabše. Jasno mi je bilo, da bo treba tokrat obrniti in se na Platak zapeljati z druge strani.

Za menoj je bil zanimiv pogled na cesto, kjer bo čez en mesec potekal tretji reli letošnjega svetovnega prvenstva. Prav gotovo bodo organizatorji lahko pravočasno odstranili snežne zamete, tudi višje aprilske temperature bodo naredile svoje. Današnje stanje te zanimive ceste pa je opomnik, kako posebni klimatski pogoji veljajo tu in kako drugačni bi ti lahko bili v primerjavi s preostalim delom relija v okolici Karlovca in Jastrebarskega.

Toyota yaris GR na vrhu Platka, kjer pa je letošnja hitrostna preizkušnja relija za SP še zasnežena. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav je tu nadmorska višina le 1.100 metrov in je morje le kakih 30 kilometrov stran, so pogoji trenutno še zelo zimski. Foto: Gregor Pavšič

Nepredvidljive razmere pri smučišču, ki od morja ni oddaljeno niti pol ure vožnje

"Prav nič nenavadnega, tu smo pogosto smučali še maja," je pozdravil oskrbnik koče na vrhu Platka. Pritekel je, ker smo tam parkirali s toyoto yaris GR, in ni mu bilo treba pojasnjevati, da je velik navdušenec nad (japonskimi) avtomobili in relijem. Medtem ko je hodil okrog yarisa, je ob pogledu na cesto tudi zmajeval z glavo. "Kar veliko snega je še, ponekod v grapah so tudi še do meter visoki nanosi snega. Seveda ga lahko odstranijo, a vreme je tu nepredvidljivo."

Platak je hrvaško smučišče na zanimivi lokaciji, ki je od morja oddaljena le kakih 30 kilometrov oziroma slabe pol ure vožnje. Toda specifična geografska lega ob Gorskem kotarju z nizkimi temperaturami in močnimi sunki vetra je kljub relativno nizki nadmorski višini (od 1.100 do 1.300 metrov) zagotovila pogoje za tradicionalno smučarsko središče. Hrvati so na Platku že leta 1933 organizirali prvi Jadranski slalom, kjer so imeli tekmovalci s proge ves čas razgled na Jadransko morje.

Podobno hitrostno preizkušnjo s spomladanskimi snežnimi zameti smo nekoč poznali tudi v Sloveniji. To je bila s 47 kilometri najdaljša preizkušnja v slovenskem reliju vseh časov, ki je sredi osemdesetih let potekala iz Idrije prek Vojskega do Cola nad Ajdovščino.



Sredi Trnovskega gozda so bili še aprila in tudi maja snežni zameti, zaradi katerih je bila cesta neprevozna, in takrat tekmovalci na reliju Saturnus niso mogli normalno trenirati. To je bilo mogoče šele takrat, ko so tik pred relijem cesto vendarle splužili.

Trivratni toyota yaris GR je služil kot neposredna homologacijska osnova za dirkalni toyota yaris rally1. Foto: Gregor Pavšič

Leon in Marjetka Poberaj sta bila leta 1977 druga na reliju Delta za jugoslovansko DP, ki je potekal tudi prek Platka. Foto: osebni arhiv

Hrvati torej na Platku smučajo že skoraj 90 let, zelo stare pa so tam tudi avtomobilske dirke. Konec sedemdesetih let so na tej cesti potekale hitrostne preizkušnje relija Delta TLX, ki je bil predhodnica današnjega relija za svetovno prvenstvo. Leta 1977 sta na tem reliju dvojno slovensko zmago v razvrstitvi takratnega jugoslovanskega državnega prvenstva slavili posadki Pušnik-Šali (renault 5 alpine) in Poberaj-Poberaj (fiat 128).

Za slovensko državno prvenstvo je cesta prek Platka zadnjič štela leta 2006. V letih 2011 in 2012 so na tej cesti vozili takratni Croatia Rally za evropsko prvenstvo, le da v nasprotni smeri, kot bo letos potekal reli za svetovno prvenstvo. Zadnje leto sta tu prevladovala Juho Hanninen in Hermann Gassner jr. (oba škoda fabia S2000), ki sta prek Platka dosegla povprečno hitrost 101 kilometer na uro. Letos bo preizkušnja dolga 15,8 kilometra, kar je slab kilometer manj kot pred desetletjem.

Organizatorji relija Croatia WRC bodo danes predstavili traso letošnjega relija tudi z dejanskimi zemljevidi. Med 22. in 24. aprilom bo na sporeedu 20 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 291 kilometrov. Dolžina celotnega relija znaša 1.648 kilometrov. Večina preizkušenj bo enakih kot lani, bodo pa nekoliko preuredili njihov vrstni red. Poslovili sta se preizkušnji Plešivica in Sljeme, poleg ceste prek Platka bo novost tudi preizkušnja Trakošćan v neposredni bližini mejnega prehoda Gruškovje.

Prvi del hitrostne preizkušnje bo tehnično zelo zahteven, zadnji spust pa je nato mnogo hitrejši. Foto: Gregor Pavšič

Letošnji dirkalniki za svetovno prvenstvo imajo oznako Rally1 in ne več WRC, vsaj pri Toyoti pa so ga izdelali neposredno iz homologacijskega modela na osnovi serijskega yarisa GR. Ta je trivratni model, medtem ko je imel lanski yaris WRC še pet vrat.

Dirkalniki morajo imeti letos vgrajen enotni hibridni sistem, medtem ko tak serijski avtomobil še naprej ostaja klasičen športni avtomobil s štirikolesnim pogonom in brez kakorkoli elektrificiranega pogona.

Navzdol tudi z razgledi na letališče in dirkališče Grobnik

Tudi za avtomobil, kot je yaris GR, bi bila lahko cesta prek Platka vselej odlično zatočišče, le da je konec marca za vozne užitke tam očitno še prezgodaj. Omejeni so le na bistveno širši del ceste, ki pelje proti smučišču. Tu se bo karavana svetovnega prvenstva aprila spuščala navzdol.

Hitrosti bodo zaradi široke ceste in dobrega asfalta vrtoglave in vsaj posadke v dirkalnikih bodo težko uživale v razgledih na grobniško polje, manjše letališče in kajpak znano dirkališče. Tam so že pred 44 leti prvič vozili za točke svetovnega motociklističnega prvenstva.

Hitrostna preizkušnja Platak bo letos del drugega dneva hrvaškega relija za SP, ki bo tudi najdaljši med vsemi. Celotna dolžina tega dneva bo 773 kilometrov (od tega 116 kilometrov hitrostnih preizkušenj), kar je posledica predvsem daljših povezovalnih etap med Karlovcem in Bakarjem.

Parkirišče pred smučiščem. Tu naj bi med relijem dirkači naredili manjši krog, postavili bodo tudi umeten skok in uradno cono za gledalce. Foto: Gregor Pavšič

Med spustom se odpirajo pogledi na okolico, prav tako na spodnje letališče in dirkališče Grobnik. Foto: Gregor Pavšič

Zadnji del hitrostne preizkušnje bo potekal po zelo široki in novi cesti. Foto: Gregor Pavšič