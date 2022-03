Vsaj 350 tisoč ljudi, od Hrvaške milijon evrov: to je ozadje spektakla

Po spletu okoliščin je Hrvaška lani spomladi lahko gostila reli za svetovno prvenstvo, in ne le da so ga zelo dobro organizirali, z vidika obiska gledalcev in pozitivne atmosfere je bil celo pravi hit leta. Hrvaška avtomobilska zveza in organizatorji so s promotorjem svetovnega prvenstva sklenili sodelovanje še za dodatna tri leta, zato se od 21. do 24. aprila obeta nov velik spektakel. Že lani je privabil tudi veliko Slovencev, letos pa si ob sproščenih epidemioloških pogojih organizatorji obetajo vsaj 350 tisoč obiskovalcev. Prav gotovo ni izključeno, da jih bo še več.

Daniel Šaškin vodi zelo razvejano organizacijsko ekipo relija, kjer v širšem kontekstu sodelujejo tudi klubi iz Slovenije. Foto: Uroš Modlic

"Lani smo že manj kot 24 ur po zaključku relija s strani promotorja WRC že dobili ponudbo za dolgoročno pogodbo. Skupaj z direktorjem relija Slavenom Dedićem sva sedela z njimi v Zagrebu, kjer so nam povedali, kako dobro prireditev smo izpeljali, kako všeč jim je bila celotna atmosfera in da so bili tudi sami presenečeni nad kakovostjo prireditve. Z njihove strani smo torej imeli ponudbo takoj na mizi, seveda pa nas je nato čakalo zelo veliko dela pri organizaciji, zagotavljanju proračuna, pa tudi dogovor s hrvaško zvezo HAKS kot nosilko relija za SP," je za Siol.net povedal Daniel Šaškin, predsednik organizacijskega odbora.

Nekdanji dirkač in uspešen organizator iz Poreča zdaj že z nestrpnostjo pričakuje drugo izvedbo hrvaškega relija za svetovno prvenstvo. Ta bo sicer tretja preizkušnja letošnje sezone in prvi asfaltni reli za SP.

Kako ste finančno zaključili lansko prvo izvedbo hrvaškega relija za SP, ki ste jo izpeljali v dokaj nezavidljivih okoliščinah?

Lanski reli smo zaključili z manjšim minusom, ki sva ga nato pokrila z Marinom Frčkom. Razmere za organizacijo so bile lani res težke. Eden prvih in glavnih pobudnikov relija je bil župan Zagreba Ivo Bandić, ki je nato umrl, in nekaj dogovorov s pokrovitelji tudi zato nismo mogli izpeljati. Hrvaško je prizadel potres v Petrinji in nekaj podjetij se je v tem času umaknilo od pokroviteljstva športne prireditve. Tudi sicer je bilo lani veliko težje razložiti partnerjem, kako velika prireditev je lahko to in kakšen je njen doseg. Vse smo obljubljali in napovedovali bolj kot ne hipotetično in tudi zaostrene razmere z epidemijo covid-19 so bile zelo negotove.

Mnogi prizori z lanskega relija se vračajo tudi letos, ko bodo lahko organizatorji ob trasi uredili tudi posebne cone za gledalce. Foto: Red Bull

Kakšen bo vaš letošnji proračun in koliko denarja bo prispevala Hrvaška?

Lahko rečem, da nikoli nisem prenehal verjeti, da bomo s promotorjem sklenili dolgoročnejšo pogodbo in da se bo svetovno prvenstvo vrnilo na Hrvaško. Vlada nam je zagotovila milijon evrov letno za obdobje treh let, mesto Zagreb pa skupaj s turistično organizacijo še okrog 700 tisoč evrov letno. Letos bomo lahko na reli uradno povabili tudi gledalce, organizirali prave cone za navijače in zanje prodajali vstopnice, tu so še razni reklamni produkti in podobno. Vsekakor si želim, da bi bili v prihodnje manj odvisni od denarja s strani vlade, Zagreba in turizma ter da bi del proračuna pridobili tudi prek lastnih komercialnih aktivnosti.

Velika sprememba bo letos odprt dostop za gledalce, ki jih je bilo že lani ogromno. Kakšne novosti pripravljate?

Poudariti želim, da bo ogled relija v veliki večini še vedno seveda brezplačen. Organizirali pa bomo sedem con za navijače, kjer bomo zagotovili še dodatno gostiteljsko ponudbo, tam bo manj težav s parkiranji, na voljo bodo glasba, hrana, videozaslon in podobno. Največja taka cona bo lahko sprejela okrog 15 tisoč ljudi. Te cone bodo postavljene na nekaterih hitrostnih preizkušnjah, dodatno bo tako imenovani Rally Village tudi v servisni coni v Zagrebu. Tudi organizacijo te ponudbe pa želimo v prihodnje dodeliti zunanjim partnerjem, saj bi se sami kot organizatorji raje še bolj posvetili izvedbi športne prireditve.

Trasa hrvaškega relija je bila lani zelo zahtevna, selektivna in raznovrstna. Veliko je bilo tudi tovrstnih skokov. Foto: Croatia Rally

Kakšni so obeti, koliko obiskovalcev pričakujete?

Po oceni policije je bilo lani na reliju okrog 150 tisoč ljudi. Letos ne pričakujemo posebnih omejitev glede covid-19, zato lahko na reliju pričakujemo vsaj 350 tisoč ljudi. Morda jih bo še več, navsezadnje nas je obisk že lani presenetil. Prve napovedi kažejo v to smer. Naši partnerji so dobili že več tisoč rezervacij za prenočišča v času relija in te so prišle s celega sveta. Napovedani so vlaki s Češke in Madžarske. Naša lokacija v središču Evrope nam pri tem zagotovo pomaga.

Šaškin: Iskali smo preizkušnje z več različnimi dostopi, saj to zmanjša možnost prometnih zamaškov. Foto: Gregor Pavšič Čeprav bo večina hitrostnih preizkušenj ostala enakih, bo trasa relija le dobila nekaj sprememb. Kako ste se odločili zanje?

Najprej smo spremenili lokacijo testa Shakedown. Pod Sljemenom je bila cesta sicer dobra, težave pa so bile z dostopi gledalcev in predvsem parkirišči. Alternativno lokacijo smo imeli na Martinj Bregu nad Dugim Selom. Žal nismo pridobili soglasja odgovornih ljudi za varnostni del relija s strani FIA. Ne glede na to bo tudi nova lokacija pri Okiću zelo zanimiva.

Umaknili smo lansko uvodno hitrostno preizkušnjo Plešivica. Pa seveda ne zaradi morebitnih želja vodilnega v SP Kalleja Rovanpere, ki je tam lani zletel s ceste, temveč zaradi zelo malo dostopnih cest. Ker letos na reliju pričakujemo še veliko več ljudi kot lani, smo se izogibali preizkušnjam z malo dostopi. Od teh slabše dostopnih preizkušenj smo praktično obdržali le klasični odsek prek Budinjaka in še to predvsem zaradi tradicije te hitrostne preizkušnje. Če je dostopnih cest malo, se poveča možnost prometnih zamaškov. Prav logistika prometa je letos za nas eden največjih izzivov. Zato smo tudi razvlekli sobotni del relija. Osebno si v prihodnje trasi želim dodati še eno preizkušnjo med Delnicami in Gorskim Kotarjem, z njo bi namreč že dobili tudi optimalen razpored trase tudi v smislu prometnega nadzora.

Kalle Rovanpera (Toyota) bo na Hrvaško prišel kot vodilni v skupnem seštevku. Lani je že po nekaj kilometrih prve hitrostne preizkušnje pri Plešivici zletel pod cesto. Te preizkušnje letos ne bodo več vozili. Foto: Red Bull

“Brez Slovencev lanskega relija ne bi mogli izpeljati,” poudarja Šaškin, ki bo tudi letos skupno sodeloval več kot 50 avtomobilskimi klubi iz različnih držav. Foto: Uroš Modlic Sami prihajate iz Poreča, zato me zanima, ali ste razmišljali tudi o širitvi relija proti Istri? Je bila med možnostmi tudi cesta prek Učke?

Da, razmišljali smo o cesti prek Učke. Toda ta del Hrvaške je od Zagreba že nekoliko preveč oddaljen. Pa težava ni v kilometrih za dirkalna vozila, večje omejitve imamo pri produkciji TV-signala in prenosa v živo. Nad dirkalniki krožijo helikopterji s kamerami, visoko nad njimi pa je nato še letalo, kjer se ti signali združijo v eno. Tudi to letalo ima seveda omejen dolet in zato relija na bistveno večjem področju ne moremo izpeljati. Smo pa letos nekoliko prerazporedili petkove in sobotne hitrostne preizkušnje, vse to spet predvsem zaradi nadzora prometa.

Bomo torej letos s trase relija videli morje?

V primeru lepega vremena bodo pogledi zagotovo krasni. V idealnem scenariju si predstavljam popoldansko izvedbo nove hitrostne preizkušnje prek Platka nad Reko, ko bo popoldansko sonce obsijalo Kvarnerski zaliv. V zadnjem delu te preizkušnje se odpirajo pogledi prav na morje. To je bila tudi ena izmed naših idej; da torej pokažemo, da se je mogoče od Zagreba do morja pripeljati v eni uri.

Enega od zadnjih varnostnih avtomobilov sta lani vozila Metod Kurent in Matjaž Korošak. Nad varnostjo bo tudi letos bedela nekdanja vrhunska voznica Michele Mouton. Foto: Gregor Pavšič

Ekipa AMTK Velenje bo le del zasedbe slovenskih funkcionarjev in sodnikov ob trasi relija. Foto: osebni arhiv Lani je bilo pri izpeljavi relija aktivnih tudi veliko Slovencev, bo letos enako?

Brez pomoči Slovencev prav gotovo lanskega relija ne bi mogli izpeljati. Daniel Blažinčič in ostali so zares opravili izjemno delo, vsi so se pokazali kot pravi profesionalci, ki so svoje delo opravili z veliko zanosa in bili odkrito srečni, da smo lahko sodelovali. Podobno bo tudi letos, ko bo na dan ena izmed hitrostnih preizkušenj izpeljana le s slovenskimi funkcionarji in sodniki. Lani smo uspeli tudi na tem področju k sodelovanju privabiti zares veliko različnih akterjev. Pri izvedbi relija je sodelovalo 30 hrvaških in deset avtoklubov. Skupno je bilo aktivnih več kot 50 avtoklubov in letos bo ta številka najbrž še višja.

Koliko posadk pričakujete na štartu?

Pričakujem do sto posadk, kar je glede na časovnico relija tudi maksimalno število. Iskreno si želim vsaj po deset posadk iz Slovenije in s Hrvaške.

Lani so na reliju vozile štiri posadke iz Slovenije. Med njimi sta bila tudi Darko Peljhan in Matej Čar (škoda fabia R5). Foto: Škoda

Lani so imele tovarniške ekipe na Hrvaškem tudi obsežna testiranja, se letos prav tako vračajo?

Da, tudi letos bomo organizirali uradne teste za vse tovarniške ekipe. Vsi pridejo in s temi testi bomo začeli že 2. aprila. Lani smo jim na teh testih s pomočjo gasilcev celo simulirali deževno cesto in nad tem so bili resnično navdušeni. Rekli so, da take simulacije še niso doživeli. Zato smo tudi sklenili tesne vezi, in to tako s predstavniki kot tudi vozniki tovarniških ekip. Vsi so profesionalni, a obenem tudi zelo preprosti in dostopni ljudje.

Ali letos reli po lanski zelo uspešni izvedbi vendarle nekoliko mirneje pričakujete?

Nekoliko lažje ga čakamo, da. Natančneje vemo, kaj nas čaka. Lani smo opravili svojo domačo nalogo, saj smo dejansko preskočili sicer klasično testno izvedbo relija s statusom kandidata za svetovno prvenstvo. Pred leti smo organizirali evropsko prvenstvo, a ima svetovna raven veliko večje razsežnosti in svoje posebnosti. Vsekakor pa bo odgovornost letos še večja. Z dodatnimi gledalci pridejo druge težave in izzivi. Zagotoviti bomo morali več redarjev, ob trasi bodo za bolj tekoč promet angažirani dodatni policisti in podobno.

Moja osebna želja bi bila, da dodamo še eno hitrostno preizkušnjo v Sloveniji in da bi en dan relija lahko štel tudi za slovensko in državno prvenstvo.