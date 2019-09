99 ovinkov strahu: osupljiv pogled na nebeško cesto #video

Foto: Volkswagen

Rekorda niso podrli, ker prej niti ni obstajal

Za volanom je sedel Romain Dumas, ambasador znamke, ki je v žep že pospravil rekorda na Pikes Peak in na festivalu hitrosti v Goodwoodu. 10.906 metrov dolgi odsek je Dumas prevozil v sedmih minutah in osemintridesetih sekundah, štartno in ciljno črto pa so na cesto narisali le zaradi birokratskih zahtev. Nikoli namreč ne veš, kdo se bo odločil, da bi rad podrl najhitrejši čas Volkswagna. Nemci sicer tokrat niso podrli nobenega rekorda, saj ta niti ni obstajal. Ker so se prvi spomnili takšnega izziva, so tudi kot prvi postavili uradni čas.

Cesta je zaprta za promet

Zdaj, ko so bile vse oči javnosti uprte v goro Tianmen, kar v prevodu pomeni gora nebeških vrat, se je znatno povečalo zanimanje za Foto: Volkswagen obiskovalce. Toda na žalost vseh je cesta zaprta za promet. Odprejo jo le za posebne priložnosti in kolesarske dirke, turisti pa se na vrh gore lahko odpravijo z najdaljšo gondolo na svetu. Vstop je mogoč v mestu Zhangjiajie, gondola pa potem prepotuje kar 7.455 metrov, pri tem se dvigne za 1.279 metrov, kjer je vmes največji naklon kar 37 stopinj, na vrh gore pa vozi 98 gondol.

V naravnem parku je druga pot do vrha tudi po osupljivi poti okoli gore. Pot je izdelana kar v rob gore, pod njo pa je nekaj stometrski padec. Več kilometrov je treba prehoditi, vmes tudi prečkati stekleni most, da lahko turisti prehodijo znamenito nebeško lestev. Gre za 999 stopnic, ki v zadnji fazi vzpona vodijo do vrha gore Tianmen.

Gradili so jo osem let

Cesto so gradili osem let in so jo končali leta 2006. Na njej je devetindevetdeset zavojev, kar simbolizira devet nebeških palač. Gre za eno najbolj nevarnih cest na svetu. Nekateri zavoji imajo le šestmetrski radij, cesta je obdana s tankim kamnitim zidom in vreme je v tem območju zelo nestanovitno.

Foto: Volkswagen