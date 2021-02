Stuttgart ali München: kaj naj izbere slovenski poslovnež #video

Legendarna boksarska tekmeca Muhammad Ali in Joe Fraizer sta sinonim za dolgoletno rivalstvo, ki ni le zabavalo množice po celotnem svetu, temveč sta velikana boksa poskrbela tudi za pomemben razvoj samega športa. Enakemu rivalstvu smo priča v enemu izmed klasičnih avtomobilskih segmentov, kjer se vrsto let za svoj kos pogače med seboj merita dve premijski klasiki, mercedes-benz razred E in BMW serije 5. Oba sta pred meseci vstopila v drugo generacijsko obdobje, pri obeh pa je prenova namenjena tehnološki osvežitvi in elektrifikaciji motorne palete.

Tekmovalnost in nenehni boj za kupce odpirata možnost nenehnega razvoja. Tako ne le želja po razvoju znotraj posameznih znamk, temveč tudi pogled h konkurenci skrbi za nenehen in odločen razvoj avtov naprej. Razred E in serija 5 si stojita nasproti petdeset let (razred E od leta 1953 oziroma uradno kot E od 1993 dalje in BMW 5 od 1972 dalje) ter skrbita, da sta v tehnološkem smislu vedno v vrhu. Oba predstavljata jedro znamke; razred E kot najbolje prodajani model v zgodovini znamke in serija 5 kot najbolje prodajani avto znamke z najdaljšim neprekinjenim stažem.

dimenzije (D x Š x V) v mm moč motorja v kW zmogljivosti (pospešek, maksimalna hitrost) cena osnovnega/testnega modela v EUR poraba po WLTP/na testu BMW 530d xDrive 4.963 x 1.868 x 1.497 2.993 ccm, 210 kW 5,4s, 250 km/h 53.200/99.736 6,0/7,4 Mercedes-benz E220d 4Matic 4.935 x 1.852 x 1.460 1.950 ccm, 143 kW 7,5s, 239 km/h 53.900/82.182 5,1/6,8

Pri obeh so serijsko vgrajeni žarometi LED, na seznamu doplačilnih opcij pri Mercedesu še matrični žarometi in pri BMW poleg matričnih tudi opcija laserskih sprednjih žarometov. Foto: Gašper Pirman

Pred petimi leti sta obrnila svet na glavo

"E pooseblja vse tiste izkušnje in znanje, ki si jih je Mercedes nabral v 130 letih razvoja in izdelovanja avtomobilov," smo zapisali pred štirimi leti ob prvem resnejšem stiku z novo mercedesovo limuzino. Tokratna prenova le nadgrajuje 48 mesecev razvoja, delo 1.200 inženirjev, izdelavo 1.200 prototipov, prevoženih 12 milijonov testnih kilometrov z deset tisoč samodejnimi zaviranji v sili in pet tisoč samodejnimi menjavami voznih pasov, ki so botrovali nastanku desete generacije pred petimi leti.

Pred štirimi leti smo s podobnimi superlativi pisali tudi o sedmi generaciji BMW serije 5. "Udobna in tiha poslovna limuzina s pritiskom stikala menja značaj in se postavi na stran športnega voznika. Tehnološko napredna parira mercedesu razreda E, obenem pa ponuja kopico segmentnih premier – tudi upravljanje gest in interaktivni ključ z zaslonom na dotik," smo zapisali na prvi vožnji enega najtežje pričakovanih novosti prejšnjega desetletja.

Danes tako razred E kot tudi serija 5 še vedno tvorita jedro obeh znamk in prinašata tehnološko razkošje iz predsedniških limuzin S in 7 v bolj dosegljiv poslovni svet. Pri obeh je težko najti pomanjkljivosti, z nadgradnjo nekaterih sistemov postajata še bolj vozniku prijazna in z novima motorjema s tehnologijo blagega hibrida sledita zahtevam zakonodajalcev in navsezadnje tudi vse bolj ekološko usmerjenih kupcev.

Zanimivo, oblikovne spremembe narekuje najmanjši razred A

Mercedesova poslovna limuzina sledi preverjeni oblikovni smeri, ki jo je zarisal Robert Lešnik in njegova ekipa. Na cesti ostaja tipično prepoznaven mercedes, kjer so razlike med manjšim razredom C in prenovljeni razredom E še vedno majhne. Le tisti zvesti ljubitelji znamke bodo hipoma prepoznali razliko med obema modeloma, prav tako pa bodo le najbolj izurjeni hitro razlikovali med prenovljenim in staro različico.

V Stuttgartu so preprosto na glavo obrnili masko hladilnika, ki je sedaj širša spodaj in ožja na zgornjem delu. Enako rešitev so že uporabili pri razredu A in večini športnih terencev, E pa zaradi te poteze deluje nižje in širše. Na voljo je tudi maska hladilnika s trikrako zvezdo, nameščeno na koncu pokrova motorja, a ta poklon nekdanjim generacijam je vse bolj spregledan. Lešnik se je po razredu A zgledoval tudi zadaj, kjer so namestili širše in nekoliko bolj ostro oblikovane žaromete. Tako spredaj kot tudi zadaj so serijsko nameščeni žarometi LED.

Ker so spremembe v notranjosti prav tako manjše narave, jih bomo opisali kar v tem odstavku. Tradicionalisti se bodo pritožili nad odhodom legendarne analogne ure s sredine armaturne plošče. Vrtljivo stikalo s tablico na dotik je zamenjal nov sistem, kjer se večino stvari upravlja samo še preko tablice na dotik in drugačen volanski obroč z novimi kapacitivnimi ploščicami na dotik.

Fotografije mu delajo krivico

Res je, številni so z zadovoljstvom spremljali prihod prenovljene petice. Predvsem zaradi velikosti samih "ledvičk", ki so le malenkost Oblikovno ostajata zvesta predhodnikom, izboljšave bodo opazili tisti najbolj zvesti kupci. Foto: Gašper Pirman večje in vsekakor (zaenkrat) še ne sledijo velikosti serije 4. Tako kot E tudi 5 sloni na enaki arhitekturi - veliko je jekla, veliko trdnosti, aluminija in magnezija. Še vedno se ne omenja ogljikovih vlaken, ki so pomemben del serije 7.

Kljub temu je celotna karoserija iz aluminija, proporci ostajajo nespremenjeni in vizualne spremembe je mogoče zaznati predvsem pri sprednjih in zadnjih žarometih. Najbolj zvesti ljubitelji znamke in serije 5 bodo opazili še nekoliko bolj kupejevsko speljani zadnji del strehe, ki k sreči ne zmanjšuje prostornosti za glave. Poudariti velja še izboljšana aktivna zakrilca v ledvičkah za večjo učinkovitost in tako kot pri mercedesu serijsko vgrajena LED svetila na vseh štirih kotih avtomobila.

Galerija: to so spremembe pri BMW-jevi seriji 5

Nastavljivo vzmetenje pri obeh poskrbi za vozno širino

BMW je bistveno bolj dinamično naravnan, mercedes stavi na brezkompromisno udobje. Foto: Gašper Pirman Res je, za 2.500 evrov lahko pri Mercedesu kupec izbere tudi možnost zračnega vzmetenja, ki prinaša (iz izkušenj pri drugih modelih) vrhunske vozne lastnosti, a zaradi silnega razvoja novih tehnologij in materialov je razlika med nastavljivimi blažilniki in zračnim vzmetenjem vse manjša. Oba sta imela vgrajene doplačilne elektronsko nadzorovane blažilnike, ki se prilagajajo izbranemu voznemu profilu. AMG paket še malenkost zniža vzmetenje, enako velja pri BMW paketu M. Bavarec se pohvali še s štirikolesnim krmiljenjem in stabilizacijo.

Mercedesov razred E je še vedno kralj udobja, neravnine na avtocesti požira z lahkoto in vožnja na daljše razdalje je pravzaprav kot vožnja po leteči preprogi. Z novimi blažilniki je malenkost bolj dinamičen kot prej in se zelo dobro kosa tudi s hitreje odpeljanimi zavoji, a je BMW v teh pogojih kralj. Še posebej, če upoštevamo, da je testni primerek poganjal linijski dizelski šestvaljnik z 210 kilovati in 620 njutonmetri navora.

Izhodiščne nastavitve krmiljenja so nastavljene in prilagojene vozniku, ki od limuzine najprej pričakuje udobje in uglajenost (teh je kljub športnemu predznaku modela vseeno največ). To pomeni, da je krmiljenje razmeroma lahko, lahkotnost vozila pa namiguje, da je petica pri prehodu v novo generacijo shujšala za 200, in ne "le" 100 kilogramov. Mercedesovo udobje na vrh razreda seveda dvigujejo visokokakovostni sedeži, kjer z roko v roki ob anatomskem oblikovanju za počutje skrbi še izdatna nastavljivost in program za prilagajanje voznim razmeram.

Sto tisočakov prinaša vrhunec serije 5

Kot Ali in Fraizer sta tudi E in 5 v dvoboju razmeroma poravnana in v "tekmi" odločajo malenkosti. Že sam pogled na ceno razkriva, da je vstopnica v svet premijskih limuzin praktično poravnana. S serijsko opremo je bolje založen BMW, a tudi tukaj odločajo malenkosti, večjih razlik ni. Pri obeh je seveda seznam dodatne opreme izjemno dolg, takšna praksa je v zadnjih letih postala stalnica in v svetu premijskih avtov je potrebno večino stvari doplačati.

Serija 5 je bila praktično polno opremljen avto s paketom M znotraj in zunaj (6.250 evrov), na seznamu opcijske opreme so bili še trije najdražji in najžlahtnejši paket - first class (7.438 eur), business class (2.704 eur) in paket inovacij (4.752 eur). Od 33 tisoč evrov dodatne opreme so trije našteti paketi prevzeli skoraj polovico bremena, če dodamo še vedno prisotni paket M, ki resnično doda nekaj več drznosti avtomobilu, je treba za te štiri pakete odšteti 20 tisočakov. Sedeti v takšnem avtu je zato razvajanje z vseh strani, s pomočjo pametnega ključa z zaslonom pa tudi olajša mrzla zimska jutra z možnostjo predčasnega ogrevanja. Opreme je enostavno preveč, da bi jo naštevali ali opisovali vsako namembnost.

Na kratko je torej serija 5 s prenovo dobila najnovejši večopravilni sistem z novim operacijskim sistemom. Še vedno dvigujemo palec vrtljivemu stikalu in obilici fizičnih stikal, tudi odličen Mercedesov sistem z na dotik občutljivo ploščo je zelo dober in intuitiven, a BMW v tem primeru iz dvoboja pride kot zmagovalec.

Pri 82 tisočakov je rezerv še precej

Mercedes je bil v neposredni primerjavi skoraj 18 tisočakov cenejši kot BMW, a takšne cenovne razlike enostavno ne moremo očitati kot slabost BMW-ju. Potreben je pogled na cenik, kjer se cene za šestvaljni dizelski E pričnejo pri 73.900 evrih, kar je več kot pri BMW, a spet štejejo malenkosti. Tako gnani mercedes ima 33 kilovatov več. Seznam doplačilne opreme pa je prav tako lahko izredno dolg.

Tokratni testni primerek je bil zelo dobro opremljen, zato tudi 25 tisoč evrov opcijske opreme. Seznam bi sicer lahko dopolnili še z zračnim vzmetenjem, hlajenjem sedežev ali celo masažo in številnimi drugimi dodatki, a kupec pravzaprav kaj veliko več ne bo potreboval. Še posebej lahko pohvalimo sistem 360-stopinjskih kamer, ki so naravnost odlične in po naši uporabi lahko trdimo, da tudi boljše kot pri BMW-ju. Kot pri drugih modelih sta nam všeč povezana 30-centimetrska zaslona in prilagodljiv prtljažni prostor, ki ima več uporabnih rešitev.

Galerija: Lešnik je tokrat poskrbel za manjšo oblikovno nadgradnjo

Blagi hibrid še podaljša čase jadranja

BMW-jev šestvaljnik je pravi motorni stroj vreden občudovanja. Na drugi strani je težko delati neposredno primerjavo, saj je E220d poganjal dizelski štirivaljnik. Oba sta neverjetno tiha in uglajena, šibkejši motor pa logično varčnejši in manj športno naravnan. Foto: Gašper Pirman Z novim, precej debelim volanskim obročem z dvema dvojnima prečkama in novim sistemom nadzora kapacitivnih tipk smo se spoprijateljili dokaj hitro, čeprav se je bilo zaradi večjih površin na dotik občutljivih tipk lažje pomikati po menijih pred prenovo. Ta novi volan je imel vgrajen tudi senzor, ki zaznava dotik volana in ga posledično pri polsamodejni vožnji ni več treba premakniti v eno izmed smeri. Za potrditev zbranosti pri vklopljeni vozniški asistenci polsamodejne vožnje smo kljub deževju volan le na rahlo držali. Palec gor.

Kot smo že ugotovili, pri prvih kilometrih na naši avtocesti je samodejno uravnavanje hitrosti ob vklopljenem pametnem tempomatu le deloma uporabno. Sredi avtoceste je namreč nekje prepoznal omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro (prometnega znaka seveda ni bilo nikjer) in močno samodejno zaviral, tudi na nekaterih drugih odsekih se je hitrost nevarno samodejno znižala na 70 kilometrov na uro. K sreči se ta sistem lahko izključi in avto deluje v načinu pametnega tempomata, vendar se med delovanjem ne prilagaja prometnim znakom.

BMW je naredil korak naprej pri polsamodejni vožnji

BMW 5 se je prav tako naučil polsamodejne vožnje, ki smo jo spoznali že v seriji 3. Z zanimivo sliko prikazuje, kako vidi svet okoli sebe, delovanje pa je na nivoju Mercedesovega. Sta pa imela oba nadgrajeni motor z blago hibridno tehnologijo. Ta predvsem izboljša mehkost delovanja sistema stop&start in podaljša čase jadranja. Pri mercedesu se pri 130 kilometrih na uro vrtljaji motorja ustalijo pri vsega 1.500, povprečna poraba se je gibala med štirimi in petimi litri. Na koncu testa je štirivaljnik porabil malenkost manj kot sedem litrov, a so bile zaradi epidemije vožnje tokrat bolj na strani krajših razdalj. BMW šestvaljnik ostaja vrhunski motor, ki bo zadovoljil še tako zahtevnega kupca. Pritajen športni zvok je prava nagrada za voznika, obilica navora pa poskrbi za izjemne pospeške. Kljub dvema valjema več je porabil manj kot liter goriva več kot E220d, največja razlika pa je bila ravno na avtocesti, kjer je bil mercedes nekoliko varčnejši.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman