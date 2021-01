Tako močan BMW, da ima še zadaj školjkasta sedeža #video

BMW je prenovljeni M5 predstavil pred sedmimi meseci in od tistega trenutka dalje so po svetovnem spletu krožile govorice o prihodu še bolj divje različice CS. Ob izteku preteklega leta so govorice utišali in potrdili prihod M5 CS, zdaj pa je luč sveta še uradno ugledal najmočnejši avto, ki je kadarkoli nosil značko M. 4,4-litrski osemvaljnik so navili na 468 kilovatov in s pomočjo ogljikovih vlaken, v primerjavi z M5 competition, zmanjšali maso za dodatne 104 kilograme.

Najmočnejši serijski BMW vseh časov zahvaljujoč štirikolesnemu pogonu xDrive in 8-stopenjskemu samodejnemu menjalniku pospeši iz mirovanja do 100 kilometrov na uro v 2,9 sekunde in bo na dirkališču lahko dosegel 306 kilometrov na uro. Kot pravijo Bavarci, je M5 CS od nekdanjega paradnega konja znamke M5 competition lažji za 104 kilograme. Z njim si sicer deli trše motorne nosilce, trše in nižje vzmetenje ter močnejšo varnostno kletko, a so inženirji pri M5 CS zamenjali streho, pokrov motorja, zadnji in sprednji usmerjevalnik zraka in difuzor s komponentami, izdelanimi iz plastike, ojačane z ogljikovimi vlakni. Odstranili so tudi nekaj zvočne izolacije in s tem še dodatno prihranili nekaj kilogramov.

Glavni poudarek je na ogljikovih vlaknih

Že tako vpadljiva limuzina se bo na cesti od ostalih razločevala še po bronasto-zlatem okvirju maske hladilnika in enako obarvanih 20-palčnih platiščih. Za njimi se skrivajo keramične zavore z rdečimi ali zlato obarvanimi zavornimi čeljustmi. Dnevne luči LED so obarvane nekoliko bolj rumeno, seznam barv pa je omejen na tri različne odtenke.

V notranjosti je opazen njegov športni značaj. Školjkasta sedeža iz ogljikovih vlaken sta ogrevana, v naslonjalih pa je všita podoba legendarnega dirkališča Nürburgring. Zadaj sta vgrajena dva individualna sedeža, volanski obroč je oblečen v alkantaro, obvolanski prestavni ročici pa sta iz ogljikovih vlaken. Kljub športnemu karakterju je M5 CS opremljen z dvema 12,3-palčnima zaslonoma, štiriconsko klimatsko napravo in dodatki iz ogljikovih vlaken. Ne manjka niti ozvočenje Harman Kardon.

Za to športno pošast bo v Nemčiji treba odšteti vsaj 180 tisoč evrov, prvi avti pa bodo na cesto zapeljali spomladi.

Foto: BMW

