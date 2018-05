Športna terenca dveh velikosti, katerega izbrati? #foto

Med seboj smo primerjali dva najnovejša Nissanova terenca, ki sta vsak v svojem smislu spremenila svet športnih terencev. Qashqai, prodajna uspešnica, in X-trail, kockasti kleni terenec, si delita marsikaj, nagovarjata isto ciljno skupino, a se po svoji uporabi in številnih pomembnih podrobnostih med seboj dobro ločita. Ali lahko manjši qashqai pokrije potrebe kupcev večjega X-traila.

Nissan qashqai 1.6 dCi tekna+



Motor: 1,6-litrski dizelski turbomotor; moč: 96 kilovatov



Poraba goriva: 5,4 litra na 100 prevoženih kilometrov



Cena: 34.100 evrov (s popustom 32.200 evrov)

Nissan X-trail tekna dCi 175 4WD X-tronic



Motor: 2,0-litrski dizelski turbomotor; moč: 130 kilovatov



Poraba goriva: 8,3 litra na 100 prevoženih kilometrov



Cena: 40.980 evrov (s popustom 38.480 evrov)

Palec gor - nissan qashqai: udobje in videz usnjenih sedežev, opremljenost z najnovejšimi asistenčnimi sistemi, avtomatski štirikolesni pogon, izredno varčen dizelski motor.



Palec gor - nissan X-trail: tradicionalni športni terenec, prilagodljivost prtljažnega prostora, pomična zadnja klop, avtomatski štirikolesni pogon, 360-stopinjski sistem kamer.

Palec dol - nissan qashqai: prilagodljivost prtljažnega prostora ni na ravni X-traila, brez impulznega pomika stekel, ni možnosti aktivnega tempomata, skrita stikala za upravljanje štirikolesnega pogona, ločljivost vzvratnih kamer



Palec dol - nissan X-trail: ločljivost vzvratnih kamer, brez impulznega pomika stekel, ni možnosti aktivnega tempomata, razmeroma trd na običajnih cestah, gladko dno v dvojnem dnu, prehitro resetiranje računalnika za trenutno povprečno porabo, povprečna poraba goriva.

Foto: Gašper Pirman V preteklosti sta si bila qashqai in X-trail veliko bolj različna kot danes. Prvi je bil zamenjava za ostareli model terrano in namenjen urbanim kupcem, ki radi sedijo visoko, vendar ne potrebujejo brezkompromisnih lastnosti vozil SUV. Drugi se je s kockasto obliko, obilico prostora, praktičnimi rešitvami in odličnimi terenskimi zmogljivostmi z zlatimi črkami zapisal pri ljubiteljih vožnje po brezpotjih. Vsak je bil zgodba zase in posledično je vsak nagovarjal razmeroma drugačno vrsto kupcev. Če so bile pred prenovo razlike še nekoliko bolj izražene, pa sta oba s prenovo pridobila enak oblikovalski podpis, zelo podobno potniško kabino in kar naenkrat sta se znašla v enakem prodajnem bazenu. Toda kljub podobnosti sta v svojem bistvu še vedno drugačna.

Dimenzije in pogon nissan qashqai 1.6 dCi tekna+ 4WD nissan X-trail 2.0 dCi tekna 4WD X-tronic Dolžina 4.394 4.640 Širina 1.806 1.830 Višina 1.595 1.715 Medosna razdalja 2.646 2.705 Prtljažnik 430-1.585 550-1.982 Motor dizelski 1,6-litrski turbo s 96 kilovati dizelski dvolitrski turbo s 130 kilovati Poraba po ECE (l) 5,7/4,5/4,9 6,7/5,8/6,1 Poraba na testu (l) 5,4 8,3 Menjalnik 6-stopenjski ročni neskončnostopenjski CVT

Vizualno podobna, a hkrati povsem drugačna

Če se je X-trail vizualno povsem približal najbolje prodajanemu križancu v Evropi, pa so dimenzijske razlike še vedno velike. X-trail je daljši za skoraj trideset centimetrov, hkrati pa je širši, precej višji in ima skoraj šest centimetrov daljše medosje. Posledično je prostornejši v potniški kabini, poglavitna prednost pa je možnost dokupa dodatnih dveh sedežev, ki se ju namesti v prtljažni prostor.

V Sloveniji je vse več ljudi, ki potrebujejo avtomobil s sedmimi sedeži, a se nočejo okrog prevažati s potniškim kombijem. Proizvajalci vozil zato vse več poudarka namenjajo športnim terencem z vgrajeno dodatno tretjo vrsto, kjer sta nameščena dva dodatna sedeža. Družinsko usmerjenost X-traila lahko poudarimo z opcijsko izbiro dodatnih dveh sedežev za 820 evrov.

Največja razlika je v praktičnosti

Če je zasnova potniške kabine pri obeh na las podobna, pa so največje razlike pri praktičnosti. Že pogled na zgornjo tabelo razkriva, da ima X-traila za več kot sto litrov večji prtljažnik, ki je res velik. Dodatni plus je zadnja klop, pomična za 260 milimetrov. Hkrati se naslonjalom lahko spreminja nagib, vse skupaj pa se konča v prtljažnem prostoru. Poleg električno krmiljenega odpiranja vrat je na voljo devet različnih razporeditev prostora, tudi pokončna razmejitev s polico, katere nosilnost v najvišjem (vodoravnem) položaju je deset, v najnižjem, ko tvori podlago dvojnega dna, pa 75 kilogramov. Opazna razlika je tudi na zadnji klopi, kjer X-trail ponuja več prostora za ramena in kolena. To sicer ne pomeni, da je qashqai zadaj utesnjen, daleč od tega, saj smo uspešno uporabili formulo 4 x 180 in na vseh sedežih sedeli brez sklepanja kompromisov. X-trail je namenjen družinam, ki potrebujejo prilagodljivost in večji prtljažni prostor, qashqai pa se bolje počutil kot urbani terenec, ki se ne boji zapeljati na robnik in otovorjen še na morje.

Oba testna avtomobila sta bila opremljena z elektronsko nadzorovanim štirikolesnim pogonom all model 4x4-i, kot je njegovo uradno ime. Ima tri različne nastavitve in pri Nissanu ga upravljamo prek vrtljivega stikala na sredinski konzoli med sprednjima sedežema. Pri obeh športnih terencih imamo na voljo tri načine vožnje: pogon samo na prvi dve kolesi (2WD), samodejni način (AUTO) ali stalni štirikolesni pogon (LOCK).



Večinoma smo posegali po programu auto, ki samodejno prerazporeja navor in prek senzorjev nadzoruje vsako kolo posebej. Ob nepredvidenih situacijah se navor prenese na zadnjo os, toda, pozor, navor se na zadnji kolesni par prenaša izključno do hitrosti 80 kilometrov na uro. Pri višji hitrosti je na voljo samo še dvokolesni pogon. Za lazenje po težjih predelih skrbi elektronska zapora diferenciala ter razporedi navor med sprednjo in zadnjo os v razmerju 50:50. Tudi ta funkcija je omejena, deluje do hitrosti 40 kilometrov na uro. Omeniti moramo tudi nov sistem za nadzor podvozja. Sestavljen je iz sistemov ARC in ATC. Prvi deluje tako, da senzorji zaznavajo tip cestišča in s tem prilagajajo nagibanje karoserije z blažilniki. Drugi ATC ves čas nadzoruje hitrost, krmiljenje, zaviranje voznika in s tem pri ekstremnem zaviranju prilagaja sile pri posameznem kolesu. S tem omogoča manjše podkrmiljenje in skrajša zavorno pot.

Dodatni centimetri so vidni predvsem na zadnji pomični klopi, kjer je prostora res v izobilju. Prav tako se lahko nastavlja kot naslonjal, ki se razdelijo v razmerju 40:20:40. Foto: Gašper Pirman

V qashqaija namestimo dva otroška sedeža, v X-traila pogojno tri (eden mora biti jahač). Foto: Gašper Pirman

Qashqai ima resnično čudovite sedeže. Niso le lepi, temveč so tudi udobni. Foto: Gašper Pirman

Eden skoraj še enkrat varčnejši kot drugi

Qashqai nas je prijetno presenetil, saj se je 1,6-litrski dizelski motor s 96 kilovati izkazal kot super izbira za ta avtomobil. Japonski samuraj je z dovolj moči suvereno opravil z avtocesto in bil z lahkoto kos tudi urbanemu utripu, na koncu pa še prijetno presenetil, ko smo pogledali na potovalni računalnik. Številka se je ustavila pri 5,4 litra, ob podrobnem spremljanju in računanju porabe pa se je pri daljših vožnjah približala petim litrom.

Po drugi strani je bil drugi japonski stroj opremljen z najmočnejšim dvolitrskim dizelskim agregatom s 130 kilovati. Za prenos navora je skrbel neskončnostopenjski samodejni menjalnik CVT. Kombinacija moči, mase, pogona in menjalnika je doprinesla k razmeroma visoki porabi dizelskega goriva. Potovalni računalnik je na koncu sicer pokazal 8,3 litra, a se je poraba celoten test gibala še kakšen deciliter ali dva višje. Cena, ki jo bo lastnik vozila moral upoštevati, če želi imeti najbolje opremljenega in dobro gnanega, za družine nadpovprečno uporabnega športnega terenca. Podoben razkorak je očiten tudi pri nakupni ceni. Logično je večji X-trail kar nekaj tisočakov dražji, a je treba upoštevati tudi močnejši, prostorninsko večji motor, samodejni menjalnik in nekaj kosov dodatne opreme več. Kljub vizualni podobnosti in enaki zasnovi armaturne plošče je razlika med obema Nissanovima modeloma zlahka opazna. Inženirji so dobro premislili in vsakemu dali nekaj posebnosti, s katerimi se ne ločita le drug od drugega, temveč vsak na svoj način izstopata v vse bolje zastopanem segmentu SUV.

Močnejši agregat, samodejni CVT menjalnik in večje dimenzijo so krive, da X-trail porabi tri litre goriva več. Upoštevati je potrebno, da je obenem tudi dražji ob nakupu in ima tudi dražje stroške vzdrževanja. Foto: Gašper Pirman

Oba avtomobila sta bila opremljena s 360-stopinjskim sistemom kamer, a je kvaliteta slike slabša kot smo to pričakovali. Foto: Gašper Pirman

Qashqai je na cesti igriv in udoben, X-trailu pa se pozna nekoliko starejša zasnova in večja masa, zato je nekoliko manj uglajen ter za odtenek bolj neudoben. Foto: Gašper Pirman