Racionalna družinska avtomobila, katerega izbrati?

Tako se je zgodilo, da smo v presledku nekaj dni preizkušali nadvse uporabna dvojčka berlinga in rifterja. Zasnovana sta na skupni arhitekturi, zato na zunanjosti in v kabinah zlahka najdemo skupne rešitve in številne povsem enake sestavne elemente. Kljub temu je rifter pozicioniran višje, tako da se njuni vstopni ceni v primeru enakih karoserij razlikujeta za dobrih tisoč evrov.

Ocena



Berlingo in rifter spadata v skupino enoprostornih vozil, pri tem hoče peugeot malo poškiliti v "esuvejevsko" smer. Že njegova osnovna oprema namreč ponuja terensko zaščitno plastiko pod blatniki, krajša karoserija L1 pa tudi lažje ustvarja videz modernega SUV. Opisu obeh vozil bi lahko sledila ugotovitev, da berlinga izberejo bolj racionalni kupci, na izbiro rifterja pa naj bi vplivali tudi trenutni modni trendi.



Oba testna francoza ženeta enaka, iz našega prejšnjega testa znana, 1,5-litrska 96-kilovatna motorja BlueHDi 130 s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Peugeotova karoserija osnovne dolžine (4.403 milimetrov) je označena z L1, daljša Citroënova (4.753 milimetrov) pa z XL, kar ustvarja del cenovne razlike.



Ker je pri rifterju GT line najvišja stopnja opreme, feel pri berlingu pa srednja od treh, se cenovna razlika poveča, dopolni pa jo še njuna dodatna oprema. Ta znaša 1.440 evrov pri rifterju in 1.700 pri berlingu. Obe spodaj navedeni ceni veljata brez izdatnih popustov v primeru Premium bonus oziroma Peugeot financiranja.

Citroën berlingo XL feel



Motor: dizelski turbo 1.5 96 kW



Poraba na testu: 6,2 l/100 km



Cena vozila: 23.820 EUR



Peugeot rifter L1 GT line



Motor: dizelski turbo 1.5 96 kW



Poraba na testu: 6,2 l/100 km



Cena vozila: 26.140 EUR

Razpoznavna sta vsak po svoje

Peugeot in Citroën sta rifterju in berlingu polepšala osnovni obliki dostavnikov. Če je berlingo pri tem povsem ohranil značaj enoprostorca, si je rifter nadel trendovske elemente modelov SUV, pa še 17-palčna kolesa so mu privoščili. To vsebinsko spremembo so pri Peugeotu še posebej poudarili s tem, da so se odpovedali dobro uveljavljenemu imenu partner tepee.

Značilna sprednja podoba vseh citroënov z letvama prek dvojne strešice bo verjetno še nekaj časa sporočala, za katero znamko vozila gre. Enako predvidevamo tudi za "airbumpe", od katerih je prvi barvno obrobljen. Rifter malo manj nazorno razkazuje pripadnost znamki, se je pa z rahlo terensko opremo približal SUV-jem. L1 je kot cenejša enoprostorska možnost blizu meram modela 3008, L2 pa 5008.

S 17-palčnimi litimi platišči in plastičnimi obrobami vse naokrog je rifter obdan serijsko. Foto: Gašper Pirman

O zunanjosti berlinga XL le na hitro

Berlingo XL s sedmimi sedeži z aprilskega testa in ta današnji bi si morala biti na zunaj podobna kot jajce jajcu, če ne bi bila postavljena na različna sicer 16-palčna kolesa. Berlingu XL tokrat namreč niso privoščili litih platišč in ga s tem pocenili za 450 evrov, pa tudi sicer so vanj vgradili manj dodatne opreme.

Kaj nas je zmotilo?



Saj bi nas moralo že pri testu sedemsedežnega berlinga, pa se je naša pripomba nekam izgubila, sicer pa velja tudi za rifterja. Gre oziroma šlo je za nastavitev temperature leve in desne strani kabine. Obe stikali za povečanje ali zmanjšanje žal nista osvetljeni, zato jih je ponoči treba iskati s tipanjem.

Prostorna, udobna in uporabna potovalnika

Ločeni sedeži s sidrišči isofix so bočno primerno oprijemljivi. Barvno oblazinjenje zahteva 100 evrov doplačila. Foto: Gašper Pirman To velja za oba kljub 35-centimetrski razliki v dolžini. Čeprav z različnima stopnjama opreme sta enoprostorca okusno opremljena. Visoka sedala petih sedežev so lahko dostopna, naslonjala zadnjih treh so tudi nastavljiva. Bočne obloge (pri rifterju lepo prešite) na sprednjih sedežih ne dajejo prav športnega oprijema, na zadnjih ločenih sedežih pa so več kot samo nakazane.

Sprednji senzorji so pri obeh za doplačilo, le da je rifter dobil še kamero. Električno pomična so tudi okna v drsnih vratih, notranjost je dvopodročno serijsko klimatizirana pri rifterju, pri berlingu pa za doplačilo. Enako velja tudi za zložljivi ogledali, multifunkcijski usnjen volan in veliko odlagalno enoto z dvema rolojema med sprednjima sedežema. Dodajmo, da prav zaradi te enote sovoznikov sedež ne more biti zložljiv.

Med številnimi odlagalnimi mesti omenimo samo tovornjaško polico nad vetrobranom, dva predala pred sovoznikom (zgornji hlajen, pri berlingu še en predal pred volanom), dva talna predala v drugi vrsti … in potovalno mizico samo pri rifterju.

Predvidevamo, da bodo citroëni do nadaljnjega opremljeni s svojim izumom, ki mu marketinško pravijo airbump. Foto: Gašper Pirman

Oba sta lahko dostavnika

35 centimetrov krajši rifter, ki je več kot primeren za prevoze različno velikih predmetov, seveda zaostaja za berlingom, katerega Berlingo nima gumba za zagon motorja niti naslonov za roke kot rifter, volan je le spodaj prisekan, oba imata električno zasilno zavoro, nad merilniki pa je zaprt predal, ki ga rifter nima. Foto: Gašper Pirman osnovni prtljažnik meri 850 litrov do spodnjega roba oken. Za petimi zasedenimi sedeži se do stropa poveča na 1.538 litrov, prave dostavne mere 2.639 litrov pa doseže pri položenih naslonjalih.

Sedeži druge vrste obeh vozil se pri zlaganju pogreznejo in tvorijo ravno dno, seveda ob ustrezni skrbi za varen transport. Osnovne pritrdilne zanke so na dnu, pod stropom pa sta po dve mesti za namestitev zaščitne mreže za prvo in drugo vrsto sedežev.

Aktivnemu življenjskemu slogu ni namenjen samo rifter

Tudi podaljšani berlingo, čeprav ni SUV. Že prej smo ga preizkusili, vendar je šlo za sedemsedežno različico. Zmanjšanje števila sedežev na pet seveda spremeni možnosti uporabe berlinga, pri čemer ni nujno, da v negativnem smislu. V prtljažniku predvsem ni tračnic, po katerih bi sicer drsela šesti in sedmi sedež.

V večji berlingov prtljažnik lahko družina z dvema oziroma tremi otroki namesti vso počitniško kramo ali pa športne rekvizite za preživljanje aktivnega konca tedna. Dva kolesarska navdušenca imata na primer več kot 2,2 metra dolg prostor za polaganje koles. Med širokimi možnostmi uporabe poudarimo, da se v kabini lahko vozita tudi dve invalidni osebi skupaj s spremljevalcema, saj je v prtljažniku dovolj prostora za dva invalidska vozička.

Galerija: Peugeot rifter

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Za volanom razliko naredi i-cockpit

Armaturni plošči obeh vozil se odločilno razlikujeta v področju pred volanom, kjer voznik peugeota opazuje merilnike prek ustrezno sploščenega obroča. Pri citroënu se števce gleda skozi volan, ki je rahlo sploščen samo spodaj, pred volanom pa je zaprto odlagalno mesto.

Pri obeh lahko znova poudarimo ugodne občutke med dovolj tiho vožnjo po avtocesti. Smerna stabilnost je odlična, pri čemer nismo opazili razlike, ki bi morala obstajati zaradi različnih dolžin karoserije in medosja.

Spretnejši rifter

Z dolžino 4,4 metra je rifter predvsem v mestu spretnejši od 35 centimetrov daljšega berlinga, vendar bi bilo to lahko pomembno za dostavno različico. Za potovanja po odprtih cestah se ta prednost izgubi, saj smo se s karoserijo XL že na predhodnem testu brez težav spopadali z ovinki. Zaradi enoprostorskega značaja pa smo tudi 1,8 metra visokega rifterja L1 rajši vozili po avtocestah kot med ovinki.

Galerija: citroën berlingo

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

1.5 BlueHDi je odličen motor, ki je trikrat porabil 6,2 litra

Glede motorja ostajamo pri trditvah z aprila lanskega leta. 130 "konj" zlahka opravi z obema enoprostorcema, tudi kadar sta naložena. Višjo stopnjo opreme rifterja med drugim dokazuje zadnje steklo, ki se odpira posebej. Foto: Gašper Pirman Seveda pri vožnji, kakršna se spodobi za tovrstna vozila, tako da ni čudno, da smo trikrat namerili povprečno porabo 6,2 litra. Najprej lansko leto, nato pa še pri berlingu in rifterju med današnjim testom.

Pri izmerjeni hitrosti 130 na uro merilnika trdita, da gre za 133. Pri dobrih 2.500 vrtljajih na ravnem odseku avtoceste prek Ljubljanskega barja je računalnik nameril 6,2. Tako lahko trdimo, da ne najbolj aerodinamična in več kot poldrugo tono težka enoprostorca poganjata odlična motorja.

Poraba goriva tudi v mestu ne prileze do sedmih litrov, delno po zaslugi usklajenega sistema start – stop. Tega z veseljem pohvalimo, ker motor pred semaforjem ostane v mirovanju tudi po tem, ko voznik v prostem teku popusti stopalki zavore in sklopke. Naj vas spomnimo, da smo že večkrat nergali nad vozili, pri katerih je za "zero emission" treba ves čas med postanki tiščati zavoro.

Mirror Screen za oba, različna tempomata

Oba serijska zaslona na dotik omogočata prikaze aplikacij in povezljivih vsebin s pametnih telefonov, ki so združljivi s protokoli Peugeotova filozofija gledanja na cesto prek volanskega obroča i-cockpit se je že dobro uveljavila, čeprav je prav vsi ne sprejemajo. Foto: Gašper Pirman Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink).

Osnovni tempomat serijsko pripada obema, z aktivnim pa je za doplačilo 400 evrov opremljen rifter. Gre za cenovno ugoden paket pomoči vozniku, ki vključuje še samodejno preklapljanje žarometov, zaznavanje utrujenosti voznika in razširjen način prepoznavanja znakov.

Poleg osnovne pasivne in aktivne varnostne opreme imata obe vozili varnostno stikalo za otroke s tremi sedeži isofix, aktivna sistema za preprečevanje menjave pasov in zaznavanje pešcev. Tudi pomoč pri speljevanju, senzorski brisalci in meglenke s funkcijo osvetlitve ovinkov ne manjkajo …

Poklopljeni sedeži v drugi vrsti se pogreznejo, tako da s prtljažnikom tvorijo ravno dno. Dvobarvna sedežna tkanina je lepo prešita. Foto: Gašper Pirman

Stikala avtomatske klimatske naprave obeh vozil so primerno osvetljena, razen obeh za nastavitev temperature na levi in desni strani. Foto: Gašper Pirman