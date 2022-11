Primerjava 12 SUV: test je pokazal najboljše #foto

Na primerjalnem testu je bilo 12 športnih terencev, med katerimi je bilo tudi nekaj značajskih razlik. Foto: PRIMA Primerjalni test PRIMA, v katerem poleg Siol.net sodeluje še šest slovenskih medijev, je tokrat pod drobnogled spet vzel športne terence srednjega razreda. Med 12 kandidati so bile po ocenjevanju več kot 30 različnih parametrov razlike večinoma zelo majhne. Med četrtim in desetim mestom je bila razlika na primer le pet odstotnih točk.

Test je na enem mestu zbral avtomobile nekoliko različnih karoserijskih zasnov. Cupra s formentorjem spada med dinamično zasnovane avtomobile, Alfa Romeo želi s tonalejem trkati na vrata premijskega razreda, medtem je Mazda s CX-30 dimenzijsko že na spodnji ravni tega razreda.

Danes objavljamo le prvo celovito točkovanje tokratnega primerjalnega testa, v naslednjem tednu pa se bomo z dodatnimi članki podrobneje posvetili še pregledu uporabnosti, praktičnosti v prtljažnikih, infozabavnim sistemom in seveda cenam ter lastniškim stroškom.

Cupra formentor je tudi zaradi svoje bolj dinamične in kupejevske zasnove zelo vpadljiv avtomobil, ki pa kljub svoji obliki ponuja tudi zgledno prostornost. Foto: PRIMA

Seat ateca je v skupnem seštevku točk prehitel tako VW tiguana kot škodo karoq. Ateca se je izkazala predvsem s prostornostjo. Foto: PRIMA

Na zadnjem primerjalnem testu tega razreda je zmagal takrat povsem novi peugeot 3008, tokrat pa je skupna zmaga pripadla hyundaiu tucsonu. Izkazal se je s svojo celovitostjo. Zelo dobro se je izkazal v vseh ocenjevalnih sklopih, najboljši pa je bil pri oceni asistenčnih sistemov in pri ceni ter lastniških stroških.

Drugouvrščena cupra formentor z dinamično zasnovo poudarja dobre vozne lastnosti in trka na voznikova čustva, zelo dobro pa se je izkazala tudi pri prostornosti ter uporabnosti. Kljub majhnosti se je med najboljše zavihtela mazda CX-30, predvsem s prostornostjo pa je presenetil seat ateca. Ta je v skupnem seštevku ugnal koncernska brata, volkswagna tiguana in škodo karoq.

SKUPAJ uporabnost prtljažnik motor, podvozje asistenčni sistemi cena nedoločilniki Hyundai Tucson 1333 266 119 200 238 280 230 Cupra Formentor 1299 280 77 224 231 224 263 Mazda CX-30 1246 259 70 226 203 280 208 Seat Ateca 1222 315 119 214 154 252 168 Škoda Karoq 1219 301 98 207 175 252 186 Ford Kuga 1205 280 98 212 210 238 167 VW Tiguan 1179 280 119 194 175 217 194 Alfa Romeo Tonale 1167 252 70 199 217 203 226 Citroen C5 Aircross 1159 245 119 195 147 245 208 Peugeot 3008 1130 273 105 202 140 196 214 Opel Granland 1064 273 98 167 154 210 162 Jeep Compass 952 210 63 159 203 168 149

Enega od najuporabnejših prtljažnikov ima citroen C5 aircross, ki ima kot edini zadaj tri posamične, a tudi nekoliko manj udobne sedeže. Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Glavni namen primerjalnega testa je tudi tokrat ponuditi podrobnejši vpogled v ta avtomobilski razred, ki v Sloveniji po prodajnem volumnu pomeni drugi največji avtomobilski segment.

Po uporabnosti notranjosti je bil na vrhu Volkswagnov trojček tiguan-karoq-ateca, enako sta se odlično odrezala tudi ford kuga in cupra formentor. Pri prtljažniku je poleg atece, tucsona, in tiguana izstopal tudi citroen C5 aicross. Ta je imel edini zadaj tri samostojne sedeže, tiguan pa pomično zadnjo klop.

Po oceni motorja in podvozja so bili na vrhu mazda CX-30, formentor in ateca, glede na ceno in lastniške stroške pa tucson, CX-30 in ateca. Mimogrede, povprečna cena primerljivo opremljenega ducata avtomobilov na testu je bila z upoštevanimi popusti 37 tisoč evrov. Na zadnjem testu pred petimi leti so bili v povprečju še deset tisoč evrov cenejši.

In še poraba: na testnem krogu sta bila najbolj varčna mazda CX-30 in ford kuga, povprečna kombinirana poraba je znašala 7,1 litra.

Poudarki posameznih avtomobilov:

palec gor palec dol Hyundai tucson skoraj najcenejši na testu, prostornost potniške kabine, odlična založenost z asistenčnimi sistemi največja poraba goriva med vsemi na testu, vizualna podoba ni pogodu vsakomur Cupra formentor prtljažni prostor, vozne lastnosti, serijski asistenčni sistemi, podoba visoka poraba goriva, neudobna zadnja klop, upravljanje vseh funkcij prek zaslona na dotik Mazda CX-30 najbolj varčen na testu, materiali in ergonomija notranjosti, najbogatejša serijska oprema, najcenejši avto na testu prostornost prtljažnika, prostor za glavo in kolena na zadnji klopi, glasnost motorja Seat ateca največ prostora, najbolj uporaben prtljažnik, udobna vožnja, manjša poraba goriva skromna založenost z asistenčnimi sistemi, glasnost motorja, slabša večopravilna enota Škoda karoq ergonomija, prostornost na zadnji klopi, preglednost serijski in doplačilni asistenčni sistemi, uporabnost prtljažnika Ford kuga prilagodljivost zadnje klopi, prostornost spredaj in zadaj, poraba goriva, najcenejši servisni interval samo ročni menjalnik pri testnem motorju, trši sprednji sedeži, povprečna kakovost materialov Volkswagen tiguan dobra preglednost, velikost prtljažnega prostora, uporabnost potniškega dela prostor za glave na zadnji klopi, poraba goriva, serijska založenost z asistenčnimi sistemi, drsniki na volanskem obroču Alfa romeo tonale odlične vozne lastnosti, varčnost motorja, materiali v notranjosti prostornost prtljažnika, cenovna primerljivost z drugimi modeli, glasnost motorja Citroen C5 aircross trije individualni sedeži zadaj, najudobnejši med vsemi, uporabnost in dolžina prtljažnika slaba kamera za vzvratno vožnjo, slabša založenost z asistenčnimi sistemi, upravljanje vseh funkcij prek zaslona na dotik Peugeot 3008 kakovost materialov znotraj, uporaben prtljažni prostor, udobna vožnja, zelo dobra preglednost upravljanje vseh funkcij prek zaslona na dotik, slab občutek na volanu, cenovna konkurenčnost Opel grandland ergonomija v kombinaciji s fizičnimi stikali, dolžina in uporabnost prtljažnika, slabša preglednost, poraba goriva, povprečna prostornost, najdražji servisni interval Jeep compass serijski asistenčni sistemi, povezljivost, glasnost na mestu in pri 60 km/h najdražji in z najdražjimi servisi, prostornost na zadnji klopi, uporabnost prtljažnika

Vsa ocenjevalna tabela: