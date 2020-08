Nikjer ne zaostaja, zakaj prodajno proti Nemcem ''nima šans''? #foto

Land Rover je zatresel svet z novim defenderjem, že prej prevzel pozornost z velarjem in drugo generacijo evoqueja. Med vsemi tremi je na ceste zapeljal tudi prenovljeni discovery sport, a je ostal v senci popularne trojice. Res je, na cesti ne narekuje modnih trendov, a je z novo notranjostjo sedaj postal primeren tekmec nemški sveti trojici (Q5, X3 in GLC), če govorimo o terenskih zmogljivostih, pa mu pri tem pravzaprav ni para.

Discovery sport spada v razred srednjevelikih športnih terencev, a ker je manjši brat velikanskega discoveryja, stavi na svojo prostorno in uporabno potniško kabino. S prenovo je ta postala bistveno bolj moderna in predvsem kakovostna, hvalimo prostornost na zadnji klopi in gromozanski skoraj 900-litrski prtljažni prostor. Na voljo je tudi kot sedemsedežnik, a je za zadnja dva sedeža treba doplačati 1.400 evrov.



Dvolitrski dizelski motor s 110 kilovati že pozna tehnologijo blagega hibrida z 48-voltno električno napeljavo. To pomeni, da se dizelski motor zaradi integriranega zaganjalnik-generatorja ugaša neslišno in prižiga hitro, zna se tudi ugasniti pri nižji hitrosti in bistveno dlje časa lahko stoji z neprižganim motorjem. Pričakovali smo nekoliko manjšo povprečno porabo goriva, ta se je brez terenskih vragolij ustavila pri sedmih litrih.



Upravljanje s terenskimi profili je rešeno na zanimiv način, prav tako je nenavadno upravljanje obvolanskih stikal. Vsekakor je potrebno kar nekaj privajanja in učenja, prav tako bi si želeli bolj intuitivno postavljene funkcije na večopravilni enoti, ki je sicer super odzivna in velika.

Motor: dvolitrski turbo dizel s 110 kilovati



Poraba: 7,0 litra



Cena: 55.876 evrov

Pri Land Roverju so si za to zmedo sicer krivi prav sami, ljudje, ki pač ne prihajajo z Otoka, pa imajo pri ločevanju modelov nekaj več težav. Discovery sport je namreč naslednik modela freelander, a ker so želeli Britanci, no, v resnici Indijci, poudariti njegovo družinsko stran, so ga postavili ob bok velikanskemu discoveryju. Dodatek sport označuje, da gre za manjšo različico, seveda tudi cenejšo, manj zmogljivo in predvsem cenejšo. Torej vstopna točka v svet Land Roverja oziroma vstopni svet k podznamki Ranger Rover, v resnici pa ime sport nima povsem nič s športnostjo. Discovery sport je predvsem terensko zmogljivi športni terenec, rad ima makadame in vsakodnevne opravke, a pri tem ne ponuja športnih voznih lastnosti. V resnici je vozniško zelo povprečen, po drugi strani pa ne bo razočaral voznika, ki ga bo večkrat umazal vse do vrha.

Obsežna prenova ali nova generacija?

V zadnjem času smo že kar navajeni, da so prenove namenjene le digitalni posodobitvi modela ter malenkostnim modnim Prenova je prinesla drugačne žaromete, drugih večjih razlik pa pri zunanjem videzu ni. Foto: Gašper Pirman popravkom. Nova generacija prinaša več novosti, a zaradi prilagodljivih arhitektur in sprotnega razvoja motorjem so včasih tudi te prehodi manjši, kot bi to pričakovali.

Land Rover je sicer prenovil svoj drugi najmanjši model in pogled nanj to tudi potrjuje. Praktično edina razlika je pri žarometih. Do zdaj vse po načrtu, a k sreči so Britanci veliko postorili pod kovino. Ko je discovery sport leta 2014 nasledil freelanderja, je obdržal njegove motorje, v prihodnjih letih pa jih vztrajno zamenjeval z novimi iz družine Ingenium. Ker so sedaj storili preskok s pomočjo elektrifikacije, so morali narediti tudi obsežno prenovo arhitekture. Imenujejo jo PTA (Premium Transverse Architecture), tako kot pri evoque pa je tudi tukaj motor postavljen prečno.

Discovery sport je lično oblikovan SUV, ki zaradi svojega renomeja in značaja lahko služi kot spremljevalec na gala dogodke in se po koncu izkaže tudi na blatnem grebenu. Foto: Gašper Pirman

Blagi hibrid izboljšuje uporabnost, povprečne porabe žal ne

Notranjost je prečiščena in moderna, hvalimo predvsem prostornost. Foto: Gašper Pirman Ker smo ravno pri tehniki. Testni avto je poganjal dvolitrski štirivaljni turbo motor s 110 kilovati. Ne gre sicer za vstopno izbiro, na voljo je še nehibridni dizel z enako močjo, a gre za najšibkejšega člana pri novi generaciji motorjev. Čeprav gre za motor z začetka motorne ponudbe, je opremljen s štirikolesnim pogonom in 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom. V prostem teku ta dizel vsekakor ni med najtišjimi, zna biti precej robat, a obilica zvočne izolacije poskrbi, da je v potniški kabini tiho.

Blagi hibrid prinaša dodatno litij-ionsko baterijo shranjeno pod sovoznikovim sedežem. Vanjo se shranjuje rekuperirana zavorna energija, kar prinaša večjo učinkovitost celotnega sistema. Tako kot smo že večkrat spoznali, blagi hibrid resnično izboljša vsakodnevno uporabnost, predvsem hvalimo delovanje sistema stop&start in možnost ugašanja avtomobila pred semaforjem pri hitrosti tudi do 15 kilometrov na uro. Po drugi strani pa nismo opazili bistvenega prihranka pri povprečni porabi in seveda, elektrifikacija pogona prinaša višjo nakupno ceno.

Kaj nas je zmotilo?



Discovery sport ni med lažjimi avti v svojem razredu, saj se njegova masa ustavi skoraj pri dveh tonah. Posledično je na cesti manj agilen in povprečna poraba goriva, kljub novemu blagemu hibridu, ne more biti nižja. Način upravljanja s stikali z dvojnim načinom potrebuje nekaj privajanja, tudi digitalni merilniki bi lahko bili zasnovani bolj intiutivno.

Lahko tudi samo na sprednji kolesni par

Pri Land Roverju pravijo, da so s prenovo naredili za 10 odstotkov bolj togo karoserijo, kar naj bi izboljšalo vozne lastnosti. Discovery Voznik z voznimi profili upravlja preko vrtljivega stikala, ki je v osnovi namenjeno nadzoru klimatske naprave. Foto: Gašper Pirman sport ni najbolj oster med zavoji, a je izrazito vsakodnevno uporaben. Nekoliko bolj čvrst, vozni profili nimajo takšnega vpliva na samo vozno dinamiko kot pri Nemcih (Q5, X3 in GLC), a na koncu mu večjih pomanjkljivosti ne moremo očitati. Še posebej, če upoštevamo, da je bil v nosu vgrajen najšibkejši motor, ki je namenjen najmanj zahtevnim kupcem, ki od avta pričakujejo manjšo povprečno porabo in manjše tekoče stroške.

Serijski štirikolesni pogon se pohvali s spremenjenim in izboljšanim elektronsko-mehanskim sistemom Terrain Response2. Njegova umetna pamet je zmožna samodejno razporejati navor med osema, v primeru običajne vožnje pa varčuje z gorivom in se od tal odriva izključno s sprednjima kolesoma.

Na terenu ali v zahtevnih pogojih je veliko odvisno od voznika, saj mora izbrati primeren terenski profil. To stori s pritiskom na desno vrtljivo stikalo, ki je v osnovi namenjeno nadzoru klimatske naprave. Vrtljivi gumb se spremeni v izbirnik voznih profilov. Vsak vozni profil prilagodi delovanje štirikolesnega pogona, sistema ESP, odzivnost stopalke za plin in menjalnika. Disovery sport je s tem ena od zadnjih takšnih dvoživk, ki je lahko zaradi premijskega značaja in ugleda idealen sopotnik za obisk opere in po drugi strani idealen sopotnik za tiste, ki radi nekaj adrenalina sprostijo tudi na terenu.

Galerija: kakšne spremembe je prinesla obsežna prenova?

Prtljažnik je ogromen

Tako kot večji brat tudi discovery sport poudarja svojo družinsko uporabnost. Ker je na voljo tudi kot sedemsedežnik, sta temu Eden glavnih adutov je velik prtljažni prostor, za doplačilo pa sta zadaj lahko skrita še dva dodatna sedeža. Foto: Gašper Pirman prilagojena strešna linija in prostor v prtljažniku. Dva dodatna sedeža sta skrita v dno, a je zanju treba doplačati 1.411 evrov.

900-litrski prtljažni prostor je med največjimi v razredu, a je treba opozoriti na merjenje do stropa. Preostali proizvajalci merijo prostornino prtljažnika do prtljažne police, pri JLR pa navedejo prostornino do strehe. Kljub temu pogled na prtljažnik razkrije, da gre za res ogromno luknjo. Podobno je tudi v drugi vrsti, kjer prostora zlepa ne zmanjka. Velik plus je še pomična zadnja klop. Najmlajši cenijo tudi velika stranska stekla, pogled iz otroškega sedeža je tako bistveno lažji.

Vozniku je na voljo nova zasnova armaturne plošče, z velikim 10,25-palčnim osrednjim zaslonom, delno digitaliziranimi merilniki in obvolanskimi stikali z dvojno funkcijo. Na nekatere digitalne novitete se je treba navaditi in se jih priučiti, prav tako je sprehod po menijih bistveno manj intuitiven, kot bi si to želeli. Enako velja za digitalne merilnike, ki bi lahko bili programirani preprosteje. Je pa viden velik korak naprej v smislu prečiščenosti kabine, izboljšane kakovosti in počutja med vožnjo. Pri JLR so na pravi poti, a na ravni nemških tekmecev in volva še niso.

Nezahtevni kupec bo zanj odštel 50 tisočakov

Tako kot pri vseh premijskih modelih se lahko cena zaradi izdatne opcijske opreme hitro podvoji. Tako kot volvo, mazda in deloma alfa romeo je tudi land rover v osnovi nekoliko cenejši kot nemški konkurenti. Testni avto je bil opremljen z vstopnim motorjem, razmeroma skromnim paketom opreme S in dodatnim paketom R-dynamic. Cena se je tako začela pri 52 tisoč evrih in se z nekaj kosi dodatne opreme dvignila na 55 tisoč evrov. Z izbiro večjega števila dodatkov bi se ta lahko povečala krepko čez 70 tisoč evrov. Je pa discovery sport že serijsko opremljen z vsemi nujno potrebnimi kosi opreme, kot so luči LED, aktivni tempomat, avtomatska klimatska naprava in nekaterimi varnostnimi pomagali.