Prvi vtis: Renault je vendarle dobil resen SUV #foto

Renault se je dolgo časa mučil v enem najpomembnejših avtomobilskih segmentov v Evropi. Po izredno neuspešnem koleosu je na ceste zapeljal kadjar, ki tudi ni povsem upravičil pričakovanj, in tekmeci so Francoze prehitevali z vseh strani. Temu so se odločili narediti konec s povsem novim modelom in začeti povsem znova. Tudi zato je prevzel novo ime, austral, in po prvih nekaj sto prevoženih kilometrih se zdi, da so pri Renaultu le ugotovili, kako izdelati všečen, vpadljiv in tehnološko napreden športni terenec. Po nekajmesečni zamudi je zdaj le zapeljal tudi v Slovenijo z vstopno ceno od 28 tisoč evrov dalje, Renault prvič v zgodovini ponuja kupcem ob izbiri financiranja tudi osemletno podaljšano jamstvo.

Za Renault eden najbolj klasičnih avtomobilskih razredov, v katerem se v Sloveniji proda četrtina novih avtomobilov, ni bil nikoli pretirano uspešen. Po drugi strani so pred dvema letoma s predstavitvijo kupejevskega križanca megane conquest zadeli v polno. To je bil po eni strani tudi dokaz za njih, da se da uspeti v tem izjemno konkurenčnem segmentu le s pravim modelom. Spoznali so, da je treba napraviti revolucijo in začeti znova. Tako se je za vedno poslovil kadjar, njegov naslednik pa s predhodnikom nima pravzaprav nič skupnega. Niti imena ne.

Vabi na potovanje

Pričakovano ima Renault velike ambicije z australom. Druga dva njihova modela v razredu C sta vsekakor bolj nišna (megane conquest in megane e-tech electric) in kljub prodajni uspešnosti nikakor ne bosta zmogla slediti australu. Z njim imajo velike načrte.

Renault je uporabil že poznan oblikovalski jezik in veliko stvari prenesel z uspešnega modela captur. Foto: Gašper Pirman

Pri uvozniku bi se namreč radi z njim kosali z največjimi igralci na trgu in se po prodajnih številkah povzpeli k trem najbolje prodajanim modelom. V letu 2022 je bil pri nas najbolje prodajani srednjeveliki SUV kia sportage. S 13 manj prodanimi avtomobili je na drugem mestu volkswagen tiguan in na tretjem s 963 prodanimi tucsoni še korejski Hyundai. V skladu z filozofijo novega začetka se je austral, ime izhaja iz latinske besede australis, kar prevedeno pomeni jug (s tem pa želijo poudariti barve in toploto južne poloble), preselil na novo napredno prilagodljivo arhitekturo CMF-CD. Zanjo verjetno ne slišite prvič, saj si jo deli z drugimi modeli znotraj skupine Renault-Nissan.

So pa zaradi prehoda na novo arhitekturo imeli bistveno več svobode tako pri oblikovanju zunanjosti in notranjosti ter so lahko bistveno več inovacij predlagali inženirji. Tako kot drugi proizvajalci je tudi Renault lahko potisnil kolesa v oba skrajna konca karoserije. S tem je bistveno povečal notranji prostor. Na poti od Ljubljane proti hrvaški Opatiji sva s kolegico z drugega medija pravzaprav ugotovila, da je položaj za volanom bistveno boljši kot prej. Še več, ko sem sedel zanjo in preveril, koliko prostora je za kolena potnikov, nisem ostal razočaran. Za kolena sem imel vsaj 15 centimetrov prostora in bi zlahka na približno 150 kilometrov dolgi poti sedel tudi zadaj.

Prostora zadaj je na pretek, tudi pri odraslih potnikih. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik je tako velik kot pri nekaterih karavanih razreda C. Foto: Gašper Pirman

Dimenzijsko v povprečju razreda

S 4,51 metra skupne dolžine in 18-centimetrsko oddaljenostjo od tal je zasidran na sredini svojega razreda. Enako dolg je kot nissan qashqai in kia sportage, šest centimetrov daljši kot peugeot 3008 in praktično le nekaj milimetrov daljši kot prodajni prvak VW tiguan. S tem se je podaljšala tudi medosna razdalja, ki z 2,67 metra prinaša tektonske premike v prostornosti potniške kabine. Največ je pridobil v širino tako zadaj kot spredaj in ima v primerjavi s kadjarjem pet centimetrov več prostora za kolena, kljub temu da je v dolžino daljši le za dva centimetra kot njegov predhodnik.

Če k temu dodamo še za 16 centimetrov pomična zadnjo klop, je jasno, da si austral želi biti tudi družinsko naravnan SUV. Ob tem moramo izpostaviti, da ne razumemo, zakaj je pomična zadnja klop serijska pri drugem paketu techno in pri najbolje opremljeni različici iconic esprit alpine, ni je pa na seznamu serijske opreme pri tretjem najbolje založenem paketu techno esprit alpine, ki bo obenem tudi najbolj prodajan paket opreme pri australu. Pri Renaultu so pojasnili, da so se tako odločili v Franciji in se zavedajo napake, ki jo bodo popravili v prihodnjih nekaj mesecih in pomično klop dodali tudi paketni opciji techno esprit alpine. Austral ima 500-litrski prtljažnik (pri polnem hibridu ima 70 litrov manj), ki se s pomikom klopi povsem naprej poveča na 575 litrov (555 litrov pri hibridu).

Žarometi so plod slovenskega znanja

Mora priznati, da je austral zelo prijeten na pogled. Oblikovna ekipa pod vodstvom Laurens van den Ackerja stavi na izrazit svetlobni podpis, a se austral pohvali še z nekaterimi ostrejšimi linijami, ki morda do zdaj niti niso bile zaščitni znak Francozov. Pravzaprav smo dobili kar nekaj pogledov na cesti in najverjetneje bo zaradi podobnosti s priljubljenim capturjem toplo sprejet na cesti.

Nekaj besed moramo nameniti tudi matričnim žarometom. Po prenovi pete generacije modela espace je austral drugi znamkin avtomobil z matričnimi žarometi. Ti so seveda na voljo kot opcijska oprema, za njihov razvoj je v celoti poskrbela Hella Slovenija. Prav tako jih izdelujejo v Sloveniji. Matrične žaromete sicer sestavlja 24 LED-diod in 11 segmentov, ki glede na razmere na cesti prilagajo snop svetlobe.

Od tal je oddaljen 18 centimetrov. Foto: Gašper Pirman

Samo hibridni motorji, mi smo vozili najmočnejšega

Motorna paleta je razmeroma preprosta – trije bencinski motorji, vsi trije z nekakšno električno pomočjo. Najbolj osnovni je 1,3-litrski turbo bencinski štirivaljnik s tehnologijo blagega hibrida. Na voljo je v dveh izvedenkah s 103 in 116 kilovati. Prva je na voljo z ročnim, druga s samodejnim CVT menjalnikom. Prvih dveh žal nismo preizkusili, saj smo sedli le za volan polnega hibrida, ki deluje v kombinaciji s 1,2-litrskim trivaljnim turbo motorjem, elektromotorjem z 50 kilovati in drugim elektromotorjem s 25 kilovati (ta je v bistvu visoko napetostni starter/generator) ter majhno litij-ionsko baterijo z zmogljivostjo dveh kilovatnih ur. Ker ni sklopke, avto vedno speljuje in vozi vzvratno z elektromotorjem, ni pa nujno, da brez delovanja bencinskega motorja.

Zadnji namreč lahko (tudi med vožnjo) poganja omenjeni generator in prek tega polni baterijo oz. dovaja energijo elektromotorju. Moč rekuperacije je mogoče spreminjati z lopaticama za volanom kot pri Meganu e-tech electric, edini vpliv voznika na delovanje hibridnega sistema pa je izbira voznega načina sport. Na poti proti Opatiji je porabil 6,6 litra, z vmesnim vstavljanjem za fotografiranje. V obratno smer proti Ljubljani je bila poraba še nižja, vmes se je spustila na 6,1 litra in se po vožnji na avtocesti dvignila na 6,4 litra goriva. Najbolj priljubljen paket bo techno esprit alpine. Foto: Gašper Pirman

Velika ročica na osrednjem grebenu pride prav ob pritisku na zaslon na dotik, saj tam lahko počiva roka. Foto: Gašper Pirman Notranjost je sveža in moderna. Operacijski sistem večopravilne enote poganja Googlov sistem. Foto: Gašper Pirman