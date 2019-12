Nori defender v Sloveniji: Angleži še vedno znajo #foto

Ker je defender ikona znamke in eden od pomembnejših adutov, so ga pri uvozniku še pred uradnim začetkom prodaje za nekaj dni pripeljali v Slovenijo. Neuničljivi defender bo v prihodnjem letu pri nas našel približno deset kupcev, ki bodo zanj odšteli vsaj 60 tisoč evrov.

Foto: Gašper Pirman

Defender sloni na povsem novi arhitekturi D7x, zato se je iz terenskega dedka prelevil v moderno kleno terensko vozilo. Slovenske kupce bo nagovarjal v več kot 110 različnih konfiguracijah, med njimi so še štirje posebni namenski paketi in šest paketov opreme. Pri različici 110 je voljo kot sedemsedežnik, pri krajši različici 90 s tremi vrati obstaja možnost šestega pomožnega sedeža in defender bo na voljo tudi kot gospodarski model.

Kot pravijo Angleži, je novi defender najbolj vzdržljiv in trpežen landrover do zdaj. K temu naj bi pripomogli povsem nova struktura karoserije, nove tehnologije in preverjena tehnika.

Pri nas v aprilu



Naročila bodo za obe različici začeli pri uvozniku pobirati januarja, a bodo prvi primerki različice 110 iz slovaške tovarne k nam zapeljali aprila. Vsi, ki bodo naročili krajšega defenderja, bodo na svoj avto čakali do avgusta ali septembra. Cene se za različico 90 začenjajo pri 61 tisoč evrih oziroma sedem tisoč evrov več za različico 90. Izbira bencinskega motorja vstopno ceno še nekoliko dvigne - na 70 oziroma 76 tisoč evrov.

Foto: Gašper Pirman

Oblikovno sledi izvirniku

Tako kot novi razred G je tudi novega defenderja nemogoče spregledati. Čeprav je povsem nov znotraj in zunaj, je ohranil oblikovne smernice predhodnika. Kratki sprednji in zadnji previs, visoko nameščeni pragovi, veliki vstopni in izstopni koti, kockasta zasnova, majhna stekla na strehi, prtljažna vrata, ki se odpirajo vstran, in nanje nameščena rezervna pnevmatika. Kljub malenkost drugačni podobi je zaradi teh elementov ostal zvest predhodniku, hkrati pa z lučmi LED in zaokroženim videzom stopa v 21. stoletje.

Revolucija v potniški kabini

Harmonično združeni strukturni deli karoserije uspešno ustvarijo videz terenskega vladarja, ki stavi na vsakodnevno uporabnost. Foto: Gašper Pirman Veliko odlagalnih površin in več različnih možnosti pri izbiri osrednje konzole. Med posebnosti zagotovo spada tretji sedež v prvi vrsti, ki je serijsko vgrajen v posebni prvi seriji defenderja 90.

Ker se lahko spredaj vozi še en potnik, je defender pravi multipraktik. Vanj lahko sede pet, šest ali sedem potnikov oziroma v primeru defenderja 90 največ šest potnikov. Če spredaj ne sedi tretji potnik, se osrednji sedež zloži in se spremeni v naslonjalo za roko.

291 milimetrov od tal

Tako kot predhodnik mora biti novinec izjemno sposobno terensko vozilo. Nova arhitektura je izdelana iz aluminija in prinaša 291-milimetrsko oddaljenost od tal. Vstopni kot za defenderja 110 znaša 38 in izstopni 40 stopinj. Zaradi izdatne uporabe aluminija je arhitektura D7x daleč najbolj toga arhitektura, ki so jo kadarkoli uporabili. Zaradi tega je odlična osnova za povsem neodvisno vzmetenje, stalni štirikolesni pogon in sredinski diferencial.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman