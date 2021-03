Nič več tabu: avtomatik tudi za majhne križance

Pred pol leta smo lahko prvič resneje preizkusili 2008 in mu pravzaprav nismo očitali resnih pomanjkljivosti. Še vedno lahko nekaterim težave povzroča pogled na merilnike, upravljanje vseh funkcij preko zaslona bi lahko nadomestila še kakšna fizična stikala in na seznamu opcijske opreme so sprva manjkali žarometi LED. Tokratni testni 2008 je tako imel spredaj nameščene polne žaromete LED, povrhu vsega smo lahko še preizkusili, kako deluje 1,2-litrski bencinski motor v kombinaciji z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Ko je Peugeot poleti leta 2019 predstavil drugo generacijo mestnega križanca 2008, so pritegnili zanimanje marsikaterega kupca v najhitreje rastočem segmentu v Evropi. S posrečeno zunanjo podobo, za ta razred izredno kvalitetno potniško kabino in poudarkom na vsakodnevni uporabnosti so upravičili prvotno navdušenje in 2008 je postal finalist izbora slovenski avto leta 2021, v našem velikem primerjalnem testu Prima pa je zaostal le za kamiqom.

Čeprav sodi med kompaktne SUV, je presenetljivo prostoren

Inženirji so zato v primerjavi s prvo generacijo 2008 raztegnili medosje za šest centimetrov – to v notranjosti prinaša predvsem prostorski napredek na zadnji klopi in večji prtljažnik. Ko smo namreč sedli zadaj, je za voznikom ostalo še dobrih deset centimetrov prostora za kolena. Prtljažnik ima pod polico 434 litrov prostora, kar je 24 litrov več kot pri predhodniku. Če odstranimo polico, se prostornina razširi na 545 litrov oziroma 1.467 litrov ob podrti zadnji klopi, kar je največ v svojem razredu. V vrata smo lahko spravili celo litrsko plastenko in mapo A4 v predal.

Samodejni menjalnik, vrednih 1.800 evrov doplačila

Prvi test 2008 smo opravili z ročnim menjalnikom, tokrat je bil z močnejši 1,2-litrskim bencinskim motorjem sparjen že poznani 8-stopenjski samodejni menjalnik. Poznamo ga že iz modelov 3008, 5008 in 508.

Kot že večkrat poudarjeno, gre za super menjalnik, ki dobro sledi potezam voznika in znatno izboljša vsakodnevno kvaliteto vožnje. Oblikovno všečna ročica dopolnjuje vizualno razgibano potniško kabino, prav tako je preprosta za uporabo. Če pogledamo na cenik, je 2008 s paketom opreme GT in samodejnim menjalnikom od enakega motorja z ročnim menjalnikom dražji za 1.800 evrov.

Moderne luči prinašajo tri kremplje

2008 ima prepoznaven svetlobni podpis spredaj in zadaj, a spredaj zaradi možnosti halogenskih žarometov ni bil popoln. S Pri enakem motorju in enakem paketu opreme je treba za samodejni menjalnik doplačati 1.800 evrov. Uporabnost in povečana kvaliteta vožnje upravičita to dodatno plačilo. Foto: Gašper Pirman pomočjo žarometov LED je oblikovni podpis s prvotnega razkritja sedaj mogoče tudi naročiti, saj so ob glavnem svetilnem elementu nameščene še tri pokončne svetilne črte.

A polni žarometi LED nimajo le vizualne funkcije. So pomemben varnostni element, saj je svetilnost ponoči bistveno boljša, skupaj s samodejnim prižigom daljinskih luči je vožnja ponoči bistveno manj naporna za voznika.Te so serijsko nameščene pri paketu GT-Line, pri vstopnem paketu active pa so nameščeni običajni delni žarometi LED z dnevnimi lučmi.

Menjalnik je velik plus, a poviša porabo

Čeprav samodejnemu menjalniku ne moremo pripisati očitnih slabost in bi ga priporočili vsem, je ob nakupu nove 2008 treba priznati, da je samodejni menjalnik posredni krivec za nekaj decilitrov višjo povprečno porabo goriva.

Desetinsko slabšega pospeška do stotice ne bo opazil nihče, a je že v uradnih podatkih zapisano, da ob samodejnem menjalniku povprečna poraba poskoči za pol litra. Na cesti se je potem tovarniško deklarirana poraba s 6,5 litra dvignila na 6,9 litra. Če smo več kilometrov prevozili na avtocesti, se je poraba dvignila nad sedem litrov, v mešanem ciklu je vztrajala pri decilitru pod sedmimi litri.

GT-line vnaša športni duh

Paket GT-Line seveda prinaša dolg seznam opreme, ki ga nadgrajujejo še športni dodatki. Pri zunanjosti je poleg oznak GT-Line opazen predvsem nekoliko športno zaokroženi zadek s kromiranim podaljškom izpušne cevi. Več karakterja je vidnega v notranjosti, kjer so zanimivi kontrastni zeleni šivi in imitacija ogljikovih vlaken. Kot že prej deluje 2008 sveže in moderno, mali volanski obroč pa še poudari ta športni duh.