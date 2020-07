Križanca po meri Slovencev: oba nova, katerega izbrati?

Oba funkcijsko nadgradita mestne avtomobile. Foto: Gregor Pavšič Ne da bi pogledal uradne prodajne številke, bi upal govoriti o izjemnem pomenu obeh novih generacij peugeota 2008 in renaulta capturja za trgovce obeh francoskih avtomobilskih znamk. Obe sta sledili novima generacijama svojih izhodiščnih avtomobilov, peugeota 208 in renaulta clia. In določene razlike, ki smo jih zapisali že med primerjalnim testom obeh mestnih avtomobilov, so se prenesle tudi pod kožo obeh križancev – oba funkcijsko nadgradita omenjena mestna avtomobila in to danes, ko sta oba zares občutno zrasla in prav gotovo zarezala že na področje večjih bratov (peugeota 3008 in renaulta scenica oziroma kadjara).

Ob običajni opremi staneta dobrih 20 tisočakov

Oba testna avtomobila sta si bila sicer precej različna. Peugeot je imel nižjo stopnjo opreme, 130-"konjski" trivaljni motor in šeststopenjski ročni menjalnik. Na drugi strani je bil captur opremljen z najvišjo stopnjo opreme, 150-"konjskim" štirivaljnim motorjem in šeststopenjskim samodejnim menjalnikom EDC.

Captur je bil (ob upoštevanih cenah brez popustov) resda dražji za okrog deset tisočakov, toda ob primerljivi izbiri motorja, menjalnika in opreme so cenovne razlike med obema precej majhne.

Oblikovna pristopa sta zelo različna in ciljata na drugačen tip kupcev

Res je, da oba avtomobila ciljata na isto široko skupino potencialnih kupcev, a razlike med njima so dejansko zelo očitne. Zunanji videz – peugeot je oblikovno drznejši in vidno bolj usmerjen v dinamiko kot captur – in z njim povezana "osebnost" avtomobila bosta v marsičem odločali pri nakupu.

Dimenzijsko razlike med obema niso ključne. 2008 je malo daljši, captur ima daljšo medosno razdaljo. Zapisati pa je treba, da sta oba – primerjano s prejšnjima generacijama – zdaj res mnogo večja, prostornejša in bistveno bolj konkretna avtomobila.

Vse večja kompaktna križanca – napoveduje tudi konsolidacijo (ukinitev) med modeli?

Ko sem na parkirišču opazoval novega 2008, se nisem mogel izogniti vtisu, kako zelo je zdaj že podoben večjemu bratu, peugeotu 3008. In ko sem na cesti vozil mimo starih capturjev, se kar nisem mogel načuditi, da dejansko sedim v avtomobilu z istim imenom.

Pri Peugeotu in Renaultu so dobro opravili domačo nalogo in oba avtomobila (nevarno) približali svojim večjim bratom. Dvatisočosmica že omenjenemu modelu 3008, captur pa predvsem družinsko naravnanemu scenicu.

Kdo ve, morda to niti ni naključno in napoveduje konsolidacijo modelov znotraj avtomobilskih znamk. Vsaj pri Renaultu ni več nobena skrivnost, da mnogo modelov – in vsaj na določenih trgih to že velja tudi za scenica (po že ugasnjenem espaceu) – že danes visi na nitki.

Notranjost Peugeota je zasnovana bolj digitalno in bolj dinamično. Prek volanskega obroča vsi vozniki ne vidijo enako dobro.

Domiselna rešitev z dodatnimi odlagalnimi površinami pod menjalnikom.

Če pri oceni zunanjosti pri peugeotu 2008 in renaultu capturju odločata predvsem slog in ocena vsakega posameznika, v notranjosti obeh najdemo pomembne razlike tudi z vidika praktičnosti.

Peugeot je bil v notranjosti (podobno kot pri 208) drznejši. Izbrali so smer popolne digitalizacije in modernizacije notranjosti, ki gre z roko v roki s poudarjeno dinamičnostjo avtomobila. Majhen in prisekan volanski obroč je osrednji del vozniškega prostora, ki bo tudi v primeru 2008 delil mnenja. Nekateri vozniki prek njega vidijo na merilnike, drugi ne. Vsak potencialni kupec se mora zato usesti za volan, si nastaviti sedež in položaj oceniti sam zase. Komur bo položaj sedenja in preglednosti ustrezal, se bo počutil zelo dobro. Sedeži imajo tudi dovolj stranskega oprijema.

Najbolj izrazita razlika? To je capturjev velikanski predal pred sovoznikom.

Pri capturju taki preizkusi niso potrebni, saj je zasnovan bolj klasično. Spredaj je manj utesnjen kot 2008, ima večji zaslon na sredinski konzoli in še morda ena najbolj opaznih razlik med obema avtomobiloma – captur ima zares velik predal pred sovoznikovim sedežem, ki so mu težko kos tudi drugi avtomobili.

Tudi sicer ima captur spredaj več odlagalnih površin. Hvalimo tudi dvojno odprtino pod sredinsko konzolo oziroma pod ročico menjalnika.

Tako velik je predal pred sovoznikovim sedežem v capturju.

Zadaj ima 2008 nekoliko več prostora, a oba sta zdaj zgledna potovalna avtomobila

Oba avtomobila imata premično zadnjo klop, s katero lahko prilagajamo prostor v avtomobilu med potniki in prtljažnikom.

Na zadnjih sedežih je bil občutek boljši v 2008. Prostora za noge je veliko in spet se je zdelo, kot da smo v večjem 3008. Captur ne zaostaja mnogo, bolj v malenkostih. Z vidika potnikov na zadnjih sedežih sta lahko to tudi povsem zgledna potovalna avtomobila.

Večina jih bo izbrala bencinski motor, kaj pa alternativa?

In še ena pomembna razlika med obema avtomobiloma. Oba sta lahko tudi elektrificirana. Peugeot nudi povsem električno različico e-2008. Ker je še nismo vozili, tudi težko sodimo o realnem dosegu. Renault je bil bolj previden in capturja opremil s priključno hibridnim pogonom.

Tak captur stane dobrih 30 tisočakov, e-2008 pa od 30 do 38 tisoč evrov. Ker bo s tem avtomobilom na cenejšo elektriko vendarle mogoče voziti bistveno dlje kot s hibridnim capturjem, je z vidika cenovne racionalnosti e-2008 boljša izbira. Toda kljub majhnosti Slovenije bo realen doseg e-2008 (pod 300 kilometrov) težje izpolnil pričakovanja širšega kroga voznikov. No, pričakovane prodajne številke so za oba elektrificirana modela tudi manjše in pri obeh bodo v ospredju predvsem bencinski motorji.

Oba prtljažnika sta zgledna, capturjev ima nekoliko globlje dvojno dno.

Digitalni zaslon v capturju je postavljen pokončno in je tudi večji kot v 2008.

