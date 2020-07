Ne le prestiž, pomemben je tudi prtljažnik #foto

Ocena:



GLC se je s prenovo še bolj zasidral v svet premijskih izdelkov, ki k že tako dobri osnovi prinaša praktično neskončen seznam opcij. Ne le v smislu tehnoloških in varnostnih nadgradenj, na voljo je tudi kot priključni hibrid, v Nemčiji ga lahko poganjajo gorivne celice, zna zapeljati tudi s športnim srcem oddelka AMG, svoje terensko znanje lahko razkazuje s paketom off-road (tako kot testni avto) ali pa lahko svoj varčen dizelski motor skriva v športni preobleki.



Vsekakor gre za enega najbolj široko uporabnih terencev, dovolj prostoren, z motorjem 300 d več kot dovolj zmogljiv, in s prilagodljivim prtljažnikom. Ker je najnovejši med svojimi tekmeci, je seveda tudi tehnološko najbolj napreden, zaradi skupka vseh teh elementov pa si upamo reči, da gre trenutno za najbolj vsestranski srednjeveliki SUV v razredu.



S prenovo so pri Mercedesu posodobili vse motorje, na seznamu so tako v večini le še štirivaljniki. 300 d prihaja skoraj z vrha tega seznama, poganja ga dvolitrski motor s 180 kilovati in kar 500 njutonmetri navora. Na zunaj je še vedno preveč robat, a izjemno uporaben in vsestranski motor, ki skupaj z devetstopenjskim menjalnikom poudarja predvsem lahkotnost v vožnji.



Včasih je bilo zračno vzmetenje rezervirano za tisti skrajni konec modelne ponudbe, ki jih bila dosegljiva le redkim izbrancem. GLC je imel v svojem razredu kot prvi možnost zračnega vzmetenja in tudi testni avtomobil je imel obkljukan ta kos dodatne opreme – vsekakor vredno doplačilo.

Motor: dizelski turbo, 2.0 180 kW



Poraba na testu: 7,4 l/100 km



Cena vozila: 91.850 evrov

GLC je stopil v velike čevlje predhodnika. GLK je bil namreč izredno posrečeno oblikovan SUV, ki zaradi podobnosti z legendarnim G-jem še danes najde marsikatero simpatijo. Z novo oznako in precej bolj globalnim videzom je v ospredje postavljal predvsem vsakodnevno uporabnost in praktičnost. Po petih letih je prišel čas za nadgradnjo celotnega paketa.

Kaj je prinesla prenova?

''Nemške'' prenove so v zadnjih letih usmerjene predvsem v tehnološko nadgradnjo obstoječega modela in bi jo resnici na ljubo težko imenovali prenova. Enako velja za GLC, kjer so novosti na prvi pogled minimalne (zunanjost), a k sreči velike v notranjosti.

Od zdaj že starega modela ga boste na ulici ločili po drugače oblikovanih dnevnih lučeh in bistveno lažje po zadnjih žarometih LED. Zaobljene, lahko bi rekli tudi nežne, linije ostajajo glavna oblikovna nit, ki jo zdaj poudari še drugačna maska hladilnika. Nič pretresljivega torej, evolucijska nadgradnja pomembnih delov zunanjosti, ki imajo veliko besedo predvsem pri varnosti (boljša svetilnost luči in prilagodljivost različnim situacijam).

Prenova je dodobra spremenila zadnja žarometa, druge spremembe, predvsem na sprednji žarometih, so manjše narave. Foto: Gašper Pirman

Prišla je pametna pomočnica

Ker ne gre za novo generacijo, je GLC ohranil svojo osnovno zasnovo potniške kabine. Torej boste tudi pri bolje opremljenih Čeprav GLC še ni dobil dvojnega povezanega zaslona, je notranjost še vedno dovolj moderna tudi za zahtevne kupce. Foto: Gašper Pirman različicah iskali dvojna 12-palčna zaslona, vgrajena v eno smiselno linijo. Na sredini armaturne plošče ostaja samostoječi zaslon, ki je zdaj razpotegnjen in v ''filmskem'' razmerju 16:9.

Čeprav ima vgrajen najnovejši operacijski sistem s podporo MBUX in je bistveno lepše vgrajen v samo armaturno ploščo, žal ne zmore slediti funkcionalnosti in vizualni podobi dvojnega zaslona, ki ga najdemo v drugih modelih znamke. Pametna pomočnica, oglasi se na ''Hej Mercedes'', naj bi se zaradi podpore umetne inteligence sproti učila in prilagajala, a naših ukazov marsikdaj ni razumela, njeno delovanje pa je še vedno omejeno predvsem z vidika jezika, saj slovenščine ne zna.

Volanski obroč izstopa

Da bi napovedano izboljšanje materialov opazili, bi morali najverjetneje ob bok postaviti novega in starega GLC-ja, a verjamemo besedam Mercedesa. V notranjosti je občutek prav gosposki, prijeten, umirjen in navsezadnje primeren premijskemu značaju avtomobila. Že samo neslišno zapiranje stekel da vozniku hitro vedeti, da je v avtomobilu, kjer so pomembne malenkosti.

Hvalimo odločitev, da je osrednja konzola oblečena v les, malce manj hvalimo izbiro klavirske plastike na osrednjem zaslonu, a k sreči jo je res malo in je postavljena na razmeroma manj opazna mesta. Nov volanski obroč izstopa. V pozitivnem smislu. Za krmiljenje je več kot zgolj odličen: debel, ergonomski in iz kakovostnega usnja. Kakovostni (materiali in mere) so tudi sedeži, le da na sprednjih pogrešamo nekaj več bočne opore na sedalnem delu, medtem ko je zadnja klop dvema potnikoma (sredinska komolčna opora, delno profilirana dva sedeža) dovolj udobna za daljše poti.

Pri sprednjih sedežih posebej navdušujeta tudi vzglavnika z dobro višinsko in vzdolžno nastavljivostjo, kar še vedno ni pravilo v svetu avtomobilizma. Nekoliko drugačen je zaslon večopravilne enote, ki je zdaj bistveno lepše vgrajen v armaturno ploščo. Nova je tudi ploščica, občutljiva na dotik, ki zamenjuje vrtljivo stikalo. Foto: Gašper Pirman

Udobje, lahkotnost in digitalna prilagodljivost

Tako kot pri drugih modelih je seveda prenova tudi pri GLC odnesla vrtljivo stikalo za upravljanje večopravilne enote. Nadomestila ga Foto: Gašper Pirman je na dotik občutljiva ploščica, njen prihod pa smo doživljali kot prebolevanje propadle ljubezenske zveze – v štirih korakih. Prvi korak – zakaj zamenjati nekaj, kar je bilo prej eden boljših načinov upravljanja večopravilne enote. Drugi korak – sprejemanje novosti in učenje. Tretji korak – spoznanje, da novi način niti ni tako slab in odpira nove, drugačne možnosti upravljanja. Četrti korak – po nekaj dneh uporabe smo z novo ploščico že povsem domači, stari način je pozabljen.

Če je bilo vrtljivo stikalo predvsem z vidika uporabnosti predvsem preprosto in ga je vsak voznik znal uporabljati po nekaj sekundah, potrebuje ploščica na dotik nekaj privajanja in učenja.

Kaj nas je zmotilo?



Čeprav je novi dvolitrski dizel bistveno bolj uglajen od predhodnika, je še vedno precej robat in glasen. Ploščica, občutljiva na dotik, potrebuje kar nekaj privajanja. Nekatere funkcije so skrite pregloboko v podmenijih, zato jih je težko najti oziroma je iskanje določene funkcije lahko zamudno. Nekateri kosi dodatne opreme bi bili lahko serijski (predvsem varnostni).

Prostorninsko manjši, a tisočkrat bolj uglajen

300 d sicer ne zaseda vrha modelne ponudbe (nad njim še trilitrski šestvaljnik) in tudi ne bo najbolje prodajani motor (220d), bi si pa zaslužil večje pozornosti pri kupcih. Navsezadnje je cenovni preskok z 220 d na 300 d okrogle tri tisočake. S 180 kilovati in kar 500 njutometri navora je na cesti suveren, odziven in pri avtocestnih hitrostih neverjetno uglajen. Velik del pri tem ima devetstopenjski samodejni menjalnik, ki z neverjetno lahkoto vedno najde optimalno območje vrtljaje, kjer je največ navora, zato je vožnja na vsakem kilometru nenaporna in predvsem uglajena.

Zunaj je še nekoliko glasen in robat, zaradi izdatne zvočne izolacije pa se v notranjost praktično ne prenaša nobenih vibracij ali dizelskega zvoka. V primerjavi s predhodnim 2,1-litrskim štirivaljnim dizlom je novi dvolitrski motor naredil gromozanski skok naprej v smislu glasnosti in vibracij.

kakšen je prenovljeni mercedes-benz GLC

Po prostornosti ne, po uporabni vsekakor

Tole je GLC, kar pomeni, da gre za športni terenec, ki je večji od GLA, a manjši od GLE. Temu primerne so tudi notranje mere, vključno s prtljažnikom. Ta ima dvojno dno, kjer je spodaj še precej prostora, za podaljšanje pa služijo električna prožila naslonjal zadnje klopi: gumbi so tako ob zadnji klopi kot v zadku prtljažnika, nastala površina je praktično ravna in vodoravna, tam so še dve kljukici, dve lučki (na stebričkih) in dodatne zamrežen prostor na boku.

V dvojnem dnu je še zložljiva "gajbica", ker je bil testni GLC opremljen z zračnim vzmetenjem, se nakladalni rob prtljažnika lahko dodatno zniža, na seznamu opcij pa je bila tudi povsem avtomatska vlečna kljuka. Kot se spodobi za avtomobil takšnega kova, se lastnik ne bo umazal pri izvleku ali pospravljanju, vse namreč naredi avtomatika sama.

Paket off-road za tiste, ki ga potrebujejo

Za prenovljeni GLC pri uvozniku želijo vsaj 50 tisoč evrov oziroma pet tisočakov več za različico 300 d. Ker gre za testni primerek, se je cena dvignila na skoraj 92 tisoč evrov, a gre pri 40 tisoč evrih dodatne opreme predvsem za prikaz, kaj vse Mercedes pri nas ponuja.

Paket off-road s ceno 1.400 evrov prinaša nekoliko dvignjeno vzmetenje, dodatno zaščito podvozja in kromiran paket. Ker gre za vrhunsko opremljeni avtomobil, nista manjkali niti masaža sedežev ter funkcija sproščanja med vožnjo. Doplačilo za avtomatsko vlečno kljuko je dodatnih 1.350 evrov, za stopnički 650 evrov in tako naprej. Seznam doplačilnih opcij je neskončen in tudi tukaj se po eni strani skriva skrivnost uspeha GLC. Res je, ni za vsakega, a tisti, ki si ga lahko privošči, bo trenutno dobil največ, kar je v tem razredu mogoče dobiti.