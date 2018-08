Lahko postane nesmrten, je dovolj poseben? #foto

Modna ikona stopa v velike čevlje predhodnika, a bolj kot z ''zbirateljskim'' videzom mercedesov CLS piše pravila igre v segmentu štirivratnih kupejev, kar zadeva varnost, napredne tehnologije in vozno vsestranskost. Hvalimo pojavnost, uporabnost in šestvaljni dizelski agregat, a bi si želeli, da bi Nemci pokazali več poguma in tretjo generacijo kultnega štirivratnega kupeja oblikovno oddaljili od preostalih družinskih članov.

Mercedes je s prvo generacijo spisal nove modne smernice in se zapisal med nesmrtne. Trinajst let pozneje pravila igre ostajajo enaka - CLS želi spreminjati svet, a z manj udarno obliko in predvsem s tehnološko naprednostjo. Foto: Gašper Pirman

Motor: trilitrski vrstni šestvaljni dizel, 210 kW

Poraba goriva: 7,1 l/100 km

Cena: 112.368 evrov

Mercedes je leta 2005 osvojil srce marsikaterega ljubitelja znamke. Atraktiven štirivratni kupe je napovedal oblikovni preporod znamke in v povsem nišni razred vnesel veliko vznemirjenja. Novi CLS želi nadaljevati zgodbo uspeha. Na krilih novega oblikovalskega jezika je drzen in ima potencial predhodnika.



Ker se je moral v prehodu v novo generacijo posloviti karavan, ima štirivratni kupe zdaj pet sedežev. Hvalimo, da je v osnovni izbiri šestvaljnik, ki smo ga preizkusili tudi sami. Gre za uglajen, miren in varčen dizelski agregat, ki vrača vero v dizelski motor.



V notranjosti je še brez novega sistema MBUX, a impresiven pogled na dva velika zaslona in vrhunska izdelava ter zasnova potniške kabine sporočajo, da gre za prvovrsten avtomobilski izdelek. Ima potencial, da se izstreli med nesmrtne, a sami smo pogrešali še za odtenek bolj poseben zunanji videz. Športna vožnja mu ni tuja, a stavi na avtocestne kilometre, ki jih premaguje z izredno lahkoto in povsem brez napora.

Ne le v uredništvu, tudi drugi mimoidoči so ugotovili enako kot mi – CLS je v živo za razred ali dva privlačnejši kot na fotografijah. Saj vemo, lepota je subjektivna, a oblikovni jezik zaokroženih, med seboj povezujočih linij, ki so ga Nemci poimenovali čista čutnost, je v polnem sijaju zasijal ravno pri modelu CLS.

Izpopolnjena igra linij in proporcev za vpadljiv učinek

Znanilec oblikovne prihodnosti znamke s široko masko, nizkim nosom in čistimi boki kot morski pes reže cestne kilometre. Čisto po naključju smo opazili, kako elegantno so speljali kupejevsko strešno linijo v zadek. Ta je izjemno kratek, kljub temu da se na prvi pogled zdi zelo razvlečen – navsezadnje govorimo o skoraj petmetrski admiralski ladji.

Igra linij, proporcev in aerodinamike se tukaj prikaže v najlepši luči in prav je tako. Navsezadnje si avtomobil, ki je postal temelj za vizualno podobo skoraj 40 različnih prihodnjih modelov mercedesa, to tudi zasluži. Pravi poslovni avto za poslovneže, ki si želijo izstopati in se ne ustrašijo radovednih pogledov. Teh je namreč veliko, zlahka pa ''pade'' tudi kakšen prst, obrnjen navzgor.

CLS je z vstopom v tretjo generacijo postal oblikovno zrelejši. Največji ljubitelji znamke bi lahko nad tem nekoliko vihali nos. Foto: Gašper Pirman

Fotografije mu delno delajo krivico. V živo je resnično nastopaški, še posebej pa izstopa velika maska hladilnika. Foto: Gašper Pirman

Voznik in sopotnik bosta uživala v razkošju potniške kabine, podprte z najnovejšo tehnologijo in obdane z izbranimi materiali. Foto: Gašper Pirman

Svet, kjer estetika deluje v prid aerodinamiki

Izvirni narekovalec trendov v novi preobleki odgovarja številnim tekmecem, ki so vstopili po svoj kos pogače. "Naš" Robert Lešnik in njegova ekipa so v ospredje spet potisnili aerodinamičnost, zato se količnik zračnega upora ustavi pri 0,26. Gre za avtomobil, kjer estetika deluje v prid aerodinamiki in ima vizualna privlačnost prednost pred uporabnostjo.

Kaj to pomeni v praksi? CLS je volk samotar, ne družinski oče. Zadnja vrata so velika, a luknja za vstop manjša. Zaradi nižje strešne linije je formula 4 x 180 centimetrov na zadnjih sedežih že pogojno uporabna, ko pa se je zadaj posedel naš 190-centimetrski sodelavec Aleš, je bilo za normalno sedenje že treba premakniti glavo. Prostora za kolena je bilo na pretek, a še vseeno si upamo trditi, da je CLS narejen predvsem za voznika in sopotnika.

Palec gor



Kombinacija motorja, menjalnika in pogona; položaj za volanom in pozornost do detajlov v notranjosti; oblikovna mojstrovina, ki skoraj v tišini reže zrak; 48-voltni električni sistem, ki omogoča skoraj neslišen zagon in daljše jadranje; delovanje pol samodejne vožnje.

Palec dol



Visok nakladalni rob in uporabnost prtljažnika; srednji sedež zadaj uporaben le pogojno; prostor za glave zadaj; počasen zagon večopravilne enote.

Dokaz, da je več boljše

Atletski CLS nima le postave športnika, temveč se v njegovih mišicah skriva dovolj moči in vztrajnosti, da se ne ustraši adrenalinskih Foto: Gašper Pirman izzivov. Tempo mu daje resnično vrhunski dizelski vrstni šestvaljnik OM656 z 210 kilovati in kar 600 njutnmetri navora. Ker je ves navor na voljo že od 1.200 vrtljajev, naprej ni o turbo luknji ne duha ne sluha (zanimivo ima le eno turbino), tako kot je tekmece z nepopustljivostjo in peklenskim tempom premagoval eden od največjih, Haile Gebrselassie, pa tudi Mercedesov šestvaljnik nabira hitrost - brez izjem.

Odločen na eni strani, samozavesten na drugi. Ker je opremljen z 48-voltno električno tehnologijo, zna jadrati in s pametnimi pritiski na stopalko za plin lahko resnično izkoriščamo to območje delovanja. Še prevečkrat nas je razjezilo, da smo predolgo časa pritiskali na plin in potem pred zavojem morali zavirati. Če bi stopalko spustili nekaj sekund, prej bi lahko odjadrali skozi zavoj, brez zaviranja, in pospeševali šele ob izhodu. Tudi zato je CLS s trilitrskim šestvaljnikom porabil malce več kot sedem litrov goriva. Glede na maso (1.935 kilogramov), moč in velikost avtomobila hvale vreden podatek.

Ni pretirano športen, a pogled na merilnike te prepriča o nasprotnem

CLS ima v rokavu vse adute, da se skozi zavoje pelje športno. Je nizek, ima štirikolesni pogon, navsezadnje tudi šestvaljni motor, a je predvsem udoben. Po nekaj sto avtocestnih kilometrih smo temu le še prikimali. Z neverjetnim udobjem in lahkoto premaguje dolge razdalje, zato bodo poslovneži, ki so veliko na poti, našli svojega najboljšega prijatelja. Saj ne, da se ne zna zapoditi v ovinkasto cesto, ampak tam se za pravega športnika preveč nagiba.

Pet voznih programov in dobra dva tisočaka vredno aktivno zračno vzmetenje odlično nadzorujejo vertikalni pomik koles, svoj davek pa na svoja pleča prevzamejo tudi opcijska 20-palčna platišča. Pogled na merilnik nas je sicer močno presenetil, saj je bila hitrost visoka, nepričakovano visoka glede na občutke za volanom.

CLS je predvsem udoben, a se s pomočjo zračnega vzmetenja in odličnega šestvaljnika ne ustraši več tudi serije zahtevnih zavojev. Foto: Gašper Pirman

Prtljažni prostor ni namenjen družinski uporabi. Tam je prostor za golf torbe ali kovčke pravilnih geometrijskih oblik. Foto: Gašper Pirman

Še največja zamera leti na prostornost zadnje klopi. Kljub dodatnim 61 milimetrov v primerjavi z razredom E, zadaj prostora za kolena ni na pretek, hkrati pa višina potnika hitro postane problem. Foto: Gašper Pirman

Tehnologija in vsakodnevna uporabnost - končno z roko v roki?

Mercedes je tokrat izbral tisto varno pot tudi v potniški kabini. Veliko je izbranih materialov, pozornost na podrobnosti je zdaj že nekaj povsem običajnega. Položaj za volanom je navdušujoč. Kot že omenjeno, ima peti sedež, torej srednji sedež zadaj, zasilno funkcijo, zadaj bosta uživala le dva potnika.

Voznika čaka obenem zdaj že prepoznaven pogled na dvojni 12,3-palčni digitalni zaslon. Novost so nekoliko bolj športno oblikovan volanski obroč s svežim dizajnom, ki so si ga izposodili pri razredu S, in prezračevalne šobe, ki se glede na izbrano temperaturo obarvajo modro ali rdeče.

Ker gre za praktično tehnološko enako podrt model, kot je predsedniški razred S, o novitetah ni treba izgubljati besed. Po cesti se zna voziti polsamodejno, delovanje in povezanost sistemov je na zavidljivi ravni, prav tako pa preglednost nastavljivih digitalnih merilnikov. Še najbolj nas je zmotil počasen zagon večopravilne enote, visokorasli pa s seznama doplačilne opreme raje črtajte panoramsko strešno okno, ki vzame nekaj centimetrov višine.

Foto: Gašper Pirman