Kaj izbrati: Klasični malček ali crossover?

Kakšne so dileme kupca avtomobila, ki koleba med klasičnim mestnim in dimenzijsko primerljivim crossoverjem? Preverili smo pri Citroenu, kjer so s C3 aircrossom nadgradili svojega klasičnega malčka C3.

Motor: 1,5-litrski BlueHDI, moč: 73 kW

Cena testnega vozila: 23.990 EUR (s popustom: 22.030 EUR)

Poraba na testu: 6,1 l/100 km



Palec gor: živahna in simpatična oblika, prostornost in praktičnost, udobje

Palec dol: mehko podvozje, manj serijskih varnostnih sistemov

C3 aircross izstopa po dinamični in dvobarvni zunanjosti. Foto: Gašper Pirman Citroen se je dokaj pozno odločil, da svoj klasični in zelo priljubljeni družinski enoprostorec picasso zamenja oziroma nadgradi z veliko bolj trendovskim crossoverjem. Tega so izdelali v sodelovanju z Oplom, zato je C3 aircross narejen na enaki platformi kot opel crossland X – vseeno poudarjamo, da bi zaradi povsem drugačnih avtomobilskih filozofij (pod isto lastniško streho) med obema težko našli konkretne uporabniške vzporednice.

C3 aircross daljši, višji in večji, obenem tudi dražji

C3 aircross je zato kljub daljši medosni razdalji (deli si jo s C4 cactusom) zato veliko bolj primerljiv s klasičnim C3. Citroen je danes poleg Peugeota (208-2008) tisti avtomobilski proizvajalec, ki je poleg svojega mestnega avtomobila kupcem ponudil tudi crossover različico.

Med obema je nekaj centimetrov razlike. Aircross je 30 centimetrov daljši, še pomembnejših je dodatnih 14,5 centimetra medosne razdalje. To neposredno vpliva na prostornost v notranjosti, ki je pri aircrossu vseeno bolj velikodušno odmerjena. Avtomobil je tudi višji, kar spet vpliva na počutje potnikov in iz tega vidika je aircross logična (in zato tudi nekoliko dražja) izpeljanka avtomobila.

Štirje od petih kupcev vzamejo C3, le eden C3 aircross



Zanimivi so prodajni rezultati Citroena v letošnjem letu. Do konca aprila je večina kupcev vendarle izbrala C3 (80 odstotkov) in le vsak peti, ki je iskal vozilo te dvojice, se je odločil za večji aircross. Medtem ko je razmerje med spoloma pri C3 občutno na strani žensk (72%), pri C3 aircross pa z rahlo prednostjo vodijo moški kupci (54%).



Aircross je sicer za dobra dva tisočaka dražji od primerljivo opremljenega klasičnega C3. Za testnega bi bilo treba, odvisno od popusta in financiranja, odšteti od 22 do 24 tisočakov.

Ni za dinamične voznike: Udoben, a vozniško mehak

Najprej o enakostih med obema voziloma. Oba sta klasična citroena. To pomeni, da sta v prvi vrsti namenjena bolj udobni in ne dinamični vožnji. Že osnovni C3 je med ovinki precej mehak in zahteva vozniški pristop, ki je sicer tradicionalnim kupcem francoske znamke že dobro poznan.

Aircross je zaradi dva centimetra višje oddaljenosti od tal in svoje višine dobil nekoliko ojačano podvozje, a učinek je še vedno enak – oba sta zelo udobna avtomobila, namenjena prej umirjeni, kot pa živahno-dinamični vožnji med ovinki. Iz vidika omenjenih tradicionalnih kupcev to ni nič slabega, saj je to eden zaščitnih znakov citroenov.

Položaj za volanom je dober, oblikovanje zanimivo in počutje v avtomobilu prijetno. Foto: Gašper Pirman

Veliko funkcij upravljamo prek digitalnega zaslona. Foto: Gašper Pirman

V urbanem okolju ima številne prednosti

V urbanem okolju se bo C3 aircross prav gotovo znašel dobro, bolje kot klasični C3. Lažje je splezati na kakšen robnik, vstopanje in izstopanje iz vozila je preprostejše. To so klasične prednosti crossoverjev in francoski avtomobil jim uspešno sledi. Hvalimo 15-centimetrsko vzdolžno premikanje zadnje klopi, v primerjavi s C3 večji prtljažnik (od 410 do 1.289 litrov) in zato občutno več prostornosti.

Simpatičen v notranjosti, kjer je drugačen od konkurence

Glede notranjosti lahko Citroenu napišemo več pohval. Predvsem zato, ker je ta resnično nekaj posebnega in v številnih podrobnosti odstopa od svoje neposredne konkurence. Kdor je vajen C3, se bo hitro znašel tudi v aircrossu. Testni avtomobil je imel sedeže v svetli tkanini, zanimivo obliko ročne zavore in nasploh razgiban vozniški del. Mnogo kontrolnih gumbov (vsaj v primeru tistega za klimatsko napravo tudi kakšnega preveč) so preselili na sredinski zaslon, kar na drugi strani v notranjost C3 aircross prinaša moderen, delno digitaliziran videz.

Vse seveda ni tako dobro. Določeni materiali so kljub privlačnemu videzu dokaj ceneni, pogrešali smo več uporabnih odlagalnih površin. Dolgo smo na primer iskali ustrezno odlagališče za majhen lonček s kavo.

Avtomobil za tiste, ki že cenijo Citroenove vrline

Toda navzven je avtomobil videti simpatičen, barvit in moderen. Prav gotovo se je oblikovalsko Citroenu prvi resnejši poizkus v svetu crossoverjev dobro izšel. Popestril je konkurenco v tem razredu, kjer sicer ni najboljši, a se za določen krog kupcev postavlja zelo visoko. To zagotovo ni avtomobil za vsakogar, kdor pa ima rad Citroenove tradicionalne vrline, se bo v njem odlično znašel.

