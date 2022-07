Daljši poletni potep: kombi, ki rabi le avtomobilsko vinjeto

Volkswagen z multivanom zapolnjuje vrzel, ki je nastala po umiku večjih enoprostorcev. Ta družinski kombi je bližje kot kadarkoli do zdaj osebnim avtomobilom, z njimi si deli celo vinjeto 2A. Ima štiri sedeže enake velikosti v drugi in tretji vrsti, ki se jih po tračnicah premika naprej in nazaj, sedeža v drugi vrsti pa se celo lahko obrneta v nasprotno smer. Na daljšo pot smo se odpeljali s priključnohibridnim multivanom, ki je najdražji znotraj družine in ponuja le 457 kilogramov nosilnosti. Ob šestih odraslih potnikih s težo 80 kilogramov je nosilnost že prekoračena, še posebej, ker na pot ne gredo brez prtljage.

Na daljšem poletnem potovanju smo preizkusili novega multivana s kombinacijo bencinskega in priključno-hibridnega pogona. Sistemska moč 110 bencinskih in 85 električnih znaša 160 kilovatov oziroma 218 konjskih moči. Polna baterija zagotavlja okoli 40 kilometrov električne vožnje oziroma kombinirano hibridno vožnjo z razmeroma nizko porabo goriva.



Pravijo, da je zdaj multivan novi bulli, čeprav nima motorja in pogona zadaj, nima vetrobranskega stekla "na prečo", nima ozkih strešnih stekel, ne šarmira s sijočimi pokrovi koles z videzom okroglih ogledal …, vendar lastnosti vse bolj cenjenega starodobnika ohranja v svojih genih.



V Volkswagnovih materialih se novi multivan pojavlja kot T7, torej bi lahko bil transporter. Tudi v slovenskih cenikih ga najdemo med gospodarskimi vozili, kar ni čudno, saj so ga Nemci razvijali na oddelku za gospodarska vozila.



Po drugi strani za pravega transporterja še vedno velja tisti z oznako T6, ki ostaja v redni prodaji, novi multivan pa prinaša kopico avtomobilskih lastnosti. Kot je že večkrat zapisano, je izdelan na različici avtomobilske platforme MQB, ki je osnova golfa, tiguana, kodiaka, tarraca …



Po slovenskih avtocestah se multivan vozi z vinjeto 2A, medtem ko transporter(ji), ki nad sprednjo osjo meri(jo) več kot 130 centimetrov, potrebuje(jo) vinjeto 2B (220 evrov letno). Tudi gume multivana so avtomobilske (235/50 R18), transporter pa je obut v robustnejše komercialne z oznako C.

Motor: štirivaljni bencinski plug-in hibrid, 160 kW

Poraba na testu: 6,9 l/100 km

Cena vozila: 71.979 EUR

Natančno odmerjena dvobarvnost

Pojavo multivana lahko ocenimo kot preprosto in elegantno. Mejo med modro barvo, ki oklepa močno zatemnjena stekla, in spodnjo belino predstavlja kromana linija. Ta sega od sprednjih do zadnjih svetlobnih enot, tanka matrična žarometa pa sta povezana svetlobno.

Postavljen je na gume 235/50 R18, med homologiranimi dimenzijami pa najdemo tudi možnost izbire komercialne gume 215/60R17C. Sicer je malo verjetno, da bi kdo uporabljal to ugledno, drago in tipično potovalno vozilo v pogojih, kjer bi potrebovali robustnejše gume. Odmik od tal znaša 152 milimetrov, temu podatku dodajamo, da je podvozje posebej gladko obdelano zaradi zmanjšanja zračnega upora.

Z dolžino pot petimi metri in višino pod dvema se multivan na hrvaških trajektih cenovno uvršča med običajne osebne avtomobile, na avtocestah pa bi moral biti razred višje. No, med našim potovanjem so mu na cestninski postaji oprostili (ali pa spregledali) tistih sedem milimetrov, zaradi katerih bi padel v cestninski razred II (višina nad 1,9 m).

Multivan nad sprednjo osjo manj meri kot 130 centimetrov, zato mu pripada osnovna vinjeta 2A za osebne avtomobile. Foto: Aleš Črnivec

Oblikovanje multivana je preprosto s čistimi linijami. Na soncu parkirano vozilo prezračimo z daljinskim odpiranjem ali ohladimo z uporabo aplikacije. Foto: Aleš Črnivec

Tudi notranjost naredi vtis

Za začetek že z odpiranjem drsnih in petih vrat z nožnim zamahom. V vročini se poleg vrat lahko daljinsko odpira tudi sprednji stekli. Obstaja še možnost uporabe aplikacije, ki omogoča predhodno ohladitev razgretega parkiranega vozila.

Svetla kabina pod steklenim ostrešjem je urejena za razvajene okuse. Med opremo izstopajo mehke obloge, dva v eno celoto povezana zaslona, površine z videzom lesa prek armature, mizica, ki drsi po koridorju med sedeži, barvna paleta ambientalne svetlobe, nočni pozdrav s projekcijo silhuete vozila …

Sedeži so serijsko oblazinjeni s prevlekami ArtVelours in usnjeno obrobljeni. Niso odmerjeni za bolj zajetne postave, niti niso športno ukrojeni. Sprednja dva sta pričakovano bočno bolj obrobljena kot preostali, več opore dajeta v naslonjalih kot sedalih. Sta električno pomična, serijsko ogrevana in nastavljiva po dolžini sedal, vozniški ima tudi spominsko funkcijo.

Oprema je razdeljena na serijsko in doplačilno

V prvo skupino spadajo tripodročna klimatska naprava, matrični žarometi s prilagajanjem dolgih luči, električno pomična drsna vrata, kakovostno oblazinjenje, informacijski zaslon Pro, radio z desetpalčnim povezljivim zaslonom na dotik, več kot 20 varnostnih sistemov ...

Osnovno ceno hibridnega multivana 1.4 TSI style 58.466 evrov dodatna oprema dvigne za 13 tisočakov in pol. Z daljšega seznama izpostavljamo dvobarvno zunanjost, stekleno ostrešje, 18-palčna platišča, navigacijo Discover Pro, zaslon head up, radarski tempomat, dinamično upravljanje podvozja, ozvočenje Harman Kardon, razporeditev sedežev 2-2-2 vis-a-vis …

Šest sedežev, štirje na tračnicah

Štiri sedeže enake velikosti v drugi in tretji vrsti se lahko premika vzdolž tračnic, poklopi naslonjala, postavi navpično ali odstrani iz vozila. Sedeža v drugi vrsti se lahko obrne nazaj, zato imata tudi posebej vgrajena varnostna pasova. Sta najtežja, vendar je njuno dvigovanje iz tračnic, obračanje in ponovno nameščanje preprosto, kar smo preverili.

Kaj nas je zmotilo



Sedeža v drugi vrsti sta nastavljiva po naklonu, vendar bi bil iztegnjeni kot naslona lahko večji. Menimo, da skrajni položaj še ne zagotavlja dovolj ugodnega mesta za počivanje, takšnega kot sovoznikov spredaj.



Tudi o občutljivosti zaslona na zamah imamo svoje mnenje. Vozniki se pač vedno ne oklepamo volanskega obroča, ampak kdaj z roko tudi kam sežemo, takrat pa lahko nehote vklopimo eno od funkcij.

V kabini izstopajo v eno združena zaslona, mehki materiali, kakovostno oblazinjenje, uporabni elementi za udobno potovanje … Foto: Aleš Črnivec

Sprednja sedeža sta nastavljiva električno, sedali sta raztegljivi, v drugi in tretji vrsti se poljubno premikajo vzdolžno. Foto: Aleš Črnivec

Opremljen za daljša potovanja

Klimatska naprava deluje dvopodročno spredaj in ločeno zadaj, poleg sprednjih so zračniki nameščeni zadaj pod stropom in na tleh. Pomična mizica v multivanu ni novost, še vedno pa je posebnost. S pomočjo tračnic je lahko kjerkoli med sedeži ali pa ostane doma. Zgoraj ima tri utore za pijačo, v notranjosti pa velik shranjevalni prostor. Ob straneh nosi dve viseči plošči, ko se dvigneta, nastaneta pravi mizi.

Pred sovoznikom sta dva zaprta predala, predali so tudi pod sedeži. Sredi armature je prostor vsaj za dva telefona, vhodov USB je dovolj. Številne utore najdemo na armaturi, v položenih naslonjalih v drugi vrsti, v obeh avionskih mizicah ... Poleg lučk za osvetlitev kabine sta dve v prtljažnem delu, ena je lahko prenosna svetilka, kakršno smo najprej videli v citroënih.

Raztegljiv prtljažnik

Na sredini kabine je med sedeži koridor, ki sega vse do petih vrat. Tako je težko govoriti o prostornini prtljažnega prostora, ki lahko sega med sedeža tretje vrste. Za šestimi sedeži je 46 centimetrov razpoložljive dolžine. Pri razporeditvi sedežev 2-3 so izmerili volumen 1,7 kubičnega metra, samo za sprednjima dvema pa kar 3,3. Dolžina tega tovornega, lahko tudi spalnega prostora pa znaša 2,4 metra.

Občutki za volanom so avtomobilski

Med prvo namestitvijo za volan nismo ostali ravnodušni. Všeč nam je digitalizirana prestavna enota, ki zaslon deli na dva dela. Levi predstavlja merilnike, desni pa osrednji zaslon. Na obeh je mogoče izbirati načine prikazovanja. Lepo in ergonomsko učinkovito.

Hibridni različici pripada uveljavljeni šeststopenjski menjalnik DSG z možnostjo izbiranja prestav izza volanskega obroča. Med potovanjem deluje nezaznavno, v mestu je odlično usklajen z obema vrstama pogona in sistemom auto hold. Tempomat pred semaforjem samodejno ustavi in ponovno spelje po postanku do deset sekund.

Prostor za petim in šestim sedežem je dolg 46 centimetrov. Foto: Aleš Črnivec

Ali naj se zaradi nosilnosti 457 kilogramov odpovemo eHybridu?



Podatki v potrdilu o skladnosti za vozilo so jasni. Masa vozila znaša 2.293 kilogramov, največja tehnično dovoljena masa pa 2.750. Težave ni, če družino sestavljajo dva odrasla, ki na primer tehtata po 80 kilogramov, in štirje otroci, skupaj okoli 200 kilogramov, saj ostane skoraj sto kilogramov za različno prtljago. Drugače bi bilo pri prevozu odraslih oseb. Če povprečna masa potnikov znaša 80 kilogramov, je pri polnem vozilu nosilnost že prekoračena, še posebej, ker na pot ne gredo brez prtljage.



Pri vseh treh stopnjah opreme eHybrida (vstopna, life, style) največja dovoljena masa znaša 2.750 kilogramov. Nosilnost je večja za približno sto kilogramov, kolikor je lažja osnovna oprema, vendar brez dodatkov. Menimo, da vstopni multivan brez dodatne opreme kljub večji nosilnosti za večino ne bi bil sprejemljiv.



Za potovanja šestih odraslih oseb s pripadajočo prtljago sta bolj primerna 150-kilovatni TSI ali 110-kilovatni TDI. Največja dovoljena masa obeh je sto kilogramov več, torej 2.850, obenem pa sta občutno lažja. Na stopnji style in glede na različno opremo nosilnost bencinskega multivana znaša najmanj 616 kilogramov, dizelskega pa 559 kilogramov. Tako menimo, da bi nosilnost lahko predstavljala enega od dejavnikov za neizbiro priključno hibridnega multivana.

Med ovinki ne zaostaja za osebnimi avtomobili

Na stari jadranski magistrali smo si lahko dali duška med ovinki in med pospeševanjem, saj na tej še vedno prometni cesti praktično nihče ne prehiteva. Niti avtodomov, tovornjakov, počasnih turistov ... Saj se nam ni nikamor mudilo, ampak vožnja 40 ali 50 kilometrov na uro nam pa res ne leži.

Doplačilni DCC (dynamic chassis control) prilagaja vzmetenje vsakega kolesa posebej trenutni cestni podlagi, možnosti "comfort" in "sport" pa vplivata tudi na delovanje volana. Podvozje tako ne omogoča samo dinamike okoli ovinkov, pač pa je ustvarjeno za udobno vožnjo, tudi kadar cestna podlaga ni najbolj gladka.

Hibridni način je bolj učinkovit zunaj avtocest

Multivan se z mesta odpelje na elektriko, hibridni način pa izbere voznik oziroma sistem, kadar je baterija izpraznjena. Do hitrosti okoli 90 kilometrov na uro je vožnja tudi na dolgih razdaljah gospodarna, ker se elektrika in bencin enakomerno menjata.

Prehodi se ne občutijo, so pa opazni na merilniku vrtljajev. Kazalec niha med 0 in 2.000, med umirjenim pospeševanjem vrtljaji dosežejo vrednost okoli 2.200. Prvih 200 ali 300 kilometrov po polnjenju baterije je sistemske moči dovolj za nagla pospeševanja z vrtljaji ki sežejo prek šest tisoč.

Med dolgotrajnim potovanjem po avtocesti s hitrostjo 130 kilometrov na uro ali še hitreje, napolnjenost baterije na en odstotek pade po sto kilometrih ali še prej. Nekaj energije se sicer v baterijo vrne med naključnim zmanjšanjem hitrosti in med vožnjo navzdol, vendar za pogon skrbi bencinski motor. Pri 130 na uro se vrti s tri tisoč vrtljaji, poraba pa seže prek osmih litrov.

Volumen za drugo vrsto sedežev meri 1,7 m3. Sedeža se lahko obrne nazaj, poklopi ali odstrani iz vozila. Tovor se lahko zaščiti z razpeto mrežo za prvo ali drugo vrsto sedežev od stropa do tal. Foto: Aleš Črnivec

Potovalni podatki: 1.618 prevoženih kilometrov s povprečjem 6,6 litra goriva in kilovatno uro elektrike na sto kilometrov. No, računalnik se malo zlaže, tako da je dejansko povprečje blizu sedmih litrov. Foto: Aleš Črnivec

Poraba na testu: 6,93 litra bencina in kilovatna ura na sto kilometrov

Takšen je izračun po 1.622 kilometrih (štart s polno baterijo), štirih točenjih goriva (112,46 litra) in podatku o povprečni porabi elektrike. Vendar posamezne povprečne porabe dajejo drugačno sliko. Po vrsti so znašale 5,7 (391 km), 6,8 (571 km), 7,5 (524 km) in 8,8 (136 km). Vidimo, da je poraba naraščala z dolžino poti in stanjem (praznjenjem) baterije.

Precej manjšo spodnjo mejo smo dosegli med krajšim potovanjem. S polno baterijo smo krenili na 200-kilometrsko pot in povprečno porabili 4,9 litra in 4,7 kilovatne ure elektrike, na polovici poti pa je poraba znašala zgolj 4,0 litra in 8,3 kilovatne ure. V bateriji je ostal le odstotek energije, kar je spodnja meja izpraznjenosti. V treh urah in osmih minutah smo jo napolnili do 98 odstotkov.

tehnični podatki volkswagen multivan 1.4 TSI eHybrid style vrsta motorja bencinski hibridni 4-valjni, 4 ventili na valj prostornina v cm3 1395 moč (bencin) v kW (KM) pri vrt./min. 110 (150) pri 5000 - 6500 moč (el.) v kW (KM) 85 (116) moč (sistem) v kW (KM) pri vrt./min. 160 (218) pri 4900 - 6500 navor (sistem) v Nm pri vrt./min. 350 pri 1400 - 4100 menjalnik avtomatski 6-stopenjski pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4973 x 1941 x 1907 medosna razdalja v mm 3124 prtljažnik v m3 za prvo / drugo vrsto sedežev 3,3 / 1,7 število sedežev 6 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 2293 (457) največja hitrost v km/h 190 pospešek do 100 km/h v sekundah 11,6 poraba (po normah EU) v l/100 km 1,9 poraba na testu v l/100 km 6,9 cena osnovnega modela v EUR 41.923 cena testnega vozila v EUR 58.466 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 71.979

Polna baterija zagotavlja okoli 40 kilometrov električne vožnje oziroma okoli 200 kilometrov kombinirane vožnje z nizko porabo goriva. Foto: Aleš Črnivec

Elegantno tanka matrična žarometa sta svetlobno povezana. Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec