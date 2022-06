Prvi vtis: pokukali smo v nov Volkswagnov kombi #video

Ko smo stopili v večji predstavitveni prostor, kjer je bil parkiran najnovejši Volkswagnov model, smo najprej opazili prepoznaven svetlobni podpis, ki je postal prepoznaven znak družine ID. Presenečeni nad tem kar vidimo, proizvodnja v tovarni v Hannovru je namreč stekla šele pred petim dnevi, smo seveda hitro pristopili. Pri Volkswagnu so nam hitro pojasnili, da gre za predprodukcijski model, zato raven nekaterih podrobnosti še ni na takšnem nivoju kot je pri prvih avtih, ki so v teh dneh zapeljal s proizvodnega traku. Kakšen je torej prvi vtis?

Kje je pokrov motorja?

ID. buzz v dolžino meri 4,71 metra, širok je 1,98 metra in visok 1,93 metra. Zaradi izredno kratkega previsa in kratkega sprednjega pokrova delu v živo manjši, kot smo dobili vtis na prvih uradnih fotografijah. Zaradi zanimivih oblikovnih rešitev, koles potisnjenih povsem na skrajne konce in razmeroma velike višine deluje manjši, kot v resnici je. Za lažjo predstavo, v primerjavi z multivanom je krajši za kar 19 centimetrov, a je od njega dobrih sedem centimetrov širši in malenkost nižji.

O novodobnem nasledniku legendarnega kombija T1 smo pisali že veliko. Če povzamemo najvažnejše novosti - ID.buzz sloni na namenski električni platformi MEB (tako kot ID.3, ID.4 in ID.5). Medosna razdalja znaša 2,98 metra, kar je največ med vsemi avtomobili družine ID. To je torej le dober centimeter manj kot pri multivanu (ali električnem hyundaiu ioniq 5), a na primer skoraj 22 centimetrov več kot pri ID.4.

Zaradi kratkih previsov deluje ID.buzz krajši, kot je v resnici. V tovorni prostor naj bi šli dve evro paleti. Foto: Gašper Pirman

Tovorni del deluje precej visoko

Tega nismo opazili samo mi, tudi drugi novinarski kolegi so nas spraševali ali se nam zdi nakladalni prostor postavljen nekoliko visoko. Brez neposredne primerjave je težko govoriti, a res se nam je zdel nekoliko višji. Logično, seveda. Pod tovornim delom je namreč baterijski paket z zmogljivostjo 77 kilovatnih ur. Nosilnost je omejena na 650kg.

Kljub temu je v tovornem delu prostora za dve evro paleti, ob naročilu vlečne kljuke pa bo lahko ID.buzz za seboj vlekel prikolico z maksimalno obremenitvijo do 1.000 kilogramov. Nekaterih podrobnosti žal še nismo uspeli izvedeti, saj se bo predprodaja potniške in tovorne različice v Sloveniji pričela konec junija, takrat pa bodo znani tudi ceniki in vse razpoložljive opcije.

Brez osrednjega grebena

Tako kot pri ostalih članih družine ID. je tudi v primeru tovornega ID.buzz velik poudarek na sami uporabnosti potniške kabine. Med sedeži na dnu seveda ni osrednjega tunela. Ker je celoten pogonski sklop z motorjem in 1-stopenjskim menjalnikom bistveno manjši kot pri termičnih motorjih je potniška kabina lahko bistveno bolj prostorna. Ko smo sedli za volan nas je tam sicer pričakal poznan pogled.

Volkswagen vztraja pri svoji zasnovi armaturne plošče, kjer je praktično vse upravlja preko osrednjega zaslona na dotik. Pred voznikom je nameščen manjši digitalni zaslon, menjalna ročica pa je nameščena ob digitalnem zaslonu. Sedeži so delovali bolj udobni kot pri ID.3 ali ID.4, kljub tovornemu delu, sicer pa za volanom brez večjih pretresov. Še vedno si želimo fizičnih stikala za klimatsko napravo in hitrejšo večopravilno enoto.

Obljubljajo do 425 električnih kilometrov

ID.buzz cargo naj bi bil predvsem idealen spremljevalec dostavljalcev v večjih mestih, kjer so središča zaprta za dostavnike s termičnimi motorji. Tovorni kombi poganja elektromotor z 150 kilovati, ki bo po podatkih tovarne v povprečju porabil 20,4 kilovatne ure na 100 prevoženih kilometrov. Doseg naj bi znašal do 435 kilometrov, v realnosti pa okoli 20 odstotkov manj.

Nakladalni rob je od tal oddaljen 62,5 centimetra. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Zaradi bistveno manjšega pogonskega sklopa ni potrebe po dolgem pokrovu motorja, ID.buzz zato deluje na prvi pogled bistveno drugače od drugih kombijev. Foto: Gašper Pirman