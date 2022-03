Za njim se je obrnil vsak: tak je novi Škodin avto #video

Škoda se je v preteklosti že večkrat dokazala in na trg pripeljala avtomobile, ki morda niso bili oblikovno najbolj drzni, so pa navdušili s svojo uporabnostjo in prostorskimi rešitvami. Enyaq coupe ni popolno nasprotje tega, saj gre še vedno za zelo prostoren in uporaben avtomobil, a ima zunanja podoba tokrat večjo težo kot pri kateremkoli njihovem modelu. Enyaq coupe je vpadljiv in všečen električni SUV, ki na cesti požira poglede kot nobena škoda do zdaj. Vozili smo tudi športno različico RS z 220-kilovatnim elektromotorjem, ki bo edina izbira za slovenske kupce enyaqa coupeja. Poleg večje baterije z 82 kilovatnimi urami prinaša še nekoliko nižje vzmetenje, boljšo založenost z opremo in vstopno ceno 60 tisoč evrov.

Razred športnih terencev s prirezano strešno linijo po vzoru kupejev raste z neverjetno hitrostjo. Gre za najhitreje rastočo družino v Evropi, zato ni presenečenje, da se za to karoserijsko obliko odloča vse več znamk. Med njimi želijo svoj kos pogače tudi pri Škodi. In enyaq coupe je pravzaprav prvi njihov avto, kjer ima videz prednost pred uporabnostjo. To ne pomeni, da je znotraj utesnjeno ali premalo prostora na zadnji klopi, zaradi nižje strešne linije. Kje pa, še zdaleč ne. Enyaq coupe bo zlahka sobival s štiričlansko družino. Je pa edini Škodin avto, kjer je imela zunanja oblika prednost pred iskanjem prostorskih rekordov. Prtljažni prostor je zato v primerjavi z običajnim enyaqom malenkost manjši in na zadnji klopi poleg nekoliko nižje strehe. V resnici še najbolj zmotijo malenkost manjša zadnja stekla, kar bo za otroke pomenilo nekoliko slabšo vidljivost iz avta.

Na cesti štrli iz povprečja

Kupejevska različica je od običajne za 15 milimetrov nižja, to pripomore tudi k boljši aerodinamični učinkovitosti. Količnik zračnega upora je malenkost boljši, ustavi se pri 0.253. V živo deluje kupejevski enyaq res dobro. Do zdaj nismo bili najbolj navdušeni nad tem novim razredom, a Čehi so dobro združili oba svetova. Zadnje luči so enake kot pri običajnem enyaqu, prav tako sta enaka do stebrička B. Stebriček C je res masiven in izza volana omejuje pogled nazaj. A ostra linija zadnjega stebrička daje avtu zanimiv značaj, obenem pa ga ne naredi napihnjenega. Na cesti izstopa. Ne le med škodami, tudi med drugimi avti izstopa iz povprečja.

Prtljažnik je komaj kaj manjši

Logično je, da mora zaradi zunanjosti ceno plačati notranjost. Gledano iz stališča družinske rabe je coupe slabše izkoriščen kot običajni enyaq, toda navsezadnje je tudi njegova ciljna skupina drugačna. Bolj kot družine bodo za njim pogledovali tisti, ki si želijo biti posebni ali na cesti izstopati in jim prostorski centimetri pomenijo manj. Še posebej to velja za športno različico RS. Pri njej je ta družinskost še bolj zabrisana, ob izbiri zelene barve z zanimivim imenom mamba green pa bo lastnik zagotovo opazen na vsakem koraku.

Čeprav so v ospredju drugi njegovi atributi, je enyaq coupe s svojimi 4.653 milimetri velik avto. Pravzaprav se od običajnega enyaqa razlikuje po malenkostih. Prostora na zadnji klopi je dovolj za potnike do višine 190 centimetrov, prostora za kolena je enako in prtljažni prostor je le 15 litrov manjši in ima 570 litrov.

Enyaq coupe je daleč najbolj vpadljiva škoda, ki bo slovenskim kupcem na voljo le kot športni RS. Foto: Gašper Pirman

20-palčna so pri RS serijska, na voljo so tudi opcijska 21-palčna platišča. Foto: Gašper Pirman

Velikanska steklena streha serijska

Za nekaj odstavkov še ostajamo za volanom. Tudi pri tem gre za poznano okolje, a zaradi paketa RS pozdravljamo prihod novih športnih sedežev in dodatne barve. Večopravilna enota je prav tako posodobljena in se pohvali z najnovejšo programsko opremo. Ta prinaša nekoliko boljši pregled prek navigacijske naprave na proste polnilnice in možnost posodobitev prek oblaka. Vozniško okolje je premišljeno in hvalimo tista fizična stikala, ki so ostala. Še vedno pravimo, da je za voznika v enyaqu bolje poskrbljeno kot v ID.4 oziroma ID.5.

Med novosti sodi tudi nadzor in pregled ključnih podatkov avtomobile preko namenske aplikacije. Foto: Gašper Pirman Za zdaj bo pri nas na voljo izključno RS

Pri Škodi so priznali, da so trenutno prekinili proizvodnjo vseh enyaqov. Zaradi vojne v Ukrajini so tam prekinili proizvodnjo kablov, ki so ključni del njihovega električnega avtomobila. Ker gre za specifičen del, ki ga izdelujejo le tam in na hitro ne morejo preseliti proizvodnje drugam, je ta zastala. Tudi zato so v družbi Porsche Slovenija previdni pri napovedih in pravzaprav niti ne vedo, koliko coupejev bodo dobili v Slovenijo. Prvi avti naj bi k nam zapeljali pozno jeseni, bodo pa za naročilo na voljo izključno športni RS s ceno od 60 tisoč evrov.

Za volanom bistvenih razlik ni. Pri paketu RS je nekaj več barve in boljši so sedeži. Prav tako je posodobljena tudi večopravilna enota. Foto: Gašper Pirman

Kaj torej prinaša divji RS?

RS ima najvišjo hitrost omejeno na 180 kilometrov na uro, kar je 20 kilometrov na uro več kot pri drugih modelih enyaqa coupeja. Kot se za najboljše opremljeno različico spodobi, ima še s 131 diodami osvetljeno sprednjo masko (zanjo se odloči več kot 40 odstotkov kupcev), sprednji žarometi so matrični in serijsko je opremljen že z 20-palčnimi platišči).

Njegov glavni poudarek je seveda sistemska moč obeh elektromotorjev. Ker sta dva ima štirikolesni pogon in 220 kilovatov ter 460 njutonmetrov navora. Tehnično gledano so elektromotorji enaki za vse različice, a s pomočjo programske nadgradnje iz njih iztisnejo več moči. Na dnu vgrajena baterija ima zmogljivost 77 kilovatnih ur (neto), kar je po podatkih tovarne dovolj za 545 kilometrov po merilnem ciklu WLTP. Ker se več kot 70 odstotkov vseh kupcev odloči za večjo baterijo, to niti ne pomeni težave, saj se ob tako dobro založenem avtomobilu skoraj nihče ne bi odločil za manjšo baterijo.

Na toskanskih cestah je RS porabil 19,7 kilovatne ure na 100 prevoženih kilometrov. Ko smo prvič sedli za volan, smo ponastavili podatke potovalnega računalnika, a preden smo storili, je bila poraba 23,4 kilovatne ure ob prevoženih dva tisoč kilometrih. Ravno zaradi nadgradnje programske opreme in boljše aerodinamične učinkovitosti naj bi imel coupe celo daljši doseg kot običajni enyaq. Kot pravijo pri Škodi, naj bi imel okoli 20 kilometrov več dosega v realnih pogojih.

Preseneti s pospeškom, a do pravih RS mu še manjka

Kljub masi 2.250 kilogramov enyaq coupe RS prijetno preseneti ob polnem pospeševanju. Prav lepo sune v hrbet in zaradi hipnega navora ponudi kar nekaj vznemirjenja. Nekoliko trše vzmetenje prinaša več zibanja po neravninah, a pri Škodi so se verjetno zavedali, da s tem RS ne bo nihče lovil rekordov. Predvsem gre za hiter avto, a zaradi mase in velikosti v zavojih ne more slediti bratskim RS. Pričakovano, seveda. A po drugi strani gre za hiter avto, ki zlahka doseže avtocestne hitrosti, ne da bi se pri tem bistveno spotil. Še posebej, ker ob tem ne bobni bencinski motor, ampak skoraj ves proces spremlja le piš vetra.

Zadnje luči so enake kot pri enyaqu, čeprav gre za precej spremenjen zadek. Foto: Gašper Pirman

Pri RS je osvetljena maska serijska, zanjo se sicer odločilo več kot 40 odstotkov kupcev. Foto: Gašper Pirman