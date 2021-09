Še ena uspešnica Porscheja? Dvignjen in tudi bolj prostoren.

Taycan cross turismo je logična nadgradnja limuzinskega taycana, ki zaradi večje splošne uporabnosti in terenskih genov hitro pridobiva nove simpatije. V Sloveniji so do danes prodali 26 taycanov, s prihodom cross turisma pa se bo tehtnica z vsakim prodanim avtomobil vse bolj pomikala v njegovo stran. Na Češkem smo vozili osnovno različico z vstopno ceno 98 tisoč evrov in nekoliko močnejši cross turismo 4S z vstopno ceno 117 tisoč evrov. Seveda, na voljo sta tudi "divji" turbo in turbo S različici s 500 oziroma 560 kilovati moči.

Če je bilo treba pri taycanu na osnovno različico čakati skoraj leto dni (povezava do prve vožnje spodaj), so pri modelu cross turismo že od začetka na voljo vse štiri različice. A tudi če govorimo o osnovni različici taycana cross turismo ne moremo mimo podatka, da je v primerjavi z običajnim taycanom že serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom, zračnim vzmetenjem in baterijo z večjo kapaciteto (93,4 kilovatne ure). Od tod tudi razlika v začetni ceni, cross turismo je od taycana dražji za osem tisoč evrov.

Na vrhu kraljuje turbo, čeprav je avto brez turbine

Najmočnejša je seveda zopet turbo S s 460 kilovati osnovne moči oziroma 560 kilovati v kratkotrajnem povečanju moči. Kljub terenskim genom bo do stotice pospešil v 2,9 sekunde in dosegel elektronsko omejeno hitrost 250 kilometrov na uro. Doseg kljub izjemnim zmogljivostim znaša med 388 in 419 kilometri.

Različica turbo ima v osnovi enako moč, a manjšo v načinu "overboost". Zato do stotice pospeši 0,4 sekunde počasneje in ima daljši doseg med 395 in 452 kilometri. Cross turismo 4S ima 360 kilovatov oziroma 420 ter doseg med 388 in 452 kilometri. Osnovna različica ima še vedno zajetnih 280 kilovatov in doseg med 389 in 456 kilometri.

Na cesti je požiral poglede. Ljudje niso navajeni, da je Porsche električen in poleg vsega še takšen, ki po svoji silhueti spominja na karavana. Foto: Gašper Pirman

Brez skrbi, zmore več kot si marsikdo upa

Cross turismo je na cesti sicer tipičen Porschejev avto. Izredno dobro uravnotežen, v normalnem toku prometa prav nič naporen in zaradi neslišnega električnega pogona praktično neslišen. Položaj za volanom je klasičen za znamko Porsche in tudi sam volanski obroč je enak kot v modelu 911. Izjema je le manjši gumb za vklop rekuperacije zavorne energije. Spodaj desno je tudi pri električnem taycanu vrtljiv gumb za izbiro voznega programa.

Rekuperacija zavorne energije je sicer dobra, le nastaviti je ni mogoče. Porschejevi inženirji so dali prednost ohranjanju gibalnega momenta avtomobila, a jakost rekuperacije bi lahko voznik prilagajal tudi sam. Ostrejšo bi na primer izbrali med vožnjo po mestu ali pa ob spuščanju po strmem klancu navzdol.

Ena izmed posebnosti taycana cross turismo je tudi program gravel, ki še za dodaten centimeter dvigne vzmetenje za vožnjo po slabših kolovozih in cestah. Foto: Gašper Pirman Gravel dvigne avto za dodaten centimeter

Zaradi drugačne strešne linije je zadaj skoraj pet centimetrov dodatnega prostora za glave potnikov, prtljažni prostor pri osnovni in 4S različici meri 446 litrov ter pri turbo in turbo S 405 litrov. Gre za povsem spodobno velik prtljažni prostor (za lažjo predstavo smo vanj položili letalski kovček in nahrbtnik).

Med vožnjo smo zavili tudi s precej (slabih) podeželskih čeških cest v nekdanji kamnolom. Cesta do tja je bila vse prej kot urejena, polna lukenj in kamnov, a z vklopom voznega profila gravel se je višina avta dodatno dvignila za dodaten centimeter. V primerjavi s taycanom je cross turismo za tri centimetre višji in ima tudi nekoliko spremenjena odbijača za večja vstopni oziroma izstopni kot. Ob majhnem jezeru, ki je nastal na dnu kamnoloma smo zaradi fotografij in video materialov kar nekajkrat pospeševali, ostro zavijali in se podili po makedamskih kamionskih cestah. Ja, presenečeni smo bili kaj vse je zmogel in preživel. Brez težav in brez najmanjše skrbi so nas Porschejevi inženirji spremljali in vmes še spodbujali. Le redkokateri lastnik bo taycana cross turismo pognal čez takšne ovire in s vozil s takšno hitrostjo po tako neurejenih cestah.

Pri taycanu ne, pri cross turismu že od začetka hitrejše AC polnjenje

V skoraj uri trajajoči tiskovni konferenci so pri Porscheju govorili veliko tudi o polnilni infrastrukturi. Priznavajo, da je Tesla s svojo polnilno mrežo hitrih polnilnic in "destination charging" točkami korak spredaj. A tudi sami si želijo za kupce svojih modelov in na koncu tudi za lastnike drugih avtomobilov poskrbeti za lastno razvejano polnilno mrežo. Pospešeno širijo število AC polnilnih mest na določenih mestih (hoteli, golf igrišča, nakupovalni centri...) in gradijo hitre polnilnice ob večjih cestah evropskih držav.

Cross turismo je že od začetka prodaje sicer lahko opremljen tudi s hitrejšim polnilcem AC, ki omogoča hitrosti polnjenja do 21 kilovatov. Na hitri polnilnici tipa ionity je hitrost polnjenja mogoča s kar 270 kilovati, baterija se do 80 odstotkov v tem času napolni v 22 minutah in pol. V petih minutah polnjenja se doseg poveča za 100 kilometrov.

Vse je podrejeno aerodinamičnosti, tudi kolesa pripomorejo k čimmanjšemu zračnemu uporu, posledično je daljši električni doseg. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Na voljo je tudi dodaten off-road paket, ki prinaša dodatne zaščite na odbijačih- Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman