Prostorski kralj iz Češke: zdaj se pelje še bolj "predsedniško" #foto

V okolici Lizbone smo prevozili prve kilometre z novo generacijo škode superb. Ta prepriča z uporabnostjo in pregovorno prostornostjo, ki je zdaj še očitnejša. V ospredju sta bencinski in dizelski dvolitrski motor, v Slovenijo pa bodo superbi pripeljali še pred poletjem. Superb bo stal skoraj enako kot volkswagen passat, s katerim si karavan deli tehnično zasnovo.

Foto: Gregor Pavšič Vse od leta 2001, ko je Škoda po več kot 50 letih obudila ime superb, ta model za češko znamko predstavlja tisto največ – superb je za Škodo zgodba o uspehu, saj so jih do zdaj prodali že več kot 1,6 milijona. Že do zdaj je bil zelo dolg in prostoren avtomobil, kar so Čehi še nekoliko izboljšali. Daljši je za štiri centimetre, za 30 litrov so povečali tudi prostornino prtljažnika. Poln je zanimivih in uporabnih rešitev in se ponuja kot odličen družinski avtomobil, prav gotovo drzna alternativa obilnejšim športnim terenskim vozilom. Le enega od desetih superbov pa Škoda proda fizičnim kupcem. V Sloveniji, kjer bo superb na voljo z različimi tipi klasičnih pogonov (blagi hibrid, priključni hibrid, bencinski in dizelski motor) bo stal od 35.478 evrov dalje. To je 336 evrov ceneje od sestrskega volkswagna passata.

Palec gor: prostornost in praktičnost, vrednost glede na ceno, razpon pogonov, ni športni terenec

Palec dol: dokaj monotona notranjost, ni športni terenec

Nedavno smo v Sloveniji že pozdravili novi volkswagen passat, zdaj pa smo vozili še njegovega češkega brata škodo superb. Čeprav izhajata z iste tehnične platforme in si delita tudi pogonske sklope, so med njima razlike velike. Passat ima svoj značaj, enako velja tudi za superb. Vozili smo res le bolje opremljene različice, toda superb je postal še bolj prepričljiv in zrel avtomobil.

Foto: Gregor Pavšič Ali se bo z opremo lahko povsem kosal s passatom, bomo ocenjevali po daljši testni vožnji po slovenskih cestah. Vsekakor pa je izza volana superb vse tisto, kar od Škodinih avtomobilov pričakujemo. V ospredju je praktičnost tako vozila kot pogona, enako tudi ureditev notranjosti vozila. Superb je na primer dobil smiseln dodatek dveh vrtljivih stikal pod sredinsko konzolo in s srednjim se je mogoče enostavno sprehajati skozi podmenije. Ker se ikone prikazujejo tudi na zaslonu na vrhu sredinske konzole, vozniku z očmi med vožnjo ni treba spuščati pogleda nizko in iz višine pogleda na cesto.

Bistvo superba seveda ostaja prostornost. Zadaj se sedi "predsedniško", prostora bo zanesljivo dovolj tudi za visokorasle potnike. Prostornina prtljažnika zdaj znaša že skoraj 700 litrov (690 litrov), vozilo je tudi polno zanimivih in uporabnih "simply clever" rešitev. Med take sodita iztegljiva dela na vzglavniku, ki kot v dirkaških sedežih pazita na premike glave potnikov (predvsem otrok), zanimivo je tudi držalo za mobilne naprave na sredinskem naslonjalu. Superb je dobil tudi električni rolo v prtljažniku, pripomoček za hitro čiščenje zaslona na dotik in podobno.

Pogled na zadnjo klop in v prtljažnik:

Nekatere zanimive rešitve superba:

Prvo vozno izkušnjo smo dobili z dvolitrskim dizelskim motorjem, ki takemu avtomobilu seveda zelo dobro pristaja. Med ovinki se superb vozi lahkotno, motor ima veliko navora in moči, da je kos vsem svojim nalogam. Poraba okrog Lizbone je znašala dobrih šest litrov na sto prevoženih kilometrov, pri tem pa bo ob umirjeni relacijski vožnji po avtocesti lahko še nižja.

Zanimiva možnost bo tudi vstopni 1,5-litrski motor, kjer so pomanjkanje navora poskušali nadomestiti z dodatkom blagega hibridnega pogona, in prav gotovo tudi poskočni dvolitrski motor TSI.

Pri dizelskem motorju nudi veliko cenejši vstop kot passat

Kot omenjeno že v uvodu, bo superb cenovno zelo blizu sestrskega volkswagna passata. Izhodiščna cena je pri superbu nižja za 336 evrov oziroma slab odstotek. Je to dovolj?

Pri obeh modelih predstavlja osnovno različico 1,5-litrski mehki hibrid, ki zmore 110 kilovatov (150 "konjev"). Osnovna različica z dvolitrskim dizelskim motorjem (110 kilovatov) bo pri superbu stala slabih 38 tisočakov oziroma štiri tisoč evrov manj kot pri volkswagnu passatu. Upoštevaje drugi paket opreme, saj prvi v primerjavi s superbom za passat v Sloveniji ni na voljo, bo razlika med obema 819 evrov v korist superba.

Kakšni motorji še sledijo?

Pri prenosu moči ostaja edina možnost sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG. Za doplačilo štirikolesnega pogona, ki pride v kombinaciji z zmogljivejšim dizelskim motorjem (142 namesto 110 kilovatov), bo treba pripraviti slabe štiri tisočake. Kasneje bo v ponudbi tudi dvolitrski bencinski motor TSI (150 ali 195 kilovatov), za kateraga cene še niso na voljo.

Prav tako še ni znana cena za priključnega hibrida, ki bo imel večjo baterijo in uradni doseg celo več kot sto kilometrov. Če bi bila cena zanj prava, bi bil lahko odlična izbira za marsikaterega voznika. Napolniti baterijo doma in se peljati v službo ter nazaj veliko ceneje kot z bencinom, se zdi zanimiva možnost – a ključna je cenovna razlika v primerjavi s klasičnimi motorji.

Najvišje opremljeni superb je trenutno na voljo v opremi laurent&klement, proti koncu leta bodo razkrili še superb v preobleki sportline – Škodina alternativa passatovi opremi R line.

Po Škodinih podatkih so v 90 odstotkih kupci superba pravne osebe, med temi pa skoraj polovica službeni avtomobili. Tretjino pravne prodaje predstavljajo vozila na lizing oziroma dolgoročne najeme.

Najpomembnejši trgi za superb so Nemčija, Velika Britanija in Češka. Nemcem prodajo kar 95 odstotkov karavanskih izvedb superba. Tako superb kot passat sta izgubila kar nekaj tekmecev in teh danes na trgu prav veliko ni. Tako so se poslovili ford mondeo, renault talisman in opel insignia. Poleg passata med osrednjimi tekmeci ostajo mazda 6, peugeot 508 in citroen C5 X. Tekmeci pa so seveda predvsem modernejša športna terenska vozila. Če bo passatu kupce odžiral tiguan, bo pri superbu to prav gotovo počel tudi novi kodiaq.

Da superb ni športni terenec, smo v uvodu zapisali tako med njegove prednosti kot slabosti. To prav gotovo drži.