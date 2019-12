Prelomna točka? Električni avto za enajst tisoč evrov.

Citigo E je eden najpomembnejših električnih avtov ta hip, saj z nizko vstopno ceno širšim množicam prinaša lažji vstop v elektromobilnost. Po odšteti subvenciji (7.500 evrov) in obljubljenem tovarniškem popustu (3.00 evrov) se cena namreč začne pri enajstih tisočakih. Kupec za to vsoto dobi električno osnovo iz golfa, kar prinaša okoli 200 kilometrov realnega dosega in možnost hitrega polnjenja s 40 kilovati.

Amsterdam in nižinska okolica sta idealna za preizkus najnovejše elektromobilnosti, ki jo ponujajo pri Škodi. Tako citigo E kot superb iV sta prelomna modela za znamko ter napovedujeta nadaljnjo usmeritev češkega proizvajalca vozil.

Majhen avto, a idealen za mestno mobilnost

Res je, Škodin prvi električni model citigo E iV, kot je njegovo polno ime, resda ni največji avtomobil, a bo ravno zaradi svojih dimenzij Foto: Gašper Pirman in splošne uporabnosti v mestih pridobil veliko simpatij. Če si upamo biti še nekoliko drznejši, lahko električnemu modelu citigo E napovemo lepo prihodnost, vse do prihoda tistih pravih povsem namenskih električnih modelov, kot je recimo Volkswagnov ID.3.

Njegov glavni adut je seveda cenovna privlačnost. Na prvi pogled 21.500 evrov, kolikor stane vstopni model, oziroma 23 tisoč evrov za bolje opremljeno različico ni malo. A kot pravijo pri uvozniku, se ob tej ceni upošteva tovarniški popust v višini treh tisočakov. Vsaj do januarja prihodnje leto bo nakup znižala še subvencija v višini 7.500 evrov, citigo E bo posledično na voljo že od enajst tisoč evrov dalje.

Ker je ravno nizka vstopna cena eden glavnih adutov prvega Škodinega električnega modela, si bomo drznili ta odstavek nameniti še preostalim električnim modelom. Večji in z vsaj 150 kilometri več dosega je tukaj renault zoe. Veteran elektromobilnosti se s ceno ne more približati Škodinemu "električarju", saj se ob upoštevani subvenciji cene začnejo pri 25 tisoč evrih. Podobno velik smart forfour z upoštevano subvencijo tudi stane precej več, bratski e-up pa je od škode dražji za približno tisoč evrov. Trg majhnih električnih mestnih avtov bo prihodnje leto dopolnil še "slovenski" twingo, a tudi njegova vstopna cena bo morala biti udarna, če želijo biti Novomeščani konkurenčni.

Električni golf se je poslovil, tehnologijo je posodil Škodinemu malčku

Foto: Gašper Pirman Zaradi omejenega časa nam v Amsterdamu, eni izmed prestolnic elektromobilnosti, ni uspela poglobljena prva vožnja. Z električnim citigojem smo prevozili le dvajset kilometrov, zato o realnosti obljubljenega dosega od 225 do 275 kilometrov po merilnem ciklu WLTP ne moremo soditi. Nekateri kolegi, ki so z njim opravili več kilometrov, so nam zatrdili, da bi citigo E v realnem voznem ciklu lahko prevozil okoli 200 kilometrov.

Ob vklopu prvega in manj agresivnega programa eco bi se doseg lahko povečal vsaj za deset kilometrov, ob izbiri drugega programa eco+ (okrnjeno delovanje klime, zmanjšani moč motorja in najvišja hitrost) pa bi lahko v realnih pogojih prevozili tudi do 230 ali 240 kilometrov. K sreči bomo na pravi test in dokazovanje obljub Škode morali počakati vsega dva ali tri mesece. Prodaja v Sloveniji je namreč že stekla, prvi avtomobili pa bodo na naših tleh januarja.

Foto: Gašper Pirman

Štirje rekuperacijski načini

Električno arhitekturo sestavlja elektromotor z 61 kilovati in 212 njutonmetri navora. Litij-ionska baterija, nameščena na dno avtomobila, Foto: Gašper Pirman ima neto zmogljivost 32,3 kilovatne ure. 168 baterijskih celic je razporejenih v štirinajst modulov, polnjenje teh celic pa je mogoče prek izmeničnega toka AC z 2,3 kilovata (domača vtičnica) ali 7,2 kilovata (stenska domača polnilnica). Pri polnjenju DC se baterijski sklop lahko polni z močjo do 40 kilovatov.

V praksi to pomeni, da se bo citigo E na domači vtičnici (do napolnjenosti 80 odstotkov) napolnil v 13 urah, prek "wallboxa" v štirih urah in na hitri polnilnici v eni uri. S premikom menjalne ročice v levo ali desno nastavljamo raven samodejne rekuperacije zavorne energije. Na voljo so štiri stopnje, pri stopnji 0 se ne rekuperira nič zavorne energije, pri stopnji 4 pa največ. Pri zadnji stopnji gre za tako močno samodejno zaviranje, da se zadaj ob odmiku noge s stopalke za plin vedno vklopijo tudi zavorne luči.

Kockasta oblika prinaša preglednost in prostornost

Citigo E je vsekakor ustvarjen za mestni utrip. S svojo kockasto obliko ni navdih oblikovalcev, a ravno zaradi te oblike postavlja merila v preglednosti iz avtomobila. Hipen navor poskrbi za hitro pospeševanje do petdeset kilometrov na uro in s tem še nadgrajuje njegovo mestno uporabnost.

Pri speljevanju je bliskovito hiter in hitrejše speljevanje na glavno cesto zato še toliko lažje. Enostopenjski samodejni menjalnik pri tem znatno izboljša vsakodnevno uporabnost in preprečuje nerodna speljevanja zaradi prepočasne reakcije voznika s stopalko za sklopko.

Volanski obroč je dobro uravnotežen in kljub manjši medosni razdalji in 16-palčnim opcijskim platiščem dovolj udoben.

Kaj pa vizualne razlike?

Povedano po resnici jih ni veliko. Maska je zdaj "blindirana" in v barvi karoserije, v stranski ogledali so dodali smernike in na zadku spremenili napis citigo. V spodnjem desnem kotu je zelo dobro skrita še oznaka iV.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman