Pomembna novost: prav zato lahko ta pogon zaživi #video

Novi priključno-hibridni pogon pošilja drugo generacijo Mercedesovega modela GLE coupe v novo dimenzijo z uporabnostjo in električnim dosegom med 82 in 100 kilometri po WLTP. Dizelsko-električna kombinacija v svet hibridov s kablom prinaša možnost hitrega polnjenja ter s tem znatno povečuje vsakodnevno uporabnost tega razmeroma nišnega modela.

Svet, ali še bolje rečeno kupci, že kar nekaj let pri izbiri avtomobila ne pogleduje le k uporabnosti, prostornosti in maksimalnemu izkoristku prostora. Zunanja oblika je vse bolj pomembna, še posebej pa čustva premagajo racionalnost pri kupejevsko oblikovanih športnih terencih. Trenda, ki ga je začrtal BMW X6, niso posnemali le drugi tekmeci, temveč so manj uporabni in prostorni avtomobili postali priljubljeni tudi v cenovno dostopnejših razredih. Kot so priznali sami, so se namensko odločili in v ta svet vstopili nekoliko pozneje. Tveganje so prevzele druge znamke in dodobra razvile pravo formulo. Mercedes je nato prečistil vse dobro, vnesel zmes svojih znanj in predstavil prvo generacijo modela GLE coupe. Njegov naslednik je postal oblikovno bolj zrel, s pravimi vizualnimi prijemi oblikovne ekipe pod vodstvom Roberta Lešnika so poskrbeli, da se druga generacija zdi sveža, predvsem na cesti pa je še bolj impozantna.

Neslišna vožnja v privlačni obliki

Ta veliki dinamično oblikovani športni terenec pa navsezadnje ne računa le na privlačnost. Pomemben adut v rokavu je novi priključni hibrid, kjer so združili dvolitrski štirivaljni dizelski motor OM 654 s 143 kilovati in 400 njutnmetri navora in elektromotor s 100 kilovati in 440 njutnmetri navora. Pod prtljažni prostor so vgradili največjo mogočo baterijo. Ta je v primerjavi s predhodnim GLE dimenzijsko enako velika, vendar se je zmogljivost z osmih kilovatnih ur početverila na 31,2 kilovatne ure (bruto).

Prvi GLE coupe se je zdel ogromen avtomobil kljub nekaterim oblikovalskim trikom, ki so ga vsaj vizualno nekoliko zmanjšali. Ob prvem stiku v živo, kljub dodatnim milimetrom v dolžino (+39 mm, 4.939 mm) in širino (+7 mm, 2.010 mm), se zdi manjši od predhodnika. V primerjavi z bratskim modelom ima kupejevska različica za 62 milimetrov krajše medosje, ki zdaj meri 2.935 milimetrov.

Pri Mercedesu obljubljajo med 82 in 100 kilometri dosega po merilnem ciklu WLTP. V realnem prometu bi to moralo zadostovati za priblićno 70 električnih kilometrov. Foto: Gašper Pirman Ena izmed najpomembnejših novosti je možnost hitrega polnjenja z močjo do 60 kilovatov. Foto: Gašper Pirman

Zadaj udobno, a ne kraljevsko kot v klasiki

A bolj kot evolucijska sprememba zunanjosti je pomembna nadgradnja potniške kabine. Predvsem gre za enojajčnega dvojčka Inženirji so pod prtljažni prostor stlačili največjo možno baterijo, zato ima le tal zmogljivost 31,2 kilovatnih ur. Foto: Gašper Pirman modela GLE. To prinaša dva 12,3-palčna zaslona na armaturni plošči, združena na eni plošči. Umetno pamet zagotavlja sistem MBUX, za lažje upravljanje skrbi sogovornica z umetno pametjo, povrhu vsega je nekatere funkcije večopravilne enote mogoče upravljati z gestami. Nič novega torej. Nič novega niti pri kakovosti podajanja informacij in pri brezhibnosti delovanja vsega sistema. Mercedes je tako uporabnost kot tudi grafično podobo razvil do potankosti in si pri tem zasluži izključno oceno ''palec gor''.

Kljub dodatnim milimetrom ostaja potniška kabina enako prostorna kot pri predhodniku. Pri Mercedesu sicer pravijo, da je spredaj za 21 milimetrov več prostora za ramena, a resnici na ljubo tega niti nismo opazili. Smo pa sedeli zadaj in s 183 centimetri nismo imeli težav z glavo. Prostora sicer ni bilo na pretek, kakšna dva centimetra. Veliko raje smo pogledovali proti kolenom, tam težav z razdaljo do sprednjega sedeža ne bodo imeli niti visokorasli potniki.

Kaj pa prtljažni prostor? Če verjamete ali ne: coupe ima s 655 litri za 25 litrov večjo prostornino kot običajni in precej bolj kockasti GLE. Še podatek za ljubitelje priključnega hibrida - kljub ogromni bateriji ostaja prtljažni prostor enako velik kot pri različicah z motorjem na notranje izgorevanje. Nespremenjena je tudi prostornost na zadnji klopi, inženirji pa so uspešno znižali nakladalni rob prtljažnega prostora za dodatnih šest centimetrov.

Mestni način je pameten in priročen sopotnik Foto: Gašper Pirman



Mestni način je pameten in priročen sopotnik Foto: Gašper Pirman



GLE coupe je tako kot preostali njegovi modelni bratje pameten in prilagodljiv sopotnik za vsak dan. Pri hibridni različici pa nam je v oči padel poseben mestni način. Ta glede na podatke iz navigacije preračuna pot in med vožnjo namerno hrani električno energijo, ki jo potrebuje voznik za prevoz od vstopa v mesto do svojega doma. V nekaterih evropskih mestih je namreč v najožje središče dovoljeno iti le z vozilom na električni pogon, voznik pa se tako zavaruje, da mu za konec poti ali nekaj zadnjih kilometrov na zmanjka električne energije in bi moral svoj avto parkirati daleč stran od domače garaže.

Gorate alpske ceste niso pravi pokazatelj

Kot smo že omenili, ima GLE coupe de, kot je njegovo uradno ime, pod prtljažnim prostorom največjo baterijo v svojem razredu. Pri Mercedesu obljubljajo nad 80 kilometrov električnega dosega v običajnih razmerah. Žal se mi tej številki nismo zmogli približati. Ne, ker bi nam pri Mercedesu lagali ali nas zavajali, temveč zaradi lokacije testnih voženj.

Testno vožnjo smo namreč začeli v Innsbrucku in se povzpeli na bližnja smučišča, traso pa končali v Söldnu. V izključno električnem načinu smo prevozili 34 kilometrov, zahvaljujoč osupljivi regeneraciji zavorne energije (prek vseh štirih koles in do 1.800 njutnmetrov ter s tremi stopnjami moči) smo pozneje doseg podaljšali še za šest kilometrov. Glede na temperaturo okoli nič stopinj Celzija, mokre ceste, skoraj izključno vzpenjanje in navsezadnje tudi glede na visoko maso avtomobila (2.690 kilogramov) težko napišemo realno oceno, ampak si upamo optimistično trditi, da bi v voznem ciklu običajnega voznika dosegli vsaj 70 kilometrov. Na pravo sodbo bomo morali počakati na pravi test.

Prtljažni prostor je kljub ogromni bateriji skoraj nespremenjen. Od običajnega GLE coupe je manjši za 17 litrov. Foto: Gašper Pirman

Baterija polna v pol ure

Bolj kot baterija in dizelsko-električni pogon je prelomna tehnologija hitrega polnjenja. Priključni hibridi so bili zaradi počasnega polnjenja z okoli tremi kilovati do zdaj namenjeni izključno polnjenju na domačem polnilnem omrežju, toda GLE coupe ima možnost hitrega polnjenja do 60 kilovatov.

Čas polnjenja se tako s štirih ur (ob moči polnjenja s 7,4 kilovata) oziroma petih ur (moč polnjenja 3,6 kilovata) zmanjša na pol ure. Za bolj smiselno polnjenje do 80 odstotkov napolnjenosti baterije pa bo potrebno vsega 20 minut. Gre za prvi priključni hibrid, ki s takšno hitrostjo polnjenja ne bo večurna ovira na polnilnem omrežju ter hkrati ponuja znatno izboljšano uporabnost na daljših poteh.

Pri nas na začetku prihodnjega leta

Pri slovenskem uvozniku bodo naročila začeli sprejemati že sredi decembra letos, a ker pogajanja s tovarno še niso končana, cen za GLE coupe nimajo. Sodeč po preteklih izkušnjah bo vsekakor nekaj tisočakov dražji, a bo vse bolj priljubljen segment kupejevskih športnih terencev imel v družini pomemben delež.

Druga generacija je od predhodnika večja, a ima po drugi strani 62 milimetrov krajše medosje kot klasični GLE. Foto: Gašper Pirman

Zadaj je cena kupejevske strešne linije prostor za glave. Pri 183 centimetrih je ostalo še kakšen centimeter ali dva prostora, bistveno več prostora je pri kolenih. Foto: Gašper Pirman