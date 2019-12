Slovenec, ki goste Mercedesa uči posebnega vozniškega znanja #video

Vse več ljudi si privošči bolj ali manj terensko usmerjene športne terence, mnogi med njimi pred nakupom nimajo nikakršnih izkušenj z vožnjo po neurejenem terenu. Kako pomembne so izkušnje in katera so osnovna pravila? "Najpomembnejša je počasna vožnja, nikamor se nam ne sme muditi in navkljub vsem kameram si je treba teren ogledati tudi peš," nam je v novem mercedesu GLB na španskem blatu razkril slovenski inštruktor terenske vožnje Miha Klojčnik.

Skoraj na vsaki avtomobilski predstavitvi nam v zadnjih letih pokažejo grafe prodaje, ki zelo nazorno kažejo na skokovito večanje prodaje crossoverjev in športnih terencev. Ponudbe na trgu je vse več, vozila pa se po namembnosti močno razlikujejo. Nekateri avtomobili so dejansko le cestni terenci oziroma križanci, ki morda v ponudbi sploh nimajo štirikolesnega pogona. Skrajnih klenih terencev je vse manj, tam vmes pa se ponudba tudi dokaj hitro širi. Pred enim tednom smo v Malagi spoznavali novi mercedes-benz GLB, ki kot povsem nov športni terenec sodi prav v tako skupino vozil. V prvi vrsti je to praktičen in udoben športni terenec, ki pa skriva tudi precej resen terenski potencial.

GLB je v prvi vrsti jpraktičen in udoben športni terenec, ki pa skriva tudi precej resen terenski potencial. Foto: Mercedes-Benz "Povprečnemu vozniku želodec pove, da je dovolj 'heca' …"

"Za tako vozilo dejansko zmore zelo veliko. Marsikomu na njegovi skrajni točki želodec reče, da je dovolj 'heca'," je bil v enem izmed testnih GLB-jev nazoren slovenski inštruktor terenske vožnje Miha Klojčnik, ki je v službi Mercedes-Benza na poligonu nad Malago gostom predstavljal vozilo na blatnem poligonu s strmimi vzponi, spusti in nagibi.

GLB je imel obute le navadne serijske zimske gume, a smo kljub temu z njim zlahka prevozili vse ovire. Na zaslonu se izpišejo podatki o naklonu vozila, poseben offroad program prilagodi odzivnost stopalke za plin, nenadomestljiv je sistem za elektronsko nadzorovan spust po terenu navzdol. Tam namesto voznika zavira elektronika in vozilo se navzdol spušča s prednastavljeno hitrostjo.

"Eno izmed glavnih pravil terenske vožnje je, da vozimo tako počasi, kot se le da, in le toliko hitro, kolikor je nujno potrebno." Foto: Gregor Pavšič

So meje predvsem na strani voznika?

Tak športni terenec torej zmore veliko in pogosto je omejitev terenske namembnosti na strani voznika. Enostavno se je peljati po urejenem in označenem poligonu, tako, z izkušenim inštruktorjem na desnem sedežu, nekaj povsem drugega pa se je kot nov lastnik tovrstnih športnih terencev sam podati na zahtevnejši teren.

Kako pomembno je za novega lastnika športnega terenca vnaprej pridobiti vsaj nekaj izkušenj terenske vožnje?



Vedno je dobrodošlo, da vsak voznik dobi nekaj nasvetov od profesionalca. Tako ve, kaj je mogoče in kaj ni, kje so omejitve. To bi priporočal vsakemu, ki si želi občasno na brezpotje. Da pokažemo, kako se lotiti terena, kako se tam obnaša. Nepogrešljiva je tudi predstavitev tistih nekaj osnovnih pravil terenske vožnje. Nekaj teh je pa že treba upoštevati.



Katera so ta pravila?



Eno izmed glavnih pravil terenske vožnje je, da vozimo tako počasi, kot se le da, in le toliko hitro, kolikor je nujno potrebno. Pomembno je opazovanje terena in podlage, kako je drseča. Čeprav imamo v modernih vozilih tudi kamere, se je priporočljivo ustaviti, izstopiti iz vozila in se na lastne oči prepričati o podlagi. Vzeti si je treba čas, nikamor se nam ne sme muditi. Ne smemo biti neučakani in kar zapeljati čez kakšen previs. Vedno je treba ustaviti in iti pogledat peš.



Koliko kupce tovrstnih športnih terencev sploh mika vožnja po blatu?



Nekatere to zelo mika. To je predvsem vozilo za tiste, ki imajo na težje dostopnih terenih vikend. Tako lahko tja pripeljemo skoraj v vseh vremenskih pogojih, obenem pa je to povsem navadno prestižno vozilo za asfaltne ceste. Enako je tudi s tistimi, ki so jim všeč športne aktivnosti. Za vse take potrebe je tak športni terenec kot naročen.



Katere terenske zmogljivosti bi izpostavili pri mercedesu GLB?



Zmore 70-odstotni naklon, 35 stopinj bočnega nagiba, okrog 18 stopinj vstopnega in izstopnega kota. To so že zavidljivi podatki in želodci mnogih, ki niso tako vajeni terena, ob skrajnih zmogljivostih takega športnega terenca že nakažejo, da je morda bolje prenehati.