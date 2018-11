Mercedes B: slovenski rekorder z nerodno zamudo #video

Novi razreb B je močno podoben razredu A, le da ima manj kupejevsko oblikovan. Namenjen bo torej kupcem mercedesov, ki bodo v ospredje postavili nekoliko večjo praktičnost. Foto: Mercedes-Benz Ocena - Zakaj imeti razred B in ne razred A?



Za Mercedes-Benz je razred B eden manj vpadljivih, a na nekaterih trgih prodajno zelo uspešnih modelov. V Sloveniji je bil do zdaj to najbolje prodajani mercedes. Ključno vprašanje nove generacije je iskanje razlik med razredom A in B, ki oba prihajata z iste platforme, delita si oblikovalske linije in tudi večino tehnološke in infozabavne podpore. Danes sta si bi bolj podobna kot nekoč. Razred B nudi devet centimetrov višji položaj sedenja, naknadno bo dobil tudi za 14 centimetrov vzdolžno pomično zadnjo klop. Namenjen bo torej kupcem mercedesov, ki bodo v ospredje postavili nekoliko večjo praktičnost. Ta se nam zdi eden ključnih elementov avtomobila in tudi ena glavnih razlik med razredom A (ta se med ovinki pelje bolj suvereno in z manj nagibanja) in novim razredom B. Izgovori na račun proizvodnega ozkega grla se zdijo prav zato ob lansiranju tako pomembnega avtomobila precej ponesrečeni. Tako kot razred A tudi B navduši z vozniškimi asistenčnimi sistemi (predvsem polsamodejna vožnja), katerim premium tekmeci (tudi tisti večji) niso kos.

Mercedes-Benzov razred B vstopa v tretjo generacijo in čeprav ne sodi med najbolj vpadljive avtomobile te znamke, je prodajno zanje zelo pomemben. Do zdaj so jih prodali že več kot 1,5 milijona in prav Slovenija je do zdaj sodila med tiste trge, kjer je imel lokalno (predvsem zaradi zelo mikavne cene v primerjavi z razredom A) še posebej velik prodajni delež. To je namreč tradicionalno najbolje prodajani posamezni mercedes v Sloveniji, ki z novo generacijo dobiva oblikovno bolj moderno zasnovo, predvsem pa veliko nove tehnologije.

Primerjava z razredom A? Sedi se višje, bolj je praktičen in imel bo premično zadnjo klop

V marsičem bi ga lahko primerjali z novim razredom A in še najbolj se razlikujeta v lahkotnosti vstopanja v vozilo. Razred B je nekoliko višji, kar velja tudi za položaj sedenja. Voznik namreč sedi devet centimetrov višje kot v razredu A.

Ko bo avtomobil dobil še vzdolžno pomično zadnjo klop, bo njegova praktičnost še bolj izrazita. Po zaslugi 14-centimetrskega premika se bo osnovna prostornina prtljažnika povečala s 455 na 705 litrov, torej kar za 250 litrov. In pri prtljažniku omenimo tudi električno dvižna vrata, kar je novost za razred B ter veliko prostora na zadnji klopi. Naknadno bo na voljo tudi poklop naslonjala sovoznikovega sedeža, kar bo omogočilo prevoz daljših predmetov.

Novi razred B je v primerjavi s predhodnikom 2,6 centimetra daljši in centimeter širši, kar skupaj z medosno razdaljo 2,73 metra zagotavlja pohvalno veliko prostora na zadnjih sedežih. Hvalimo tudi prostornost v področju nad glavami potnikov na zadnji klopi. Precej višja linija strehe (v primerjavi z razredom A) se še kako pozna.

Novi razred B v primerjavi s predhodnikom:



Dolžina: + 2,6 cm, širina: + 1 cm, medosna razdalja: + 3 cm, sprednji kolotek: + 1,5 cm, prostornina prtljažnika za 2. vrsto sedežev: - 33 l, prostor prtljažnika za 1. vrsto sedežev: + 35 l, prostor za komolec spredaj: + 3,3 cm, prostor za rame v 2. vrsti: + 1 cm

V primerjavi s predhodnikom je oblikovan bolj dinamično. Ima daljšo medosno razdaljo, kratke previse in že dobro uveljavljeno Mercedes-Benzovo formo. Foto: Mercedes-Benz

Notranjost je praktično enaka razredu A, le da se sedi devet centimetrov višje. Hvalimo digitalizacijo in dva združena zaslona. Glasovno upravljanje vmesnika MBUX ni posebej uporabno, saj predvsem v Sloveniji deluje zelo omejeno. Več o tem kmalu v testu mercedes-benza razreda A. Foto: Mercedes-Benz

Moderna digitalna notranjost, ki ji tekmeci niso kos

Vozniški prostor je zelo moderen in ima vse tisto, kar poznamo tako iz razred A kot tudi iz električnega mercedesa EQ. Na sredinski konzoli sta dva združena digitalna zaslona na dotik. Serijsko sta to sedempalčna zaslona, najpogostejša izbira pa sta dva 10,25-palčna zaslona. Oba nudita povsem digitalno izkušnjo za voznika, ki si lahko nastavlja prikaz digitalnih merilnikov in ostalih informacij.

Podobno kot razred A tudi B tehnološko skoraj v ničemer ne zaostaja za razredom S, oziroma ga v nekaterih elementih celo prekaša. Avtomobil zna odlično asistirati vozniku z avtonomno vožnjo druge stopnje, zna samodejno menjati prometni pas (na dvopasovnih cestah), samodejno vozi v strnjeni koloni in podobno.

Smo pa zato v praksi manj navdušeni nad uporabnostjo glasovnega upravljanja z vozilom v infozabavnem sistemu MBUX, ki pa dejansko tudi ni glavni poudarek tako razreda A kot B.

Pohvaliti je treba vozniške asistenčne sisteme polsamodejne vožnje, ki pri mercedesih razreda A in B resnično delujejo zelo dobro. Na avtocesti je z enim gumbom mogoče vklopiti pomoč pri vožnji, ki predvsem v strnjenem prometu občutno razbremeni voznika. Sistem smo v razredu A preizkusili tudi na slovenskih cestah, več kmalu v testu. Na tem področju je danes Mercedes-Benz v prednosti pred glavnima nemškima tekmeca. Enako pozitivno ocenjujemo digitalno notranjost in prilagodljivost zaslonov, manj pa glasovno ukazovanje avtomobilu oziroma njegovo umetno inteligenco. Predvsem doma v Sloveniji je nabor delujočih ukazov resnično majhen.

Razpoložljivi modeli mercedes-benza razreda B:

Model Menjalnik Prostornina motorja: Moč/Navor B 180 Bencin 7-st., samodejni 1.332 cm3 100 kW/200 Nm B 200 Bencin 7-st., samodejni 1.332 cm3 120 kW/250 Nm B 180 d Dizel 7-st., samodejni 1.461 cm3 85 kW/260 Nm B 200 d Dizel 8-st., samodejni 1.950 cm3 110 kW/320 Nm B 200 d Dizel 8-st., samodejni 1.950 cm3 140 kW/320 Nm

Razred B bo za zdaj na voljo z dvema bencinskima in tremi dizelskimi izbirami. Vsi motorji so štirivaljni in že ustrezajo strogim normativom Euro 6d, ki bodo sicer obvezni po letu 2020. Bencinska motorja sta 1,3-litrska, pri dizlih pa vozniki izbirajo med 1,5-litrskim in novim dvolitrskim dizelskim motorjem. Ta je na voljo v dveh zmogljivostnih različicah, opremljen pa je tudi z novim osemstopenjskim samodejnim dvosklopčnim menjalnikom.

Pomična zadnja klop zamuja

Mercedes-Benz je že začel s proizvodnjo novega razreda B, s prodajo pa bodo uradno začeli 3. decembra. V Slovenijo bo prispel v začetku naslednjega leta, cene pa še niso znane. Uspešnost razreda B v Sloveniji je tičala tudi v konkurenčnih cestah, še posebej v primerjavi z razredom A. Zdaj sta si oba avtomobila celo bolj podobna kot prej in razred B se zdi tudi zaradi zaporedja predstavitev oziroma lansiranj na trg predvsem kot dodatna izvedba razreda A. V nekaterih državah jo bodo rade vozile mlade družine, drugod predvsem starostniki.

Kljub pomembnosti modela smo na mednarodni predstavitvi vozila na Mallorci pogrešali nekatere pomembne elemente vozila, ki bodo na voljo šele prihodnje leto. To je vzdolžni 14-centimerski pomik zadnje klopi in tudi doplačljiv poklop sovoznikovega sedeža. Dva elementa precej večje prilagodljivosti razreda B bosta tako vgrajena z vsaj polletno zamudo, kar je predvsem posledica ozkih grl v proizvodnji. Nanknadno bo za razred B na voljo tudi možnost štirikolesnega pogona.

Zadnjo klop bo mogoče naknadno dobiti s 14-centimetrskim vzdolžnim pomikom, prilagajati bo mogoče tudi naklon naslonjala. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz je do zda prodal že 1,5 milijona razredov B. Kompaktni razred zanje postaja tudi pomemben kanal za novačenje novih strank. Lani je 70-odstotkov nekoč prvih strank Mercedesa kupilo tudi njihov naslednji avtomobil. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Radarski tempomat od 0 do 210 km/h, do 130 km/h ni nujno odvisen od talnih oznak na cesti. Foto: Mercedes-Benz