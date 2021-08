Mala škoda, velik prtljažnik: Čehi spet strašijo tekmece #foto

Škoda je pri razvoju četrte generacije fabie zopet uporabila nekaj čarobnega praška in čarovniki iz Mlade Boleslav so iz malenkost več kot štiri metre dolgega avtomobila zopet naredili prostorski čudež. Prtljažni prostor ima 380 litrov, kar je le liter manj kot pri novem golfu. Kljub štiri milimetre nižji skupni višini pa je, ko je za volan sedel 208 centimetrov visoki novinarski kolega, preostalo še nekaj centimetrov praznega prostora med njegovo glavo in strešno oblogo. Samo z bencinskimi motorji, brez poskusov elektrifikacije, in z oblikovno svežo zunanjo podobo bo v Slovenijo nova fabia prišla novembra.

Vse je v znamenju elektrike, a na malo fabio niso pozabili

Škodi so zaupali veliko odgovornost in Čehom naložili breme razvoja novega majhnega električnega mestnega avtomobila, ki ga bodo (v nekoliko drugačni podobi) uporabili tudi pri Volkswagnu in Seatu. Na domačih tleh želijo postaviti tudi tovarno baterij, pred meseci so začeli prodajo električnega enyaca, in zdi se, da je vse podrejeno električni prihodnosti. Zmota, pri Škodi niso pozabili na svojo originalno zasedbo, ki je (vsaj za zdaj in še nekaj prihodnjih let) vsekakor tudi glavna prodajna sila. Med te prodajne stebre sodi tudi najmanjša fabia. Do zdaj racionalni manjši družinski avto, ki je prepričeval s preprostostjo, dobrim razmerjem med velikostjo avtomobila in prostornostjo ter seveda s privlačno vstopno ceno.

Po sedmih letih nov zagon

Škoda je enega svojih paradnih konjev prvič predstavila pred 22 leti in danes vstopa v eno svojih najpomembnejših obdobij. Prvič na moderni modularni platformi se fabia zdi pravšnja za ostre razmere v tradicionalnem razredu majhnih avtomobilov, kjer je v Sloveniji trenutno več kot petnajst konkurentov. Kljub svoji starosti (3. generacija je na ceste zapeljala leta 2014) je v letošnjih sedmih mesecih leta sedmi najbolje prodajani avto v svojem segmentu. S prihodom nove fabie se bo to vsekakor spremenilo, veliko si od češke malčice obetajo tudi pri slovenskem uvozniku. V zadnjih treh mesecih letošnjega leta bi radi prodali vsaj XXX avtov, v prihodnjem letu pa bi prodajo podvojili.

Zvezda nove generacije je zagotovo prtljažni prostor. Ne le, da je nadpovprečno velik za svoj razred in zlahka premaga tistega iz pola in ibize, z dodatki simply clever je njegova uporabnost še povečana (mreža na polici, razdelilniki prostora, kljukice...). Foto: Gašper Pirman

Prvič čez mejo štirih metrov

Fabia je prvič daljša od štirih metrov, natančneje 4.108 milimetrov. V primerjavi s prehodnico je 11,1 centimetra daljša. Medosno razdaljo so ji povečali za 9,4 centimetra, prav tako je tudi 4,8 centimetra širša. Zanimiv je podatek, da ima nova fabia daljšo medosno razdaljo kot prva generacija octavie iz leta 1996. Ta je imela medosje dolgo 2,51 metra, pri fabii zdaj znaša 2,56 metra.

V notranjosti je dovolj samosvoja, da se kljub enakemu zaslonu in digitalnim merilnikom, v primerjavi z drugimi Škodinimi modeli, od njih jasno loči. Ravna linija na sredini armaturne plošče je prijetna popestritev, ki se po oblikovalskih zamislih zaključi v samih prezračevalnih šobah. Zaslon na dotik je primerno hiter, odziven in pregleden. K sreči ostajajo na svojem mestu vsaj nekatera ključna stikala za nadzor klimatske naprave. Nas pa še vedno zmoti, da je treba nekatere fine nastavitve klimatske naprave upravljati prek zaslona na dotik.

Škodin najbolj racionalen model (p)ostaja prostorski prvak razreda

S spretnimi oblikovalskimi prijemi in na račun nove koncernske arhitekture (deli si jo s polom, ibizo in drugimi modeli znotraj skupine Za voznikovim sedežem je dovolj prostora za kolena odraslega potnika, tudi v višino je centimetrov več kot dovolj. Foto: Gašper Pirman VW) so lahko inženirji kolesa potisnili na skrajna konca in s tem pridobili pomembne centimetre v potniški kabini. Oblikovno sledi smernicam znamke, a na prvi pogled ne deluje tako velika, kot je njena dimenzija na papirju.

Za volanom je prostora dovolj, pravzaprav za glave ogromno. Ko smo se peljali ob kolegu iz Dela, ki je visok 208 centimetrov, mu je do dotika s streho manjkalo še nekaj centimetrov. Ker je imel sedež potisnjen povsem nazaj, moramo priznati, da za njim ni preostalo veliko prostora. Vsekakor odraslemu človeku ne bi uspelo tja stlačiti svojih nog.

Ko sem sedel za volan s svojimi 183 centimetri, smo dobili nekoliko bolj realno sliko. Na zadnji klopi je preostalo dovolj prostora za moja kolena in še dodatnih 15 centimetrov. Tudi pri glavi ni bilo težav.

Galerija: prvi vtisi z novo škodo fabio

S 380 litri na vrhu svojega razreda

Neverjeten presežek pa je uspel Škodi pri prtljažniku. Ta meri 380 litrov in je že na pogled velik. Od predhodnika je večji za 50 litrov, s to prostornino pa dosega modele iz segmenta večjih avtomobilov. Recimo, novi golf ima le za liter večji prtljažni prostor, ford focus manjšega za kar 39 litrov in hyundai i30 za 15 litrov večjega. Fabia tako s svojimi štirimi metri presega ali pa se vsaj enakovredno kosa z večjimi modeli, oziroma zaradi svoje prostornosti lahko rečemo, da so tudi to njeni potencialni tekmeci.

Brez znakov elektrifikacije in brez dizlov

Kot smo zapisali že v uvodu, se Škoda z vsakim dnem vse bolj usmerja v elektrifikacijo, a pri fabii so morali potegniti črto – mestni avto mora ostati cenovno dosegljiv (cene za slovenski trg še niso znane). Z elektrifikacijo obstoječe motorne palete bi se seveda nakupna cena dvignila, smisel racionalne, a prostorne škode pa bi izpuhtel v zrak.

Odločitev je bila posledično preprosta − v fabii bodo na voljo izključno bencinski motorji. Zaradi slabe prodaje dizelske opcije so se odločili iz ponudbe umakniti tudi to. Osnovna in najcenejša opcija je tako na plečih litrskega atmosferskega bencinarja z 48 ali 59 kilovati. Zanj se bo odločila le peščica kupcev, velika večina bo posegla po litrskem turbo trivaljniku s 70 ali z 81 kilovati. Nekoliko bolj dinamični kupci bodo imeli na vrhu motorne palete 1,5-litrski štirivaljni turbo motor s 110 kilovati. Ta bo opremljen s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DSG, najzmogljivejša različica motorja 1.0 TSI pa tudi s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Pri preostalih motorjih bo na voljo le petstopenjski ročni menjalnik.

Notranjost je podobna tisti iz octavie, a ima nekaj všečnih in samosvojih oblikovnih rešitev. Foto: Gašper Pirman

Pri Škodi so želeli deljene zadnje žaromete, a so jih pri Volkswagnu zavrnili. Deljeni žarometi so cenovno predragi, a zaradi njih je možna zasnova bistveno širšega luknje prtljažnega prostora. Čehi so jih uspeli prepričati, fabia pa z njimi deluje moderno in sveže. Foto: Gašper Pirman