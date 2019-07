Dva meseca pozneje: vozili smo po sledeh Rogliča #foto

Mondeno turistično mestece San Martino di Castrozza v srcu italijanskih Dolomitov ta konec tedna gosti lastnike vozil legendarne znamke Jeep in vse ljubitelje terenske vožnje. Atraktiven zabavno-adrenalinski program bo potekal na okoliških visokogorskih cestah, skrivnostnih gozdnih kolovozih in na posebej pripravljenih terenskih ovirah.

Udeleženci kampa lahko preizkusijo jeepe iz prodajne palete na cesti prek prelaza Rollo, kjer je vodila ena od etap letošnjega Gira d'Italia, kjer se je Slovenija posebej izkazala z odličnimi kolesarji in prav tako odličnimi navijači. Seveda smo compassa ponosno ustavili ob enem od neizbrisljivih navijaških napisov. Foto: Aleš Črnivec in Jeep

Jeep Camp je tradicionalno srečanje lastnikov vozil znamke Jeep in sploh vseh ljubiteljev terenske vožnje, ki se na evropskih tleh letos odvija šestič. Foto: Aleš Črnivec in Jeep Kaj je Jeep Camp?

To tradicionalno srečanje je najpomembnejši J.O.G. (Jeep Ovners Group) dogodek. Na evropskih tleh se letos odvija šestič, tridnevno srečanje pa udeležencem poleg druženja in zabave ob izborni hrani in pijači omogoča spoznavanje čudovitega gorskega okolja z vožnjo po terenih različnih težavnostnih stopenj.

Običajno so za udeležence pripravljene označene poti po slikovitih asfaltnih cestah med običajnim prometom in po kolovozih, zaprtih za preostali promet. Posebej so pripravljene tudi površine z umetnimi ovirami, na katerih obiskovalci na varen način izpopolnjujejo veščine terenske vožnje pod nadzorstvom izkušenih inštruktorjev Jeep akademije.

Poleg množice turističnih spominkov s kraja vsakokratnega dogodka je v Jeep kampih vedno na voljo dodatna oprema, s katero lastniki ali olepšajo jeepe ali pa izboljšajo njihove terenske lastnosti.

Za "roglo" čez Rollo

Udeleženci srečanja se po prihodu namestijo v hotelih, mnogi med njimi, ki uživajo v neposrednem stiku z naravo, pa postavijo šotore znotraj kampa. Spoznavanje okolice se prične z avtomobilskim vzponom na prelaz Rollo, kjer je potekal letošnji Giro, od koder se odpira čudovit razgled na ostro zašiljene dolomitske vršace.

Za udeležence so pripravili 40 kilometrov gozdnih poti treh težavnostnih stopenj. Manj vešči vozniki, posebej začetniki, imajo možnost, da pot prevozijo ob spremstvu in nasvetih inštruktorjev Jeep akademije.

Narava je še dodatno poskrbela za dvig adrenalina ob pogledu na ogromno količino med oktobrskim neurjem podrtih dreves. Organizator je našel delno rešitev te naravne katastrofe, s tem da je za celotno prizorišče kampa in za umetne terenske zapreke uporabil les poškodovanih dreves.

Wrangler 1941 med prikazom vožnje z bočnim nagibom na poligonu z umetnimi terenskimi ovirami. Foto: Aleš Črnivec in Jeep

Delovno okolje voznika za volanom jeepa wranglerja 1941. Foto: Aleš Črnivec in Jeep

Jeepi pripravljeni na testiranje

Jeepova paleta vozil renegade, compass, cherokee, grand cherokee in wrangler je pripravljena tudi za cestne testne vožnje, na katerih se obiskovalci lahko prepričajo, da je kleni terenec jeep v vsakem trenutku na voljo tudi kot udobni potovalnik premijskega razreda.

V kampu je ob živi glasbi na voljo bogata ponudba hrane in pijače, postavili so panoramsko kolo in »jeep« kotiček za otroke. Poseben prostor je namenjen zgodovini s predstavitvijo nekaterih »vintage« lepotcev. Zaključni dogodek letošnjega Jeep Camp-a je parada jeepov skozi San Martino d. C. in po slikovitih okoliških poteh. Kot na podobnih shodih motoriziranih ljubiteljev vozniki in potniki v jeepih med parado potrjujejo svojo pripadnost legendarni znamki.

Novi jeep gladiator

Jeep se vrača z novim pickup-om, imenovanim gladiator, potem ko je leta 1992 prenehal izdelovati poltovorni model comanche. Naziv "gladiator" je še starejši, saj ga je že leta 1963 nosil jeep J300 gladiator thriftside s 3,8-litrskim motorjem. To je bil prvi pickup 4x4 z avtomatskim 3-stopenjskim menjalnikom.

Novi gladiator se je predstavil ameriški javnosti v Los Angelesu že jeseni 2018, evropski kupci pa bodo morali nanj počakati do prihodnjega leta. Ta trenutek gre za razredno najzmogljivejši poltovornjak glede vleke in prevažanja tovora, ne nazadnje pa mu pri Jeepu namenjajo tudi pomembno zabavno avanturistično komponento.

Jeff Hines, vodja znamke Jeep za Evropo, Srednji vzhod in Afriko, je novinarjem v živo predstavil novega pickup-a. Gladiator je 78 cm daljši od wranglerja, evropskemu tržišču je namenjen 3-litrski 260-konjski dizel z 8-stopenjskim menjalnikom. Foto: Aleš Črnivec in Jeep

Z 28-centimetrsko oddaljenostjo od tal si lahko gladiator marsikaj privošči. Foto: Aleš Črnivec in Jeep

Gladiator je wrangler plus 78 centimetrov

Izdelan je na osnovi novega wranglerja, je 78 centimetrov daljši (5.487 mm) in postavljen na 48 centimetrov daljše medosje (3.485 mm). Evropskemu tržišču je namenjen 3-litrski 260-konjski dizel z 8-stopenjskim menjalnikom in opremami sport, overland in rubicon.

Polno terensko zmogljivo vozilo je 28 centimetrov nad tlemi, kot prvi jeep je opremljen s kamerami za boljši terenski nadzor okolice vozila. V trajanju Jeep Camp-a je razstavljen gladiator s 3,6-litrskim bencinskim motorjem z 285 konji, ki je sicer namenjen tržiščem izven Evrope.

Wrangler 1941

V času dogodka Jeep Camp je Jeep predstavil tudi novega wranglerja 1941, ki ga je pripravil Mopar. Kralj brezpotij je postal še boljši na običajnih cestah, kjer ponuja najvišjo raven udobja med vsakdanjo uporabo, naj bo v mestih ali na avtocestah. Varnostno je naprednejši s preprečevanjem naleta in prilagodljivim tempomatom (prvič v wranglerju).

Za obiskovalce so organizatorji pripravili 40 kilometrov gozdnih poti različnih težavnostnih stopenj, po želji tudi s spremstvom inštruktorja Jeep akademije. Foto: Aleš Črnivec in Jeep

"Samo eden je džip"

Obe različici, dvo- (4.334 mm) in štirivratno (4.882 mm), poganjata bencinski (200 kW) in dizelski (147 kW) motor z 8-stopenjsko avtomatiko. Po videzu nesporno spominja na prve džipe iz druge svetovne vojne, ki so pričeli ustvarjati največjo terensko legendo. Trditev, čeprav marketinška, »Jeep, there's only one«, res ne dopušča nobenega dvoma.