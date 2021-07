Drzen in drugačen: ta SUV ne skriva svoje moči #foto

S tega zornega kota so spremembe, ki jih prinaša VZ5, majhne. Drugačne so odprtine za zrak, nekaj je dodatkov iz ogljikovih vlaken in drugačna so tudi platišča.

S tega zornega kota so spremembe, ki jih prinaša VZ5, majhne. Drugačne so odprtine za zrak, nekaj je dodatkov iz ogljikovih vlaken in drugačna so tudi platišča. Foto: Gašper Pirman

Po letu in pol mirovanja zaradi epidemije smo zopet odpotovali z letalom v Španijo in sedli za volan avtomobilskega posebneža, ki ima pod pokrovom motorja skrit prav poseben motor. Cupra je razmeroma nova avtomobilska znamka, a s strmim prodajnim vzponom in širjenjem modelne palete postaja pomemben igralec v Evropi. Formentor VZ5 ne bo podiral prodajnih rekordov, proizvodnja je namreč omejena na sedem tisoč primerkov, je pa ambasador španske znamke in prikaz, da Cupra resno misli o svojem dirkalnem pedigreju.

Kako se najbolje vrniti nazaj v pogon mednarodnih prvih voženj kot z obiskom dirkališča Castelloli blizu prestolnice Katalonije, kjer smo sedli za volan najnovejšega Cuprinega modela. Da se Španci ne bojijo resnega preizkusa na dirkališču, je postalo kar hitro jasno, ko je tempo spredaj držal kar njihov WTCR-dirkalnik. Šest hitrih krogov po progi, še dodatnih pet na posebnem poligonu in igranje na bližnjem parkirišču v programu drift nas je hitro prepričalo in potrdilo – besede glavnega razvojnika z večerne tiskovne predstavitve niso bile napihnjene. Formentor VZ5 je plod izkušenj, ki so jih pridobili z udejstvovanjem v različnih dirkaških prvenstvih. Ne gre le za "našminkan" paradni model, čeprav so vizualne razlike v primerjavi z drugimi motornimi formentorji manjše, a so pod karoserijo izboljšave na pravih mestih, VZ5 pa se tudi ob sledenju dirkalnemu leonu ni upehal.

Tri ključne izboljšave – motor, zadnji diferencial in zavore

Že ob sami predstavitvi je bilo največ besed namenjenih 2,5-litrskemu petvaljniku z 287 kilovati. Gre za legendarni Audijev petvaljnik, njegova zgodovina se je začela že pred 45 leti, ki svojega mesta ni našel pri volkswagnu golfu R, a očitno je vizija in neizmerna želja Wayna Griffithsa, izvršnega predsednika Cupre, bila dovolj prepričljiva za vodilne pri skupini Volkswagen.

VZ5 je tako ob RS3 in TT RS edini avto, ki je na voljo s petvaljnim linijskim motorjem, s tem pa se je Cupra poklonila enemu največjih v avtomobilski industriji, in glede na napovedi o elektrifikaciji modelne ponudbe, gre pravzaprav za "poslednjega Mohikanca".

Ta petvaljnik ima aluminijasti blok motorja, 287 kilovatov in brez obotavljanja na tla prenese 480 njutonmetrov navora že pri 2.250 vrtljajih. Grafi o motornih zmogljivostih imajo vedno vrh, in pri določenih motornih vrtljajih sledi strm padec. A ne tukaj, Audijev petvaljnik se zavrti vse do sedem tisoč vrtljajev, vrh pa doseže med 5.700 in že prej omenjenimi sedem tisoč vrtljaji. Kaj to pomeni? Motor se hoče vrteti v visokih obratih, tam pa vozniku kot na pladnju servira zvočno kuliso, vredno športnega avtomobila.

Pravijo, da razumejo, da njihovi avtomobili niso všeč vsakomur, a jih to ne moti. Stremijo k svojim ciljem in zapovedim, prodajni rezultati pa se že kažejo. Foto: Gašper Pirman

Šestbatne čeljusti se ne utrudijo niti na dirkališču

Še bolj kot motor so na dirkališču navdušile zavore. Gre za šestbatne sprednje zavorne čeljusti Akebodo z dimenzijo zavornih kolutov 375 krat 36 milimetrov. Tukaj pridejo prav dirkalne izkušnje znamke, kjer je bilo jasno, da štiribatne sprednje zavorne čeljusti enostavno ne bi upravičile namembnosti avtomobila.

Zaradi predimenzioniranih sprednjih zavor (tudi zadaj so štiribatne zavorne čeljusti) se po šestih hitrih krogih ne pregrevajo in zavorna sila ostaja nespremenjena. Pomemben dejavnik za lastnike, ki bodo večkrat obiskali lokalna dirkališča. Na naše vprašanje o tem, kdaj jih bo treba zamenjati, in sicer glede na številne novinarske kroge, niso ovinkarili – zavorne kolute in ploščice bodo zamenjali po tednu dni "mrcvarjenja". Bravo!

Morda ga bolj poznate iz focusa RS

Tretji pomembni člen pogonske odličnosti formentorja VZ5 je njegov zadnji diferencial. No, v resnici to ni diferencial, saj namesto diferenciala navor med zadnjimi kolesi prerazporejata dve sklopki. Tako se pri cupri formentor VZ5 na zadnjo os lahko prenese do 50 odstotkov navora (Haldex zmore na zadnjo os prenesti le do 20 odstotkov navora), dve sklopki pa ta navor razporejata glede na oprijem posameznega zadnjega kolesa. Ta sistem je razvil GKN in največji komercialni uspeh z njim doživel pri focusu RS. Inovativni sistem dveh sklopk na zadnji osi med drugimi uporablja tudi opel insignia, nanj stavi tudi ranger rover evoque. Med zadnjimi, ki so izbrali ta sistem, je tudi formentor VZ5.

Gre za zelo zanimivo tehnično rešitev, kjer se vektoriranje navora največkrat poznanih sistemov z večploščno elektrohidravlično lamelno sklopko pred zadnjim diferencialom loči po tem, da sitem pri GKN uporablja dve sklopki. Seveda je vsaka sklopka namenjena enemu kolesu, zato odpade potreba po zadnjem diferencialu. Navor med obema kolesoma razporeja s pomočjo simulacije zapore diferenciala, kjer navor vektorira s pomočjo zavornih impulzov (100-krat v sekundi preverja in prilagaja pritisk v obeh sklopkah) za posamezno kolo.

Audijev petvaljnik ima v formentorju VZ5 sedem kilovatov manj kot pri RS3, a do stotice pospeši hitreje, in sicer v 4,2 sekunde. Foto: Gašper Pirman

Gre za SUV, a na dirkališču se ne obnaša kot SUV

VZ5 nismo vozili le na dirkališču, z njim smo skoraj 50 kilometrov odpeljali tudi v zaledju Barcelone na običajnih cestah. Tam je s pomočjo sedmih različnih voznih profilov lahko tudi vsakodnevno uporaben. Ker je deset milimetrov nižji od drugih formentorjev, je nekoliko bolj trd pri vožnji po luknjastih cestah ali čez hitrostne ovire.

Na pisti se je dokazal s skupkom vseh treh ključnih tehničnih izboljšav. Zaradi motorja je vlekel, in s prav prijetno zvočno noto smo iskali meje oprijema. Pri tem mu je seveda pomagalo zadnje vektoriranje navora, obenem pa smo lahko kasneje zavirali zaradi odličnih zavor, a nismo mogli slediti dirkalniku WTCR. Raven zmogljivosti in oprijem sta za SUV na visoki ravni, zlahka bi za seboj pustil tudi kakšen bolj namensko športni model.

Štirje pokončni zaključki izpušne cevi so paša za oči

Ker gre za vrh ponudbe pri Cupri, se VZ5 od drugih razlikuje tudi po drugačnem pokrovu motorja, črni obrobi maske hladilnika, večjih odprtinah za zrak, zadnjem difuzorju iz ogljikovih vlaken in diagonalno postavljenih dvojnih zaključkih izpušne cevi. Za ta model je unikatna tudi posebna siva barva.

V notranjosti so največja novost školjkasti sedeži, oblečeni v usnje, in kontrastni dodatki v barvi temnega aluminija s poudarki v bronasti barvi. Formentor je svoje ime dobil po znanem rtu na Majorki, oznaka VZ pa pomeni ''veloz'' oziroma prevedeno v slovenščino ''hiter''. Številka 5, seveda, sporoča število valjev pod pokrovom motorja. Na ceste bo VZ5 zapeljal v zadnjem četrtletju, ker bodo izdelali le sedem tisoč primerkov, pa bo boj med kupci velik. V Sloveniji je formentor daleč najbolj priljubljena cupra, na voljo bo tudi VZ5, a cena za zdaj še ni znana.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Cupra