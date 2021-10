Alternativa za poslovneže? Vsem tudi dizel ni edina izbira.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lexusova prestižna limuzina želi s ponudbo izključno samopolnilnega hibridnega pogona, japonsko eleganco in nižjimi vzdrževalnimi stroški odščipniti kupce tradicionalnim evropskim ponudnikom poslovnih limuzin. Prenovljeni ES v Sloveniji od slabih 54 tisoč do blizu 70 tisoč evrov.

Za Lexus je to sicer že sedma generacija modela ES, ki pa je pred tremi leti šele kot prva zapeljala tudi na evropske ceste. ES je zdaj dobil prenovo, s katero bo predvsem z alternativnimi pogoni in z njimi manjšimi vzdrževalnimi stroški lovil poslovne kupce. Avtomobil je oblikovan nekoliko bolj moderno, čeprav gre navzven za klasično Lexusovo prestižno limuzino z izrazitim japonskim videzom.

Dinamičen in oblikovno izrazit sprednji del, ki težko skrije japonsko poreklo. Foto: Gregor Pavšič

Največja posebnost limuzine ES je njen hibridni pogon. Kot smo ugotovili na cestah po Majorki, pogon teži k umirjeni vožnji in ta dejansko postane sproščena in neutrujajoča. Za pogon skrbi hibridni pogon četrte generacije. Pri Lexusu v primerjavi s konkurenco obljubljajo nižje vzdrževalne stroške in v povprečju po treh letih za pet odstotkov višjo vrednost vozila.

Tak samopolnilni hibrid namreč nima sklopke, alternatorja in jermena. Zaradi regenerativnega zaviranja, ki sicer ni skrajno močno, se manj obrabijo tudi zavore. Nižje emisije prinašajo tudi nižje davke, kar pomeni manjšo boniteto in nižje zavarovanje. Taka hibridna limuzina je zato lahko alternativna izbira bencinskim in prevladujočim dizelsko gnanim poslovnim limuzinam.

Foto: Gregor Pavšič

Kljub le 50-litrski posodi za bencin je (skrajni) domet take limuzine skoraj tisoč kilometrov

Hibridni sistem združuje učinkovit 2,5-litrski štirivaljni bencinski motor Atkinsonovega cikla ter lahek in kompakten elektromotor. Sistemska moč pogonskega sklopa znaša 160 kilovatov (218 “konjev”), kombinirana poraba po ciklu WLTP pa znaša 5,2 litra na sto prevoženih kilometrov. Zaradi majhne porabe, ki se v praksi giblje med petimi in šestimi litri, in 50-litrske posode za gorivo je lahko doseg take limuzine skoraj tisoč kilometrov.

Nenavadna in manj prečiščena notranjost kot pri novem športnem terencu NX

Lexus ES je dobil nov zračnik motorja, nove sprednje luči, nova platišča in nove barve, v notranjosti najbolj izstopa 12,3-palčni zaslon na dotik. Ta zaslon so za 11,5 cenimetra potisnili bolj naprej. Razporeditev stikal je sicer zanimiva in dokaj nenavadna, prav gotovo pa je vozniški prostor manj prečiščen kot pri novi generaciji športnega terenca NX.

Zanimiva lokacija za vrtljiv gumb z izbiro voznih programov. Foto: Gregor Pavšič

Zelo velik in za sicer vozniško umirjeno limuzino je tudi gumb za izklop sistema ESP. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tudi na zadnji klopi je dovolj prostora za udobno potovanje. Foto: Gregor Pavšič

Precej slaba ločljivost vzvratne kamere. Foto: Gregor Pavšič

Del notranjosti je lahko tudi analogna ura. Foto: Gregor Pavšič