Spregledana znamka? Ta SUV bi to moral spremeniti.

Prvega NX so pri Lexusu predstavili leta 2014. Do zdaj so jih v Evropi prodali več kot 175 tisoč. Večina kupcev je z njim prvič kupila lexusa. Trenutno NX predstavlja približno tretjino prodaje avtomobilov znamke Lexus na evropskem trgu. Na globalni ravni prodajne številke presegajo milijon prodanih primerkov.

Premijski avtomobilski trg je v Evropi domena nemške avtomobilske industrije, zato je osvežujoče voziti športnega terenca, ki ponuja drugačno dojemanje premijskega odnosa do avtomobila. Lexus namerava v Evropi in Sloveniji z novim NX povečati svojo prepoznavnost in konkurenčnost na trgu. To je kakovostno in tehnično odličen avtomobil, ki poudarja tradicionalne japonske obrtniške spretnosti, obsedenost s podrobnostmi in tehnično naprednost pogonov. V Slovenijo pripelje januarja, cene bolje opremljenih s štirikolesnim pogonom bodo med 60 in 70 tisočaki. Prvič je v ponudbi tudi priključni hibrid.

Ceste na Majorki so primerne za cestne uživače različnih vrst. Foto: Gregor Pavšič Še enkrat ta dan pogledam na zemljevid začrtane poti. Všeč mi je, kar vidim.

Majorka sredi Balearskih otokov ni le pribežališče turistov, je tudi kraj za cestne navdušence. Rdeča črta na zemljevidu kaže, da me bo pot iz prestolnice Palme peljala naprej do Polence, in spet se veselim vožnje po tem starem otoku. Cesta pelje mimo številnih luksuznih vil, a tudi mimo zapuščenih in razpadajočih hiš ter stanovanjskih sosesk, kjer domačini dobrih 500 kilometrov zračne črte od Madrida živijo svoj precej ležerni vsakdan.

NX resnično navduši iz marsikaterega vidika in bi moral postati pomemben "igralec" na premijskem trgu. To je najpomembnejši model Lexusa in pomeni približno tretjino prodaje znamke v Evropi.

Čaka me lexus NX. Odprem vrata, vstopim in pripravim nekaj kapljic parfuma, ki sem ga prej iz različnih sestavin – prav z mislijo, kakšen vonj bi si želel v "svojem" premijskem športnem terencu – zmešal sam. Odpravim se na pot skozi podeželske ovinke, ki bi morali biti pisani na kožo tudi takemu avtomobilu.

Kakor ga vidim jaz, spodbuja cestno uživanje. Pa ne z agresivno športno vožnjo, temveč v tekočem, nemotečem in neutrujajočem sproščenem pogovoru z ovinki. Hibridni pogon več kot 40 odstotkov opravi na elektriko. Všeč mi je zvočna zatesnjenost, ki pomaga poudariti prav vse tisto dobro, kar se je skupina inženirjev različnih znanj trudila sestaviti v eno celoto. Tišji kot je tak premijski avtomobil, hitreje opazim podrobnosti, bolj mi je všeč in tudi bolje se v njem počutim.

Povezati preteklost in prihodnost. Na cesti.

In tako se kilometri komaj opazno in že kar malo brezčasno vrtijo naprej. Ko me nič ne preganja, se lahko na cestah s tako lepimi odseki čas zaustavi. Tak brezčasni in umirjeni cestni potep, namenjen tako raziskovanju avtomobila kot odkrivanju novih kotičkov majorškega otoka, prija predvsem vozniškemu duhu in telesa ne utrudi. In vožnja po otoku z dolgo zgodovino je zanimiva tudi zaradi avtomobila, ki zna s tehniko in premišljenim ročnim pristopom povezovati preteklost in prihodnost. To je dokazana sposobnost Japoncev.

Vozniški prostor je vse tisto, kar bi od premijskega vozila pričakovali. Oblikovanje in položaj tako sedenja kot rok voznika so pri Lexusu poimenovali "tazumi", kar v japonščini pomeni povezavo med konjem in njegovim jezdecem.

Za zagotovitev tišine v potniški kabini so za vetrobransko steklo in stranska stekla uporabili posebna akustična stekla. Zasnovali so tudi poseben način zapiranja vrat in pokrova motorja, ki zmanjšuje hrup v potniški kabini. Koloteki so opremljeni s posebnimi oblogami, ki absorbirajo zvoke pri vožnji po mokri cesti. NX je tudi prvi model znamke Lexus, ki je opremljen s posebnim slojem pene na sprednjih in sredinskih stebričkih, kar zmanjšuje hrup in vibracije.

Tale rdeča barva mu izjemno pristoji, v živo še toliko bolj kot na fotografijah.

Glede na kakovost in tudi svojo filozofsko posebnost je znamka Lexus tudi v Sloveniji ena od najbolj spregledanih. Nova generacija srednje velikega športnega terenca NX jim zdaj prinaša pomembnega aduta, s katerim imajo v premijskem razredu možnost povečanja tržnega deleža.

NX je namreč oblikovalsko zelo vpadljiv in tehnološko napreden avtomobil. Je svež, ima izbrane materiale in tudi mnoge podrobnosti, ki so rezultat ročne obrtniške izdelave. Lexus še naprej stavi na kupce z izdelanim okusom, ki želijo z avtomobilom dobiti prav to simbiozo materialov, detajlov in tehnologije. Ne le tehnično dovršenost, ampak tudi posebnost in poudarjanje drugačnih čutil med vožnjo.

Kakor ga vidim jaz, spodbuja cestno uživanje. Pa ne z agresivno športno vožnjo, temveč v tekočem, nemotečem in neutrujajočem sproščenem pogovoru z ovinki.

NX resnično navduši iz marsikaterega vidika in bi moral postati pomemben "igralec" na premijskem trgu. To je najpomembnejši model Lexusa in pomeni približno tretjino prodaje znamke v Evropi. Med vožnjo po zares privlačnih majorških cestah sem prav zato razmišljal o tržnem potencialu modela NX. Trgovci bi radi njegov tržni delež v segmentu povečali z zdajšnjega (slabega) odstotka na devet odstotkov, s čimer bi se tudi avtomobil povzpel na četrto mesto v segmentu premijskih kompaktnih športnih terencev.

S tem bi se lahko močno popravila prodajna slika Lexusa v Sloveniji, ki se je v zadnjih dveh letih pod mejo petdeset registriranih vozil letno. Nemški premijski trojček stavi na drugačne note in je tudi zavoljo tradicionalne navezanosti kupcev nedosegljiv. Postal je že skoraj velikoserijski, kar bi alternativnim premijskim znamkam zaradi svoje drugačnosti in ekskluzivnosti moralo ustrezati. Najbolj očiten, a za zdaj še oddaljen tekmec je Volvo. Vsaj uradno Lexus med tekmece ne prišteva Tesle in res bi lahko razglabljali, ali Američani resnično spadajo v premijski razred. Toda dejstvo je, da letos že s skoraj 200 registracijami na trgu zelo uspešno "kradejo" prav kupce, ki so za avtomobil pripravljeni plačati tudi več kot 60 tisoč evrov. To pa so okvirne cene bolje opremljenih vozil NX.

NX prihaja v Slovenijo prihodnji mesec, osem avtomobilov pa jim je že uspelo prodati. Okvirna začetna cena bo slabih 50 tisoč evrov. Štirikolesno gnane različice se bodo začele pri okrog 51 tisoč evrih, najbolje opremljene različice pa stanejo okrog 65 tisoč evrov. Po petih letih bi moral imeti NX še okrog 40 odstotkov začetne vrednosti, kar bo pomemben podatek predvsem za flotne kupce vozil oziroma pravne kupce. Tudi nanje pri Lexusu zdaj, ko imajo prek Toyote v Sloveniji svojo finančno družbo, resneje računajo.

Veliko prostora in udobja tudi na zadnjih sedežih.

Zaslon na sredinski konzoli je lahko 14-palčen in podpira tudi brezžično aktivacijo vmesnikov kot je Applov CarPlay.

Dimenzijski prirastki v vse smeri so na cesti zelo opazni

NX je v drugi generaciji skoraj v celoti nov. Oblikovalsko je nadgradnja predhodnika in njegov videz je agresiven, samozavesten in močan. Še posebej svetle tople barve močno poudarijo izrazite in ostre linije. V primerjavi s prejšnjo generacijo je novi model za dva centimetra daljši in širši, a pol centimetra je višji, ob tem pa ima še tri centimetre daljše medosje. Z novo platformo GA-K je dobil tudi širša koloteka, in sicer za 3,5 centimetra spredaj in za 5,5 centimetra zadaj. S temi spremembami je dobil prav ta mogočnejši videz na cesti.

Vozniški prostor je vse tisto, kar bi od premijskega vozila pričakovali. Oblikovanje in položaj tako sedenja kot rok voznika so pri Lexusu poimenovali "tazumi", kar v japonščini pomeni povezavo med konjem in njegovim jezdecem.

Ko ima voznik roke na volanu, je upravljanje po tej filozofiji preprosto, intuitivno in vozniku ni treba odmikati pogleda s ceste. K temu pomaga dobro delujoč projicirni sistem "head-up" na vetrobransko steklo. Tudi prestavno ročico so preoblikovali. Ta je majhna in postavljena pod kotom, ki omogoča bolj naraven oprijem za roko. Vožnja NX je bila nemudoma prijetna in domača, pravzaprav me ni nič posebej zmotilo. To pa je dober znak.

NX je pridobil nekaj centimetrov tudi na medosni razdalji in vozilo take velikosti je zlahka primerno tudi za daljša potovanja.

Gumbov v notranjosti nisem štel. Pri Lexusu pravijo, da so njihovo število zmanjšali z 78 na 45. Gumbov ni preveč in so smiselni ter tako dopolnjujejo enega od največjih zaslonov na sredinski konzoli. Del serijske opreme bo velik slabih deset, v naših testnih vozilih pa je bil doplačljivi 14-palčni zaslon. Ta je seveda občutljiv na dotik in je tudi dobro odziven.

Zanimiva novost je elektronski sistem za odpiranje stranskih vrat. Ta je dobil ime "e-latch" in nadomešča notranjo kljuko z gumbom na naslonu za roke na oblogi vrat. Vrata se odpre s preprostim gibom, ki spominja na drsna vrata v tradicionalnih japonskih domovih. Novost je tudi digitalno vzvratno ogledalo. Ta omogoča nemoten pogled nazaj v primeru umazanega zadnjega stekla ali potnikov na zadnjih sedežih. Prek stikala je mogoče ogledalo pretvoriti tudi v klasični zrcalni način.

Vsi lexusi NX v Sloveniji bodo hibridni. Večina bo samopolnilnih, vsaj okrog 30 odstotkov kupcev pa naj bi izbralo novo priključno-hibridno različico. Ta ima zanimiv koncept in sicer z baterijo zmogljivosti kar 18 kilovatnih ur (kWh), pa tudi z načinom delovanjem pogona takrat, ko električne energije v bateriji zmanjka. Takrat pogon preklopi na samopolnilni hibrid, kar pa še vedno prinaša kar velik delež vožnje na elektriko.

Cenovne razlike med obema hibridnima rešitvama je za okrog deset tisoč evrov. To je sicer veliko, ker v praksi priključni hibrid ne opravi mnogo več električnih kilometrov od samopolnilnega. Vendarle pa omogoča tistih nekaj deset kilometrov povsem električne vožnje, ko so tudi pospeški bolj izraziti in dobro izkoriščajo "električni" navor. Pri samopolnilnem hibridu za prenos moči skrbi brezstopenjski menjalnik CVT, ki vsaj z vidika pospeškov do želene potovalne hitrosti ne prinaša tako prijetne vozniške dinamike.

Prav vožnja v neslišnem stanju motorja najbolj poudari prefinjenost sobivanja s takim avtomobilom …

Vsak nepotreben glasen zvok klasičnega motorja v premijskem vozilu danes pravzaprav ubija premijsko harmonijo. Uživanje v takem avtomobilu je najboljše takrat, ko voznik zaznava morda posebne vonjave, odlične materiale in vrhunski zvočni sistem. Ti vzvodi bi lahko kupce prepričali o dodatku za priključnega hibrida, ki ti tako izkušnjo nadgrajuje, racionalno pa je stroškovni dodatek – tudi zato, ker z izjemo uporabe javnih polnilnic (in parkirnih mest) v Slovenji za taka vozila ni pravih ugodnosti – težko upravičiti.

Pri klasičnem samopolnilnem hibridu tako različica z dvo- kot štirikolesnim pogonom omogočata veliko prikolice z maso 1,5 tone. Enako velja tudi za priključni hibrid, ki je serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom.



Samopolnilni hibridi sistem uporablja isti 2,5-litrski bencinski motor, le da zaradi nove kontrolne enote ponuja še več moči. V primerjavi z NX prejšnje generacije je moč večja skoraj za četrtino. Sistemska moč je 179 kilovatov (244 "konjskih" moči). Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša 7,7 sekunde. Priključno-hibridni pogon sestavljajo 2,5-litrski hibridni štirivaljnik Atkinsonovega cikla, sprednji elektromotor, ki zmore 134 kilovatov, zadnji elektromotor s 40 kilovati moči, hibridno planetno gonilo in litij-ionska baterija z zmogljivostjo 18,1 kWh. Sistemska moč pogona je 228 kilovatov (309 "konjev"), kar omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 6,3 sekunde. Zgolj na elektriko je mogoče voziti do hitrosti 135 kilometrov na uro. Uradni doseg po WLTP znaša okrog 70 kilometrov, v mestnem načinu pa tudi več kot 90 kilometrov. Pomembna prednost je moč polnjenja baterije do 6,6 kilovata, kar je že precej uporabno tudi na javnih polnilnicah.Samopolnilni hibridi sistem uporablja isti 2,5-litrski bencinski motor, le da zaradi nove kontrolne enote ponuja še več moči. V primerjavi z NX prejšnje generacije je moč večja skoraj za četrtino. Sistemska moč je 179 kilovatov (244 "konjskih" moči). Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša 7,7 sekunde.

Pohvalno - zadnja polica je mehka oziroma zložljiva.

Ena od sprememb ob prenovi je tudi napis Lexus na zadku, kar bo lahko pomagalo pri prepoznavnosti znamke.

