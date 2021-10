Imajo smisel? Trije avtomobili in nova rešitev ogledal. #video

Za volanom te japonske limuzine, ki je dimenzijsko tekmec tradicionalnih premijskih vozil, kot so audi A6, mercedes-benz razred E in BMW serije 5, je bilo digitalna stranska ogledala nemogoče spregledati. V serijskih avtomobilih jih še vedno zelo redko vidimo in vselej se je treba nanje za volanom precej dolgo prilagajati.

Ta tehnična rešitev sicer prinaša nekatere teoretične prednosti (potencialno bolj aerodinamična ogledala, nastavljanje zornega kota, boljša ločljivost, vožnja ponoči in podobno), česar pa v praksi ni tako preprosto sprejeti.

Zelo dobro integrirana zaslona v celovito notranjost električne honde e. Foto: Gašper Pirman

Zasloni v audiju so postavljeni prenizko in niso v višini, kakršne smo vajeni pri klasičnih ogledalih. Foto: Gregor Pavšič

Prek Lexusa sem to rešitev zdaj spoznal v tretjem avtomobilu. Najprej v električnem audiju e-tron quattro, nato v prav tako električni majhni hondi E in zdaj torej še prenovljeni hibridni japonski poslovni limuzini.

Iz vidika izvedbe in integracije so delo najbolje opravili pri Hondi. Tam so zunanje kamere bistveno manjše, oba zaslona pa sta del armaturne plošče. Izvedba je pravzaprav zelo lična. Audi je na e-trona namestil mnogo večje zunanje kamere, težava pa je predvsem v postavitvi notranjih zaslonov. Ta sta namreč postavljena nižje, kot smo sicer navajeni pri stranskih ogledalih. Ko želim preveriti pogled nazaj, nezavedno pogledam previsoko, torej tja, kjer sem navajen videti ogledala in kjer pričakujem tudi zaslon.

Zasloni v lexusu so dovolj visoko

Lexus se po izvedbi uvršča med oba omenjena proizvajalca. Postavitev zaslona je primernejša kot v audijih, zato pa integracija tega v notranjost ni najbolj zgledna. Tudi ločljivost zaslonov, kar velja tudi za klasično vzvratno kamero na sredinskem zaslonu, ni zadovoljiva.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič