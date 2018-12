S tovornjakov na cesto padal sneg, policisti oglobili prekrškarja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Policijska uprava Kranj

Jeseniški policisti so v sredo na gorenjski avtocesti obravnavali dva tuja voznika tovornjakov, ki sta proti predoru Karavanke vozila neočiščeni tovorni vozili tujih registrskih oznak. Z vozil je na cesto padal sneg, ki je oviral druge voznike in na vozišču povzročal nevarnost. Policisti so voznikoma zaradi prekrška izrekli globo, vozili pa sta morala pred nadaljevanjem vožnje proti Avstriji očistiti.