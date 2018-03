Prvega aprila hudi zastoji na cestah?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtoprevozniki morajo svoje tovornjake in avtobusu opremiti z elektronskimi napravami Dars GO. Brez njih po avtocestah ne bo več šlo. Nič več ustavljanja tovornjakov na cestninskih postajah je ukrep, ki ga avtoprevoznik Aleksander Bizjak, ki ima 80 tovornjakov, pozdravlja."Ta abc je preživet sistem in je zadnje čase tudi veliko nagajal," je dejal.

S prvim aprilom uvajajo elektronsko cestninjenje, sistem, ki bo cestnino zaračunaval glede na prevožene kilometre, v povprečju bodo avtoprevozniki plačevali 34 centov na kilometer, cene pa so različne.

Dars opozarja, naj si naprave zagotovijo čim prej

Avtoprevozniki za to potrebujejo elektronske naprave DARS GO, ki jih lahko naročijo prek spleta, na bencinskih servisih ob avtocesti in na Darsovih servisih.

Da bi se izognili zastojem, pa na Darsu opozarjajo, naj si prevozniki naprave zagotovijo čim prej.

Vsako vozilo, ki ne bo imelo te naprave, lahko pomeni morebitne zastoje oziroma gnečo tako za preostala tovorna vozila kot tudi za voznike osebnih vozil, je povedala Branka Videtič iz Darsa.

Uvedli bodo okrepljen nadzor, tudi na mejah, kjer bodo nadzirali tuje voznike, ki so jih o spremenjenem načinu cestninjenja obveščali tudi prek veleposlaništev.